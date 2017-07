Gefle IF drar igång en swishkampanj, bidra du med!

Vi är tråkiga Gefle #15: Pär Lagerström om ekonomin och nyförvärv & panelen om dagsläget

I nya avsnittet av Geflepodden fångar vi Pär Lagerström direkt efter presskonferensen där Gefle IF redovisar sin ekonomiska situation. Vi pratar om presskonferensen med Lagerström, men vi pratar också eventuella nyförvärv. Därefter snackar Josef och Hasse och Gefle IF:s SLO Johan Naess om ekonomi, men mest om fotboll. Vilka nyförvärv kan tänkas komma in? Vad förväntar vi oss av Gefle IF mot Varberg borta? Kommer Sundsvall värva Oremo – och ska vi i så fall släppa honom?

Gefle IF behöver få in 2 miljoner för att klara elitlicensen. Så här hjälper du till



Swisha Gefle IF



1235356449



eller



sätt in pengarna på bankgiro: 358-5684.



Märk bidraget ”Swishkampanj GIF”





Vill du kontakta oss, mejla



geflepodden@gmail.com



eller följ oss på Twitter på



@geflepodden

» Klicka här för att lyssna

0 KOMMENTARER 165 VISNINGAR 0 KOMMENTARER165 VISNINGAR HANS CARSTENSEN

hans@hanscarstensen.se

2017-07-04 18:15:45 hans@hanscarstensen.se2017-07-04 18:15:45

ANNONS:

Fler artiklar om Gefle

Gefle

2017-07-04 18:15:45

Gefle

2017-07-04 11:56:36

Gefle

2017-06-26 00:29:31

Gefle

2017-06-21 22:47:26

Gefle

2017-06-20 00:31:08

Gefle

2017-06-14 15:49:48

Gefle

2017-06-05 22:54:27

Gefle

2017-06-04 21:54:20

Gefle

2017-05-30 19:11:00

Gefle

2017-05-29 17:17:00

ANNONS:

I nya avsnittet av Geflepodden fångar vi Pär Lagerström direkt efter presskonferensen där Gefle IF redovisar sin ekonomiska situation. Vi pratar om presskonferensen med Lagerström, men vi pratar också eventuella nyförvärv. Därefter snackar Josef och Hasse och Gefle IF:s SLO Johan Naess om ekonomi, men mest om fotboll. Vilka nyförvärv kan tänkas komma in? Vad förväntar vi oss av Gefle IF mot Varberg borta? Kommer Sundsvall värva Oremo – och ska vi i så fall släppa honom?Den ekonomiska krisen i Gefle IF gör att man nu går ut med en förfrågan om man vill hjälpa till att skänka pengar till den anrika föreningen.I nya avsnittet av Geflepodden pratar vi med det Gefle IF som leder sin serie, division 2 södra Norrland. Målvakten Hanna Sundin och tränaren Tomas Axlund berömmer fansen och hoppas på publikrekord mot Sandviken i augusti. Vi hör med Jocke Carlson om vad han tycker om Poyas fjärde match och det visar sig att han är fortsatt imponerad. Josef och Hasse pratar om Åtvidabergs maskande och tippar Varbergsmatchen.I detta avsnitt av Geflepodden snackar vi med segerskytten mot Trelleborg, Deniz Hümmet. Han berättar att han var säker på att det skulle bli mål när bollen lämnade foten. Vi testar ett nytt grepp och punktmarkerar fansen på O’Learys under TV-sändningen Trelleborg-Gefle, där allt gick från förtvivlan till hopp. Avsnittet avslutas med en analys av första träningen efter den viktiga 1-0-segern.Gefle IF åker alltså ner till Trelleborg för att möta ett lag som har 12 raka hemmamatcher utan förlust. Detta Gefle IF som har åkt på 8 raka förluster och ställer upp utan 3 ordinarie spelare, och dessutom saknar sin notoriske forwardsinhoppare, vinner med 1-0 (1-0). Det, gott folk, är inget annat än en bragd. Och bragder är viktiga, det är sådana som skapar vinnarlag.I veckans avsnitt av Geflepodden ”Vi är tråkiga Gefle” pratar vi med Malin Rogström som hastigt har klivit upp som ordförande sedan Thomas Badis Andersson tackat för sig. Vi snackar med John Klevebring från Bromma support och undrar hur BP har kunnat vända den dystra trenden. Josef och Hasse analyserar Degerforsmatchen. Och slutligen hör vi med sportjournalisten Kristian Bågefeldt vad Poya Asbaghi har för styrkor.– GIF spelade mycket aggressivare och jobbade mycket mer med direkt återerövring. Nu vann de mycket bollar och när de inte vann bollen hade de chansen att komma hem och samla sig. Det var en stor skillnad tycker jag! Jocke Carlson, lärare, samt spelarutvecklare och tränarutbildare på Gästriklands fotbollförbund, är mycket imponerad av det Gefle IF han fick se under Poya Asbaghis första match som tränare.Gefles första match efter den nystart som föreningen gjorde i måndags slutade med förlust med 0-1 mot Örgryte. Gefle var väl så bra som Örgryte i matchen men lyckades inte göra mål på de chanser man skapade och därmed var sjunde raka förlusten ett faktum. Dock finns det en del positiva saker att ta med sig och för första gången i år känns det som att vi är på rätt väg.– Jag ser en potential i Gefle. Hade jag inte känt det så hade jag inte suttit här. Jag ser att det här är ett lag som har en stabil grund, det finns många bra fotbollsspelare och det finns en vilja i truppen och klubben att gå framåt. Då kände jag … det kan ju bli hur kul som helst! Om man ligger sist eller ligger etta … det spelar mindre roll.Gefle IF har en ny huvudtränare. Han heter Poya Asbaghi och har skrivit kontrakt i 2.5 år med Gefle IF.