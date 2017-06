"Gefles spelare tänker fortfarande för mycket. Mot Åtvid kunde man flera gånger ha tagit enklare beslut."

Vi är tråkiga Gefle #14: Tomas Axlund vill slå publikrekord. Hanna Sundin om fansens betydelse. Jocke Carlson: ”Det hade varit mer logiskt med 5-1 mot Åtvid!”

I nya avsnittet av Geflepodden pratar vi med det Gefle IF som leder sin serie, division 2 södra Norrland. Målvakten Hanna Sundin och tränaren Tomas Axlund berömmer fansen och hoppas på publikrekord mot Sandviken i augusti. Vi hör med Jocke Carlson om vad han tycker om Poyas fjärde match och det visar sig att han är fortsatt imponerad. Josef och Hasse pratar om Åtvidabergs maskande och tippar Varbergsmatchen.







00.00 Josef och Hasse presenterar #14



02.05 Tomas Axlund, tränare i

– Vi har gått på det unga spåret, där vår äldsta spelare är född -94. Det finns många fördelar med att ha ett ungt lag. De flesta tjejerna går i skolan, de behöver inte jobba. Vi hade 210 samlingar förra året. Men hur får vi tjejerna att vara här när de börjar jobba – det blir en utmaning.

– Min tränarfilosofi är att jag vill träna mycket, och det har vi gjort historiskt i den här föreningen. Jag vill ha hög delaktighet, jag vill ha med spelarna – vi gör det tillsammans. På bortaplan på naturgräs vill vi slå längre bollar ibland och trycka ner bollar bakom backlinjen. Men på Gavlevallen spelar vi ett snabbt kortpassningsspel. Vi vill ha kontroll både när vi har och inte har bollen.

– Vi vill slå publikrekord för damer division 2 mot Sandviken hemma i slutet av augusti. Då hoppas vi på fyrsiffrigt.



17.15 Hanna Sundin, målvakt i Gefle IF berättar om GIF:s damsatsning och hur man blir ett vinnande lag.

– Det är roligt att vara en del av det. Vi får bättre förutsättningar. Bara att vi får vara på Gavlevallen är en stor grej. Och att vi får dela konto med Gefle IF Fotboll på Instagram.

– När det gäller att bli ett vinnande lag tänker jag mycket på träningsrutiner. Att alla är här och att alla vill vara här. Att alla peppar igång varandra, lagsammanhållningen är jätteviktig. Vi har bra lagsammanhållning, vi hjälps åt att höja varandra. Till exempel att man pratar skit om man inte blir uttagen … det händer inte i Gefle IF.

– Det är jättekul att vi haft fans på matcherna. Man lyfts ju. Man presterar lite bättre.

Dessutom reder vi ut frågor som ”Har en målvakt ett favorithåll som man kastar sig åt?” och ”Hur läser man en straffskytt?”.



32.15 Jocke Carlson – före detta GIF-spelare och assisterande tränare, och numera lärare samt spelarutvecklare och tränarutbildare på Gästriklands fotbollförbund – tycker till om Gefle-Åtvidaberg bara ett par timmar efter matchens slut.

– Jag tycker det ser riktigt bra ut nu. Det är lätt att gå på resultat, men tittar man vad de gör på planen och vilken energi de utstrålar så känns det som att det hänt väldigt mycket. Det är synd att de förlorar idag, det hade varit mer logiskt om det hade blivit 5-1 än 1-1. Eller som det blev nu 0-1.

– Fast Gefle har massvis att förlora så kör de på som om de skulle ha fler poäng. De är betydligt kaxigare i sitt spel och de kör i 90 minuter. De fick ju en gigantisk press på slutet mot Åtvidaberg. Det är skillnad mot förra året då GIF i stort sett redan var ur, då släpper all anspänning, då är det bara att gasa och köra.

– Kan GIF skapa såna här målchanser i framtiden då vinner de. Det kommer inte komma fler matcher med så här många målchanser och noll mål.

Jocke funderar också över hur Jonas Björkman borde ha agerat efter att ha förlorat bollen på egen planhalva för att ha förhindrat att 0-1-målet.



45.10 Josef och Hasse snackar om Gefle-Åtvidaberg

– Den bästa matchen över 90 minuter den här säsongen, konstaterar vi bland annat. Dessutom anser vi att det är för lite egoism i GIF i nuläget, och för många tankar och för lite ”göra det enkla”.



