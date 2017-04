Norrporten Arena, 2017-04-16 17:30

Sundsvall - Häcken



Inför GIF Sundsvall - BK Häcken

Giffarna tar sig an Häcken i Allsvenskans tredje omgång på annandag påsk. Formen i båda lagen får väl anses vara ganska oklar. Sundsvall har vunnit relativt enkelt mot Allsvenskans tippade jumbo AFC hemma, och sedan lika klart och tydligt förlorat mot den tippade seriesegraren Malmö borta. Hypade Häcken å andra sidan har varken gjort eller släppt in mål efter 0-0 två gånger i rad.





Häcken och



Förra säsongen tog Sundsvall en ganska turlig 0-1 seger på Hisingen, och en händelserik höstmatch på Norrporten slutade 0-0, trots en uppsjö av målchanser åt båda håll.



Läget i lagen



Häckens som drabbades hårt av skador i början på förra säsongen har startat den här säsongen på liknande sätt. I senaste matchen mot Djurgården tvingades man byta ut hela tre spelare på grund av skada, och både



Mikael Stahre lyckats med sitt fokus på ett mer balanserat Häcken i år.



Giffarna saknar fortsatt



Vem spelar vänsterback? Olsson var bra mot AFC, men Rajalaksos inhopp mot Malmö var piggt. Sonko? Björkander? Pirttijoki? Enbart Danielsson är självskriven i backlinjen. På mitten borde väl Gerson och Smajl ta plats, men Steindorsson, Gall, Morsay och även Sigurdsson känns alla som möjliga alternativ för den tredje platsen. Sigurdsson kan även ta plats på topp bredvid Wilson. Eller får Hallenius chansen från start nu efter ett ganska okej inhopp mot Malmö? Jag tror det. I övrigt tror jag samma lag som startade mot Malmö kommer starta mot Häcken.



Trolig startelva



Naurin



Larsson - Danielsson - Björkander - Pirttijoki - Olsson

Gerson - Suljevic - Steindorsson

Wilson - Hallenius





Förväntad matchbild



Joel Cedergren och Mikael Stahre har varit väldigt tydliga med att de velat fokusera mycket på försvarsspelet under försäsongen, och en målsättning för båda lagen inför den här säsongen har varit att släppa in färre mål.



Man kan förstås läsa i gårdagens tidning hur Sundsvall kommer spela, och alla motståndartränare är ju vid det här laget också fullt medvetna om hur man ska spela mot Sundsvall. Pressa högt och antingen vinn boll och skapa målchans, eller låt Sundsvall tjonga iväg bollen på två anfallare som vinner ungefär 1 av 100 nickdueller. Nyckeln till framgång för Sundsvall beror helt på om man lyckas spela sig ur pressen eller inte. Lyckas det kan det bli seger. Lyckas det inte kan det lika gärna bli 0-5. Mot AFC gick det rätt bra. Mot Malmö gick det sådär. Hemmaplan och konstgräs talar för Sundsvall, men motståndet är nästan lika svårt som i senaste matchen.



2017-04-16 07:56:00

I andra omgångens sista match ställdes GIF Sundsvall mot Malmö FF. Bortamöte mot regerande svenska mästarna. En match där den förmodade utgången är nästan given. Tyvärr blev utfallet helt förväntansrätt. GIF skämde inte ut sig, man höll siffrorna nere men var aldrig i närheten av att hota MFF. Så fort Malmö tog ledningen var i praktiken matchen slut.

Bortamatch mot Malmö FF är på papperet den svåraste uppgift ett lag ställs inför i det allsvenska seriespelet men för GIF infaller matchen vid ett gynnsamt tillfälle. Malmö FF av 2017 har ännu inte funnit sina konturer samtidigt som GIF klarat av en osäker säsongspremiär med stärkt självförtroende. Vi har således allt att vinna och inget att förlora. Glory to the brave!

Seriepremiären var mer konsekvensfylld än vanligt. Förutom den stora ovissheten kring vad GIF 2017 egentligen kan prestera i skarpt läge, mötte man dessutom ett lag som alla bedömare menar att vi ska konkurrera med i botten. Sådana bör man, ska man, slå. Dessutom var den motståndaren okänd materia. Hur bra var AFC? När matchen är över är det oklart hur många frågetecken som egentligen rätats ut. Men en seger är en seger!

Allsvensk premiär är naturligtvis klang och jubel. Alla möjligheter är öppna och framtiden tillhör alla, innan drömmar och förhoppningar konfronterats med en brutal verklighet av måltorka, läckande försvar, formsvackor och otur. För GIF är alltid förhoppningarna inför en ny säsong tempererade av decenniers bittra erfarenheter. Vi vet att sådant som kan gå åt skogen ofta gör det. När så sker har vi för litet pengar för en omstart under säsongens gång. Nu känns det kanske mer ovisst än någonsin.

Till helgen startar Allsvenskan och efter tre värvningar senaste veckan så bör Giffarna ha värvat färdigt.

Giffarna besökte idag Eskilstuna för sin andra träningsmatch den här säsongen. Det blev en relativt stabil 2-0 seger efter mål av Rajalakso och Gall.

Ännu en förlust i seriens sista match, den här gången 2 - 5 mot Djurgården.

Äntligen slut på serien bör man nog konstatera som GIF-supporter. Det har varit fritt fall efter försäljningen av Runar Sigurjonsson. Första halvleken var ok men i andra halvlek var det riktigt dålig nivå.

Season finale och Giffarna möter laget som två år i rad säkrat Giffarnas kontrakt inför sista två omgångarna genom att hindra sista konkurrenten från nödvändiga poäng.