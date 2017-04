Effektivt Häcken blev för svåra för slarvigt Sundsvall

Ja rubriken sammanfattar egentligen hela matchen. Giffarna vann bollinnehavet stort, men Häcken skapade de flesta och bästa chanserna, oftast efter att Sundsvall tappat bollen i fel läge, och segern är klart rättvis.





Matchen



Giffarna tar tag i taktpinnen direkt och rullar boll, men redan första tio minuterna har man stått för flera livsfarliga felpassningar och bolltapp, som Häcken slarvat bort. Istället får Häcken utdelning i ett läge som inte känns som ett läge, när Alexander Farnerud drar till från ganska långt håll och bollen sitter stenhårt i Naurins vänstra kryss. Borde Tommy ta den med tanke på att Farnerud är en bra bit utanför straffområdet? Mja. Svårt att säga. Det är ett väldigt bra skott. Bara minuter senare slår



Efter paus är det tydligt att Häcken backar hem lite mer, och Giffarna tillåts ha ännu mer boll, men utan att skapa egentligen någonting. Reduceringen kommer egentligen från ingenstans när en undannickad boll hamnar hos Sigurdsson som på volley dunkar in bollen ribba-in. Ett väldigt snyggt mål och lite hopp för Giffarna, som ser klart piggare ut minuterna efter målet. Tyvärr ebbar energin ut ganska snabbt, och trots tre byten och fortsatt mycket bollinnehav är Sundsvall inte nära att skapa någon kvitteringschans, utan Häckens kontringar är klart vassare och brode nog lett till 1-3. Minst. Men Häcken spelar istället av matchen väldigt effektivt sista tio minuterna genom att ta mycket smarta frisparkar och döda tid.



Analys



Häcken är mycket stabilare i sitt spel och tar inga onödiga risker, samtidigt som Giffarna spelar med väldigt hög risk. Sundsvall lyckas spela sig ur Häckens press ganska ofta faktiskt, men tyvärr tjänar man absolut inget på det, då man allt som oftast spelar bakåt igen när man faktiskt tagit sig förbi pressen. Och de gånger Häckens press lyckas, och Giffarna tappar boll, blir det istället hyperfarligt nästan varje gång. Man brukar ju säga "High risk, high reward", vilket är ett spel Östersund ofta behärskar till fullo. Giffarna vill också spela så, men just nu är det mer "High risk, low reward" som gäller. Joel måste få ordning på det här, och antingen börja spela enklare och minimera riskerna, eller få ut mer målchanser av högrisk-spelet. Just nu är det ingen bra ekvation.



Tre toppar i Giffarna:



+++ Kristinn Freyr Sigurdsson

I ett överlag blekt Giffarna så gjorde nog Kristinn sin bästa match i den blå tröjan, kämpar, sliter, och målet är hög klass.



++ Smalj Suljevic

Börjar kännas rätt given på mittfältet nu. Bra spelfördelare som vanligt, och i en match med oerhört många bolltapp den som ändå lyckades hålla i bollen bäst.



+ Sebastian Rajalakso

Det är svårt att hitta topp tre i dagens match, men Rajalakso vågade utmana och gå runt sin back flera gånger och visade att vi även kan skapa lägen via vår vänsterkant. Räckte dagens insats till att spela till sig platsen tro?



2017-04-16 20:04:51

