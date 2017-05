Inför GIF Sundsvall-IFK Göteborg

Ett formstarkt GIF Sundsvall möter ett formsvagt IFK Göteborg på hemmaplan. Utifrån detta vore väl det logiska att Giffarna är favoriter men så är inte fallet!





Ett annat delikat problem har Cedergren idag med anfallet. Morsay-Wilson-Sigurdsson har varit den givna starttrion senaste omgångarna men senast var Sigurdsson avstängd och då fick något överraskande Gall chansen från start. Gall gjorde en utmärkt debut från start och samtidigt gjorde Hallenius mål från bänken så nu gäller det för Cedergren att bland dessa fem hitta en starttrio och ingen känns given att spela. Gall borde få spela samtidigt som Hallenius väl inte får chansen från start igen men vem petar Gall?



Giffarna har inför dagens match som tidigare nämnts Myrestam åter och skadeproblemen är inte längre lika stora. Saknas gör "bara" Gerson, Granat, Tägström och Aziz. Saknas gör dessutom spanjorerna (Batanero och Gracia) som ännu inte fått sina kontrakt med Giffarna godkända och inte lär få det förrän under sommarfönstret. Utöver anfallstrion är det egentligen bara frågan om Rajalakso tar platsen som vänsterwinger eller om Dennis Olsson får chansen igen. Hänger nog mycket på om Rajalakso är helt fri från sina skadebekymmer.



Göteborg har inlett serien i nivå med Giffarna men till skillnad från Giffarna så har Göteborg en nedåtgående trend. Senaste fem matcherna har Göteborg 1 seger och 2 förluster. Göteborg har inte varit bra på bortaplan på sistone och tog bara 4 bortasegrar förra säsongen trots en fjärdeplats. En av dessa fyra segrar var mot Giffarna men på bortaplan har man inte varit märkvärdiga mot Giffarna och de två mötena närmast före det slutade med kryss. Sett till tidigare möten och form så är kryss det mest logiska och Giffarna borde ligga närmare en seger men så tycker inte bookmakers utan där står Göteborg trots bortaplan i under 2 ggr pengarna. Fjolårets placeringar kan dock motivera detta skapligt. Jag tror Giffarna har mycket god chans att få åtminstone en poäng med sig och därmed förlänga sin obesegrade svit. Senaste årens matcher har varit målrika men efter 6 matcher med bara ett insläppt mål och tre gjorda mål för Giffarna känns det inte troligt att det blir målfyrkeri igen. Förhoppningsvis kan de högre temperaturerna, Giffarnas goda form och ett profillag som motståndare innebära den klart högsta publiksiffran för året. Det är ett GIF Sundsvall som plötsligt täppt till sitt försvar rejält. Med fyra matcher utan insläppt mål har man nått ungefär halvvägs när det gäller det allsvenska rekordet i hållan nolla men det är förstås väldigt långt dit alltjämt. Efter att ha vunnit premiären mot tippade bottenlaget Athletic så kom två raka förluster mot förvisso tippade topplag (MFF och Häcken som i skrivande stund ligger 1:a och 3:a i serien) men det såg verkligen inte lovande ut trots detta. Till detta släppte man in många mål trots något som på papperet såg väldigt tätt ut med tre mittbackar. Efter dessa matcher har det däremot vänt på ett minst sagt överraskande sätt. Trots ett alltjämt tufft spelschema (bl.a. kryss mot serietvåan Norrköping borta) har man 6 raka matcher utan förlust och på dessa matcher har man endast släppt in 1 (!) mål. Försvaret är rejält tätt och då har man ändå saknat stjärnförvärvet Myrestam och under merparten av matcherna även högprofilerande finska U21-värvningen Pirttijoki. I Myrestam och Pirttijokis frånvaro är det istället 20-årige Erik Björkander som tagit ett jättesteg framåt och agerat mittbacksbjässe med framför allt en lysande insats senast mot Örebro. Defensiven ser i nuläget ruskigt bra ut och till dagens match är dessutom Myrestam tillbaks och Pirttijoki var tillbaks på bänken redan senast. Myrestam kommer sannolikt starta från bänken men komma in i slutet av matchen då han inte borde vara i tillräcklig kondition för att direkt ta en plats i startelvan medan Pirttijoki sannolikt har en rätt lång väg till speltid just nu eftersom mittbackarna alla övertygat rejält. För Myrestams del är det uppenbar risk att han inte kommer spela mycket som mittback vilket tanken var när han värvades utan istället får göra grovjobbet som vänsterwing. Sett till tidigare möten och form så är kryss det mest logiska och Giffarna borde ligga närmare en seger men så tycker inte bookmakers utan där står Göteborg trots bortaplan i under 2 ggr pengarna. Fjolårets placeringar kan dock motivera detta skapligt. Jag tror Giffarna har mycket god chans att få åtminstone en poäng med sig och därmed förlänga sin obesegrade svit. Senaste årens matcher har varit målrika men efter 6 matcher med bara ett insläppt mål och tre gjorda mål för Giffarna känns det inte troligt att det blir målfyrkeri igen. Förhoppningsvis kan de högre temperaturerna, Giffarnas goda form och ett profillag som motståndare innebära den klart högsta publiksiffran för året.

2017-05-22 08:48:22

