Guldfågeln Arena, 2017-05-27 16:00

Kalmar - Sundsvall

3-0



Det är ingen fara!

Ett litet svårbedömt GIF ställdes i gassande sommarvärme mot ett KFF som fått nytt hopp av att den med allsvenska mått mycket skicklige Ismael var tillbaka. De små farhågor som låg och gnagde men som också var blandade med inte helt ogrundade förhoppningar var inte alls relevanta. Här skulle det komma att bli en rejäl härdsmälta.





Skulle KFF kunna vända sin mycket dystra utveckling, med fyra raka förluster, idag? Eller skulle GIF hitta tillbaka till sitt tidigare stabila försvarsspel och åtminstone lyckas knipa en poäng? Skulle avstängningen av Danielsson sätta försvaret i gungning. Matchen rätade med eftertryck ut alla frågetecken.



Matchens första händelse var ett ekott från Romario i andra minuten efter ett groteskt långt inkast av Ingelsten, men det gick rakt på Naurin. Men annars inledde KFF matchen ganska försiktigt, de försökte inte etablera hög press. GIF hade större bollinnehav. GIF har en bra kombination i sjunde minuten, då Olsson slår ett inlägg som Sigurdsson skjuter i stolpen. Strax efter skjuter Hallenius ett något beskedligare skott strax utanför. Men överlag präglades matchens inledning av halvdant passningsspel och måttligt tempo.



I trettonde minuten kommer ett nytt Kalmar-inkast av Ingelsson som nickas ut till Romario i straffområdeskanten, som skjuter ett välplacerat skott decimetern strax innanför Naurins högra stolpe. Där hade GIF-försvaret kunnat vara mer aggressiva i att attackera inkastet, som förvisso var långt som en hörna men utan alltför hög fart. Det var inte logiskt i förhållande till matchbilden. Men det är alltid en fördel att ha spelare kan träffa målet. Då kan en ballongboll plötsligt bli en målchans.



I nittonde minuten gick ridån ned. Det kommer efter ett obegripligt schabbel av Myrestam på mittfältet där han i en kampsituation styr bollen rakt ned mot eget straffområde. Men den oavsiktliga passningen hemåt blir istället en perfekt djupledspassning för Ingelsson som iskallt avslutar till 2-0. En synnerligen dyster tillställning kunde nu skönjas, efter att man släppt in två mål situationer som GIF delvis självt skapat åt KFF.



Mycket riktigt visade sig den efterlängtade framgången för KFF hålla i sig, precis som man kunde befara. I den 27:e minuten kom 3-0 genom en snabb omställning från djupt nere på egen planhalva, där man genom snabba löpningar och distinkta passningar sågar sig genom GIF:s försvar och kröner anfallet med ett högklassigt avslut av Melker Hallberg. Resten av halvlek förflöt händelselöst, pausvilan kom som en befrielse.



I paus valde tränarna att byta ut Myrestam (som man i efterhand undrar över hur man bedömt formmässigt) mot Wilson och därmed ändra till uppställningen 4-4-2. I 52:a minuten har GIF sin första målchans, efter att KFF:s målvakt släpper en retur på ett tungt skott av Suljevic, men där returen lyfts väl högt över. GIF dominerar spelet eftertryckligt i halvlekens inledning, men KFF valde naturligtvis att ligga lågt. GIF hade flera hörnor och halvchanser, men inte mer än så. Det var ett i högsta grad skenbart övertag. Kalmars frispark i 65:e minuten som slogs i ribban av Victor Elm var långt mycket mer farlig än de kattguldschanser som GIF skapade under halvlekens första del.



I 69:e minuten byttes Olsson ut mot Rajalakso. Men från mitten av halvleken återgick matchen till sin naturliga balanspunkt. GIF fick inte utdelning på sina halvchanser, samtidigt som KFF stärktes av insikten att det inte är någon fara. De kunde vila tryggt i att låta ha GIF ha bollen, bollinnehavet ledde ändå inte till att något av värde åstadkoms. GIF:s skenbara övertag från halvlekens början avtog alltmer och kvalitetsskillnaden mellan lagen framträdde i all sin brutala tydlighet. Det var klart mycket närmare 4-0 än att GIF skulle ha reducerat.



Det är en gammal, och mycket sann, klyscha att ”Mål förändrar matcher”; men man kan vara olika känslig för detta. Idag imploderade GIF efter att man hamnat i underläge. Sakligt sett kan man undra om det kanske inte är en rimlig reaktion? Man kanske vet om att man inte räcker till offensivt mot flertalet allsvenska lag? Att man helt enkelt inte får hamna i underläge. Danielssons frånvaro orsakade inte ett ras i försvaret, det uppstod ett slukhål i hans frånvaro. Det är mycket olycksbådande med tanke på att det är mycket möjligt att Danielsson försvinner under sommarfönstret. Myrestam såg ut vara mycket, mycket långt från matchform. Men där kan vi ändå våga tro att han måste kunna långt bättre än vad han visade idag.



