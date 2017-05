Jocke Carlson: "Oavsett om du försvarar eller anfaller måste du ha ett mod. Du kan inte bara ta alibilöpningar."

Vi är tråkiga Gefle #5: ”Du måste ha mod”

I femte avsnittet av Geflepodden ”Vi är tråkiga Gefle” pratar vi med sportjournalisterna Elin Bergvik (följer Dalkurd) och Jonna Igeland (följer Gefle IF). Vi analyserar Gefles insats mot Dalkurd, blickar fram mot Falkenberg, utser veckans spelare mm. Därefter gör vi en telefonintervju med Jocke Carlson, fd spelare och tränare i Gefle IF. Numera jobbar Jocke som lärare samt spelarutvecklare och tjänarutbildare på Gästriklands fotbollförbund.





– Som publik har jag svårt att se en tydlig spelidé. Och jag har svårt att se modet i spelarna. Oavsett om du försvarar eller anfaller måste du ha ett mod. Du kan inte bara ta alibilöpningar. Nu kommer jag hem och så står jag i rätt position, fast jag gör ingenting, jag står bara rätt, jag vill inte vinna bollen.



– Det handlar om att våga spela en mot en-spel också. Gefle är ofta samlade, men det finns mycket ytor att spela in på. Det är risken när man spelar med direkt återerövring att man kommer ner för långt, att man blir passiv.



– Gefle spelar ju positionsförsvar. Fördelen med positionsförsvar är att när du vinner bollen så är du i rätt position för att anfalla. När det fungerar som sämst blir du stående i din zon och så lämnar du över ansvaret. Är du på tårna och är aggressiv då funkar det alldeles utmärkt. Men du måste kunna lita på att dina medspelare gör det de ska. Gör de inte det, då är det risk att du tappar modet. I markeringsspel blir det tydligt vems fel det är, men i positionsförsvar blir inte det lika tydligt. Då kan jag skylla på ”jag stod i alla fall på rätt ställe!”.



