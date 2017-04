Det har varit några tunga dygn efter fredagens förlust. Nu är det snart dags att analysera den.

Vi är tråkiga Gefle #2 ute på onsdag!

Nu är det dags att bearbeta katastrofmatchen mot Värnamo. På onsdag finns andra avsnittet av podden "Vi är tråkiga Gefle" ute för lyssning. Då analyserar vi 2-5-insatsen tillsammans med Simon Ridell. Vi hoppas även på en telefonintervju med en spelare.

Så håll utkik här på SvenskaFans och på iTunes!

