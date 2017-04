Inför AIK-GIF Sundsvall

Idag är det dags för ett besök på Friends Arena för ett möte mot AIK. Kan Giffarna fortsätta med det spel man avslutade matchen mot Elfsborg med?





Giffarna tog poäng borta mot AIK ifjol. Man gjorde det även 2012. Detta är dock de enda tillfällena man tagit poäng borta mot AIK under detta sekel. Giffarna har dessutom uselt facit hemma mot AIK.

Giffarna har senaste säsongerna varit väl så starka borta som hemma. Idag är nog bortaplan än större fördel då man verkligen inte har något att förlora och sånt kan ibland vara bra.

AIK har tveksam form. Förlust både mot Hammarby och Jönköping innan man slog Sirius i torsdags.

I mötet mot Elfsborg var det en hel startelva som inte var tillgänglig från start för Giffarna, läget är något förbättrat inför dagens match men alltjämt bekymmersamt. Erik Granat , Lars Gerson, Samuel Aziz och Filip Tägström är långtidsskadade och även för David Myrestam och Juho Pirttijoki kommer det att dröja ytterligare minst några veckor innan det är aktuellt med spel. Lägg till detta att nyförvärven Carlos Gracia och David Batanero inte fått sina övergångar godkända i tid för vårens transferfönster och det är 8 spelare som var borta senast och även idag och ett tag till. Mot Elfsborg var dessutom Linus Hallenius Romain Gall och Eric Larsson otillgängliga från start. Till dagens match har Eric Larssons problem ordnat sig då det "endast" var matförgiftning medan Gall och Hallenius ska kunna ta plats på bänken men är tveksamt om de är redo för spel från start. Rajalakso som utgick med skada är även han ett frågetecken inför dagens match men det verkar som han åtminstone ska finnas tillgänglig för inhopp.

Matchen mot Elfsborg senast får därför ses som något av en bragd. Tills ungtupparna Amaro Bahtijar (18 år) och Saudet Jalih (19 år) kom in på plan med runt 10 minuter kvar såg det ut att bli en hedersam knapp förlust mot ett Elfsborg som hade dominerat matchen rejält men efter dessa två byten så förändrades matchbilder totalt och man inte enbart kvitterade utan hade även bud på att avgöra matchen. Med detta i åtanke så kan man förvänta sig ett riktigt taggat Giffarna. Det sannolika bör vara att Eric Larsson tar Rajalaksos plats i startelvan och att det i övrigt blir oförändrad startelva trots det täta matchandet. Efter Salihs inhopp senast så skulle det vara intressant och se om han rentav kan vara en spelare för dagens startelva och det kan även tänkas att Bahtijar, Gall eller Hallenius kan ta plats i startelvan. Med så spelare borta (framför allt Gerson och Myrestam) så borde Giffarna få det väldigt svårt ta poäng mot ett AIK som av de flesta tippas som ett topp 3 lag i årets allsvenska men efter onsdagens match mot Elfsborg så kan man nog inte ta något längre för givet.

AIK kommer till matchen med marginella skadebekymmer. Enligt AIKs svenskafans sida så saknades endast Haukur Hauksson och Amin Affane senast mot Sirius och Henok Goitom var sannolikt inte redo för 90 minuter vilket han kanske är idag. Idag är det möjligen endast Hauksson som saknas så en väldigt mycket bättre situation än den Giffarna har. Så med tanke på att AIK har en så mycket meriterad trupp och så mycket bättre tillgänglighet av spelare, vad är det som talar för Giffarna idag?

Ett fint momentum efter poänget senast. Laget måste efter det känna att ingenting är omöjligt (för att citera Gunde).

Det som talar emot Giffarna är betydligt mer men jag hyser ändå visst hopp om att det ska bli åtminstone en poäng. Giffarna har vunnit ett antal matcher mot riktigt svårt motstånd borta sedan återkomsten till allsvenskan, mest noterbart mot Malmö FF ifjol, och även om man inte har någon Silva eler Sigurjonsson så har man andra spelare som börjat visa framfötterna sedan dess och då framför allt Bredsandsgrabbarna Morsay och Wilson.

2017-04-30 12:09:59

