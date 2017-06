– När vi väl kommer igång med vårt spel så kommer folk att bli ”wow!”. Det kan jag lova.

Vi är tråkiga Gefle #13 med Deniz Hümmet, segerjublet på O’Learys och en analys av onsdagsträningen

I detta avsnitt av Geflepodden snackar vi med segerskytten mot Trelleborg, Deniz Hümmet. Han berättar att han var säker på att det skulle bli mål när bollen lämnade foten. Vi testar ett nytt grepp och punktmarkerar fansen på O’Learys under TV-sändningen Trelleborg-Gefle, där allt gick från förtvivlan till hopp. Avsnittet avslutas med en analys av första träningen efter den viktiga 1-0-segern.





00.00 Josef och Hasse presenterar veckans podd.



01.25 Försnack, halvtidssnack och eftersnack kring Trelleborgs FF-Gefle IF från fansens samling på O’Learys i Gävle. Förhandstipsen var pessimistiska, men ju längre tiden gick, desto mer andades lokalen optimism. Som gamle Gefleiten Christer Karlsson sa efter matchen, det här påminde om förr i tiden när vi slog de svåraste motståndarna på bortaplan just när det såg som mest mörkt ut.



19.20 Snack med Deniz Hümmet efter första träningen efter Trelleborgsmatchen.

– Jag vet att Gefle har haft det lite tufft nu, men när vi väl kommer igång med vårt spel så kommer folk att bli ”wow!”. Det kan jag lova. Men det är upp till oss själva när det sitter helt. Man måste respektera processen och jobba hårt.



33.30 Josef och Hasse analyserar onsdagens träning, som innehöll två anfallsövningar på helplan och en kombinerad försvarsövning och anfallsövning på trång yta.



Nästa podd publiceras på söndag eller måndag, och innehåller en matchanalys av Gefle-Åtvidaberg som görs tillsammans med Andreas Dahlén, samt intervjuer med det Geflelag som toppar sin serie före Sandviken. Vi snackar med målvakten Hanna Sundin och tränaren Tomas Axlund.



Vill du komma i kontakt med oss, mejla gärna



geflepodden@gmail.com



Trevlig lyssning och glad midsommar!



/Josef och Hasse



