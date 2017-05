Östgötaporten, 2017-05-08 19:00

IFK Norrköping - Sundsvall

0-0



Giffarna kämpade sig till en poäng i chansrik match

Efter en ganska jämn och chansrik första halvlek bombarderade Norrköping Sundsvallsmålet ordentligt i andra halvlek, men Tommy Naurin och målställningen stod i vägen och matchen slutade 0-0.





Första halvlek



Giffarna gör en riktigt bra första halvlek och har även flera riktigt bra målchanser. Den bästa får Sigurdsson, helt fri mitt i straffområdet efter ett inspel från vänster, men skottet går över. Norrköping skapar också en hel del bra lägen, Tommy gör några bra räddningar, och får även hjälp av ribban vid ett tillfälle. Norrköping har under en period i mitten av halvleken ett ordentligt tryck då man radar upp hörnor och skapar flera riktigt bra lägen, men det är alltid en Giffare i vägen i sista sekunden. Norrköping mattas lite mot slutet av halvleken och Sundsvall får mer att säga till om igen, och oavgjort i paus känns ganska rättvist.



Andra halvlek



Sundsvall börjar bra, men precis som i de senaste matcherna sjunker man längre och längre ner i planen, och från matchminut 60 är det mer eller mindre spel mot ett mål, även om Giffarna ibland sticker upp i några farliga kontringar. Steindorsson får det bästa läget då han får på ett riktigt bra skott som Langer i Norrköpings mål får kämpa för att rädda. Norrköping saknar verkligen inte lägen att spräcka nollan, men precis som i första halvlek dyker en Giffare upp med en fot i vägen nästan varje gång. Danielsson, Sonko och Björkander gör en riktigt bra försvarsinsats, och trots stort tryck från Norrköping bjuder inte Sundsvall på mer än ett fåtal riktigt öppna lägen. Det bästa är ett närskott som Tommy gör en fantomräddning a'la Mats Olsson på. (Den gamla handbollsmålvakten i Bengans gäng alltså). Daniel Sjölund får sista chansen när han prickar stolpen i tredje övertidsminuten, vilket symboliserar matchen rätt bra. Stolpe ut för Norrköping helt enkelt.



Analys



Inför matchen skrev jag att nyckeln till poäng blir om Giffarna lyckas med sitt bollrullande, men utan farliga bolltapp. Och det lyckades man med ganska bra, speciellt i första halvlek. I andra sjunker Sundsvall återigen, precis som i matcherna mot



Om Giffarna kan ta med sitt spel i första halvlek från de senaste matcherna, och lyckas med det i 90 minuter, så kan man mycket väl vinna även riktigt svåra matcher som borta mot AIK och Norrköping. Som det blir i andra halvlek får man såklart vara nöjda med en pinne. Och trots att det är tuffare i andra halvlek så gör Sundsvall ändå en bra match rakt igenom, det är inte lätt att ta poäng på Östgötaporten nuförtiden. Försvarsmässigt ser det riktigt bra ut, och de senaste matcherna har laget ändå visat att det går att skapa chanser också. Det ska bli spännande att se hur det här spelet fungerar mot Jönköping på söndag.



Tre topp i Giffarna



+++

++

+ Eric Björkander, går från klarhet till klarthet som mittback. Överraskande, och roligt!



Bubblare: Målställningen.



IFK Norrköping-Sundsvall Michael Langer

Linus Wahlqvist

Andreas Johansson

Jon Gudni Fjoluson

Christopher Telo

Nicklas Barkroth

Filip Dagerstal

Daniel Sjolund

Niclas Eliasson

Sebastian Andersson

Karl Holmberg



Avbytare

Andreas Hadenius

Julius Lindgren

David Moberg Karlsson

Alfons Sampsted

Eric Smith

Gudmundur Thorarinsson

Nikola Tkalcic

Tommy Naurin

Marcus Danielsson

Eric Bjorkander

Noah Sonko Sundberg

Eric Larsson

Smajl Suljevic

Kristinn Steindorsson

Dennis Olsson

Kristinn Freyr Sigurdsson

Peter Wilson

Jonathan Morsay



Avbytare

Amaro Bahtijar

William Eskelinen

Romain Gall

Linus Hallenius

Sebastian Rajalakso

Linus Sahlin

Jaudet Salih