Vill ni ha kontakt med oss, mejla



geflepodden@gmail.com



Följ oss gärna på Twitter på



@geflepodden



» Klicka här för att lyssna Hålltider:00.00 Josef och Hasse presenterar #1402.05 Tomas Axlund, tränare i Gefle IF, berättar om laget som leder division 2 damer Södra Norrland.– Vi har gått på det unga spåret, där vår äldsta spelare är född -94. Det finns många fördelar med att ha ett ungt lag. De flesta tjejerna går i skolan, de behöver inte jobba. Vi hade 210 samlingar förra året. Men hur får vi tjejerna att vara här när de börjar jobba – det blir en utmaning.– Min tränarfilosofi är att jag vill träna mycket, och det har vi gjort historiskt i den här föreningen. Jag vill ha hög delaktighet, jag vill ha med spelarna – vi gör det tillsammans. På bortaplan på naturgräs vill vi slå längre bollar ibland och trycka ner bollar bakom backlinjen. Men på Gavlevallen spelar vi ett snabbt kortpassningsspel. Vi vill ha kontroll både när vi har och inte har bollen.– Vi vill slå publikrekord för damer division 2 mot Sandviken hemma i slutet av augusti. Då hoppas vi på fyrsiffrigt.17.15 Hanna Sundin, målvakt i Gefle IF berättar om GIF:s damsatsning och hur man blir ett vinnande lag.– Det är roligt att vara en del av det. Vi får bättre förutsättningar. Bara att vi får vara på Gavlevallen är en stor grej. Och att vi får dela konto med Gefle IF Fotboll på Instagram.– När det gäller att bli ett vinnande lag tänker jag mycket på träningsrutiner. Att alla är här och att alla vill vara här. Att alla peppar igång varandra, lagsammanhållningen är jätteviktig. Vi har bra lagsammanhållning, vi hjälps åt att höja varandra. Till exempel att man pratar skit om man inte blir uttagen … det händer inte i Gefle IF.– Det är jättekul att vi haft fans på matcherna. Man lyfts ju. Man presterar lite bättre.Dessutom reder vi ut frågor som ”Har en målvakt ett favorithåll som man kastar sig åt?” och ”Hur läser man en straffskytt?”.32.15 Jocke Carlson – före detta GIF-spelare och assisterande tränare, och numera lärare samt spelarutvecklare och tränarutbildare på Gästriklands fotbollförbund – tycker till om Gefle-Åtvidaberg bara ett par timmar efter matchens slut.– Jag tycker det ser riktigt bra ut nu. Det är lätt att gå på resultat, men tittar man vad de gör på planen och vilken energi de utstrålar så känns det som att det hänt väldigt mycket. Det är synd att de förlorar idag, det hade varit mer logiskt om det hade blivit 5-1 än 1-1. Eller som det blev nu 0-1.– Fast Gefle har massvis att förlora så kör de på som om de skulle ha fler poäng. De är betydligt kaxigare i sitt spel och de kör i 90 minuter. De fick ju en gigantisk press på slutet mot Åtvidaberg. Det är skillnad mot förra året då GIF i stort sett redan var ur, då släpper all anspänning, då är det bara att gasa och köra.– Kan GIF skapa såna här målchanser i framtiden då vinner de. Det kommer inte komma fler matcher med så här många målchanser och noll mål.Jocke funderar också över hur Jonas Björkman borde ha agerat efter att ha förlorat bollen på egen planhalva för att ha förhindrat att 0-1-målet.45.10 Josef och Hasse snackar om Gefle-Åtvidaberg– Den bästa matchen över 90 minuter den här säsongen, konstaterar vi bland annat. Dessutom anser vi att det är för lite egoism i GIF i nuläget, och för många tankar och för lite ”göra det enkla”.Vill ni ha kontakt med oss, mejlageflepodden@gmail.comFölj oss gärna på Twitter på@geflepodden

0 KOMMENTARER 145 VISNINGAR 0 KOMMENTARER145 VISNINGAR HANS CARSTENSEN

hans@hanscarstensen.se

2017-06-26 00:29:31 hans@hanscarstensen.se2017-06-26 00:29:31

ANNONS:

