Bisarra förlustsiffror för Giffarna mot Göteborg

I en match som domineras av GIF Sundsvall och då inte enbart i bollinnehav utan även i målchanser så stor det 0-3 i halvtid när det borde ha varit GIF-ledning istället. Giffarna reser sig inte i andra och det blir till slut 0-4 förlust





I halvtid går man med 0-3, en halvlek där Giffarna skaffat flera chanser som sånär resulterat. Började med rejält avslut av Larsson i 2:a minuten, fortsatte med bicykleta strax över av Morsay i 7:e, var så när att Rogne frispelat Hallenius efter felträff i 12:e, i 19:e frispelar sånär Larsson sin ytterwing kollega men bollen styrs strax utanför eget mål med en efterföljande hörna där Hallenius nickar över målvakten men bollen räddas av Göteborgare på mållinjen. Fem rejäla farligheter redan före Göteborg gör sitt mål. Man får dessutom en trippelchans vid 0-2 med rejäl stolpträff av Hallenius, hårt skott av Suljevic som dessvärre skjuts rakt på målvakten och så när petar därefter Hallenius bollen i mål men den går över. Göteborg har endast tre chanser och en av dessa egentligen inte chans då man får en straff gratis. Det ska inte ens vara Göteborgsledning i halvtid utan snarare GIF-ledning. Men har man ALLA marginaler med sig är ingenting uppenbarligen omöjligt.



I andra halvlek kunde man tro att Göteborg skulle lyfta sig med sånt medflyt men man är inte ett dugg bättre. Märkligt usla och hjälper knappt att Giffarna väljer att göra två riktigt offensiva byten när man tar ut wingbacken Olsson och mittbacken Björkander för Wilson och Sigurdsson. Inte förrän man dessutom byter ut Smajl mot orutinerade Salih så får Göteborg en målchans. Såvitt jag kan minnas deras andra egentliga chans i hela halvleken. Tidigare under halvleken gjorde Naurin ett utmärkt räddning men den här gången lyckas han inte alls men kan definitivt inte lastas för målet som Allbäck omarkerat gör genom att vrida in bollen rätt nära Naurins vänstra stolpe. Trots offensiva byten blir det inga större målchanser för Giffarna i andra. Man kämpar dock på rejält och kommer så när loss vid ett antal tillfällen.



Giffarna gör i det stora hela en utmärkt match men några riktigt svaga försvarsingripanden förstör matchen totalt. Sonko-Sundberg och Olsson tappade sin kant ett par gånger för mycket och vems felet främst var är svårt att avgöra men någon av dom skulle varit på plats vid båda första två målen. Danielssons straff och Björkanders miss vid 0-3 målet gör att ingen av mittbackarna kan få godkänt idag. Däremot var det offensiva spelet det klart bästa den här säsongen och framför allt ska Morsay och Hallenius plussas. Gall började bra men matchade medan Sigurdsson och framför allt Wilson inte fick ut just något under sina inhopp. Lär knappast bli ändringar framåt till nästa match. Naurin gör ytterligare en högklassig match och är kanske allsvenskans bästa målvakt just nu. Även Smajl, Steindorsson och Larsson är svår att ge kritik till idag då de inte var inblandade i baklängesmålen och var del av ett bra offensivt spel som dessvärre inte resulterade i några mål. Men fortsätter man spela som idag så borde poängen och framför allt segrarna komma. Man ska inte få stryk mot ett så uselt lag som Göteborg även i framtida matcher. Göteborg har väldigt mycket att tänka på när man kommer hem för dagens match kan man endast vara nöjd med den oförtjänta vinsten för spelet var alldeles för dåligt och inte ens när Giffarna flyttade fram sina positioner lyckades man skapa just något.



2017-05-22 21:09:00