Det är inte första gången under det lidandes vandring som är vår historia i allsvenskan som ett lag i svårigheter, med dåligt självförtroende och ihållande måltorka hittar sin själ i en förlösande match mot GIF. Så blev det även för Kalmar FF idag. Laget har flera kvalitetsspelare men av något skäl har det inte fungerat för dem tidigare under säsongen. Dagens match blev en katharsis för dem, vi var den själlösa motståndare som gjorde att de kunde förlösa sin kramp.



GIF:s mer ambitiösa anfallsspel från och med matchen mot ÖSK har burit frukt i en match och det var just mot det notoriskt försvarsdarriga ÖSK. Anfallsspelet är ambitiöst, men för att det ska lyckas krävs att motståndet inte är alltför imponerande. Tyvärr vittnar anfallsspelet om att det just nu inte finns någon offensiv spelare i GIF som håller tydlig allsvensk klass men flera som ligger långt under nivån. Jag har svårt att se det som att de underpresterar eller inte följer de taktiska riktlinjerna. Det som fattas är skicklighet i avgörande moment, så som den sista passningen inne i straffområdet och i avslutslägen där man kan göra mål om man är en skicklig spelare.



Kalmar-Sundsvall Lukas Hagg Johansson

Emin Nouri

Marko Biskupovic

Viktor Elm

Markus Thorbjornsson

Svante Ingelsson

Ismael Silva Lima

Melker Hallberg

Stefan Larsson

Romarinho

David Elm



Avbytare

Edvin Crona

Papa Diouf

Mahmoud Eid

John Hakansson

Carl Johansson

Anton Maikkula

Maans Soderqvist

Tommy Naurin

David Myrestam

Eric Bjorkander

Noah Sonko Sundberg

Eric Larsson

Smajl Suljevic

Kristinn Steindorsson

Dennis Olsson

Kristinn Freyr Sigurdsson

Linus Hallenius

Romain Gall



Avbytare

William Eskelinen

Jonathan Morsay

Juho Pirttijoki

Sebastian Rajalakso

Linus Sahlin

Jaudet Salih

Peter Wilson



2017-05-27 18:07:01

ANNONS:

Ett litet svårbedömt GIF ställdes i gassande sommarvärme mot ett KFF som fått nytt hopp av att den med allsvenska mått mycket skicklige Ismael var tillbaka. De små farhågor som låg och gnagde men som också var blandade med inte helt ogrundade förhoppningar var inte alls relevanta. Här skulle det komma att bli en rejäl härdsmälta.Var står GIF Sundsvall just nu? Var den förra matchen bara ett oplanerat hack i utvecklingen mot ett superstabilt försvarsspel? Kommer det mer ambitiösa anfallsspel som först kunde skönjas mot ÖSK, och som tog ytterligare ett kliv mot IFK Göteborg, att få en tydlig kontur? Kommer vi att fortsätta att dväljas i nedre tredjedelen av tabellen eller kommer vi att börja sega oss upp mot den nedre delen av tabellens mitt?I en match som domineras av GIF Sundsvall och då inte enbart i bollinnehav utan även i målchanser så stor det 0-3 i halvtid när det borde ha varit GIF-ledning istället. Giffarna reser sig inte i andra och det blir till slut 0-4 förlustEtt formstarkt GIF Sundsvall möter ett formsvagt IFK Göteborg på hemmaplan. Utifrån detta vore väl det logiska att Giffarna är favoriter men så är inte fallet!Det var ett formsvagt Örebro som tog emot ett kryssstarkt GIF Sundsvall. Det slutade med att Giffarna tog en till synes stabil 2-0 seger efter ett sent mål i första halvlek och en utökning i andra halvleken med en man mer.Efter fem raka kryss är frågan om trenden ska brytas när Giffarna möter Örebro som man har fem raka mot utan förlustSöndagens match mot Jönköping bar med sig förväntningar att inte bara komma undan en förlust. Det var en match som GIF ska kunna vinna och som man under inga som helst omständigheter får förlora. Hur gick det? GIF Sundsvall hade ett lika vattentätt försvar som man haft under de senaste matcherna, men förväntningarna att få se något mer än så kom på skam.Nu väntar en motståndare där vi måste ha högre ambitioner än att knipa en poäng genom framgångsrikt försvarsspel. Ska man klara kontraktet bör man helst slå de andra tänkbara bottenkonkurrenterna. I nuläget vet ingen med säkerhet vilka lag som kommer att slåss i botten, men Jönköping kan mycket väl vara ett av dem. Under alla omständigheter är det ett lag som vi ska kunna slå. Man måste ta ett antal trepoängare under säsongen och det här är ett sådant tillfälle.Efter en ganska jämn och chansrik första halvlek bombarderade Norrköping Sundsvallsmålet ordentligt i andra halvlek, men Tommy Naurin och målställningen stod i vägen och matchen slutade 0-0.Giffarna åker till Norrköping för att försöka förlänga sviten på tre raka matcher utan förlust. Sundsvall har bara släppt in ett enda mål på över 300 minuter fotboll, men hjälper det mot ett Norrköping som sällan går mållöst från Östgötaporten?