Fler artiklar om Gefle

Gefle

2017-06-26 00:29:31

Gefle

2017-06-21 22:47:26

Gefle

2017-06-20 00:31:08

Gefle

2017-06-14 15:49:48

Gefle

2017-06-05 22:54:27

Gefle

2017-06-04 21:54:20

Gefle

2017-05-30 19:11:00

Gefle

2017-05-29 17:17:00

Gefle

2017-05-29 12:58:00

Gefle

2017-05-28 19:53:00

ANNONS:

I nya avsnittet av Geflepodden pratar vi med det Gefle IF som leder sin serie, division 2 södra Norrland. Målvakten Hanna Sundin och tränaren Tomas Axlund berömmer fansen och hoppas på publikrekord mot Sandviken i augusti. Vi hör med Jocke Carlson om vad han tycker om Poyas fjärde match och det visar sig att han är fortsatt imponerad. Josef och Hasse pratar om Åtvidabergs maskande och tippar Varbergsmatchen.I detta avsnitt av Geflepodden snackar vi med segerskytten mot Trelleborg, Deniz Hümmet. Han berättar att han var säker på att det skulle bli mål när bollen lämnade foten. Vi testar ett nytt grepp och punktmarkerar fansen på O’Learys under TV-sändningen Trelleborg-Gefle, där allt gick från förtvivlan till hopp. Avsnittet avslutas med en analys av första träningen efter den viktiga 1-0-segern.Gefle IF åker alltså ner till Trelleborg för att möta ett lag som har 12 raka hemmamatcher utan förlust. Detta Gefle IF som har åkt på 8 raka förluster och ställer upp utan 3 ordinarie spelare, och dessutom saknar sin notoriske forwardsinhoppare, vinner med 1-0 (1-0). Det, gott folk, är inget annat än en bragd. Och bragder är viktiga, det är sådana som skapar vinnarlag.I veckans avsnitt av Geflepodden ”Vi är tråkiga Gefle” pratar vi med Malin Rogström som hastigt har klivit upp som ordförande sedan Thomas Badis Andersson tackat för sig. Vi snackar med John Klevebring från Bromma support och undrar hur BP har kunnat vända den dystra trenden. Josef och Hasse analyserar Degerforsmatchen. Och slutligen hör vi med sportjournalisten Kristian Bågefeldt vad Poya Asbaghi har för styrkor.– GIF spelade mycket aggressivare och jobbade mycket mer med direkt återerövring. Nu vann de mycket bollar och när de inte vann bollen hade de chansen att komma hem och samla sig. Det var en stor skillnad tycker jag! Jocke Carlson, lärare, samt spelarutvecklare och tränarutbildare på Gästriklands fotbollförbund, är mycket imponerad av det Gefle IF han fick se under Poya Asbaghis första match som tränare.Gefles första match efter den nystart som föreningen gjorde i måndags slutade med förlust med 0-1 mot Örgryte. Gefle var väl så bra som Örgryte i matchen men lyckades inte göra mål på de chanser man skapade och därmed var sjunde raka förlusten ett faktum. Dock finns det en del positiva saker att ta med sig och för första gången i år känns det som att vi är på rätt väg.– Jag ser en potential i Gefle. Hade jag inte känt det så hade jag inte suttit här. Jag ser att det här är ett lag som har en stabil grund, det finns många bra fotbollsspelare och det finns en vilja i truppen och klubben att gå framåt. Då kände jag … det kan ju bli hur kul som helst! Om man ligger sist eller ligger etta … det spelar mindre roll.Gefle IF har en ny huvudtränare. Han heter Poya Asbaghi och har skrivit kontrakt i 2.5 år med Gefle IF.Som Gefle SvenskaFans var först i landet att avslöja kommer Gefle IF att sparka Thomas Andersson från tränarsysslan och ersätta honom med Poya Asbaghi. Just nu har Gefle IF presskonferens, vi uppdaterar kontinuerligt.Gefle IF förlorar mot Brommapojkarna med 1-3 (0-1), fansen ropar ”Avgå Thomas!” riktat mot Gefle-tränaren Thomas Andersson, en gest som får klubbdirektören och sportchefen Pär Lagerström att bege sig upp på ståplats och prata med fansen. Efter matchen får Geflered in ett tips som säger att Gefle IF pratar med förre Dalkurdtränaren Poya Asbaghi.