Inför GIF Sundsvall – Jönköping Södra

Nu väntar en motståndare där vi måste ha högre ambitioner än att knipa en poäng genom framgångsrikt försvarsspel. Ska man klara kontraktet bör man helst slå de andra tänkbara bottenkonkurrenterna. I nuläget vet ingen med säkerhet vilka lag som kommer att slåss i botten, men Jönköping kan mycket väl vara ett av dem. Under alla omständigheter är det lag som vi ska kunna slå. Man måste ta ett antal trepoängare under säsongen och det här är ett sådant tillfälle.





Men nu måste GIF sikta högre än att stänga till. Hur kommer matchbilden då att se ut? Det är litet svårt att förutse, då GIF hittills haft en ganska återhållsam offensiv. Man har kontrat, men också väldigt ofta dragit ned tempot, kontrollerat bollen och varit mycket selektiva i att gå framåt. Om inte de sparsmakade kontringarna ger snabb utdelning i matchen och därmed ett resultat ett bevaka, måste nog offensiven bli mer tydlig. Våra anfallare har hittills inte firat triumfer, delvis för att de fått agera ganska avskuret. Jönköping är robusta och har helt klart offensiva kvaliteter. Men de har gjort få mål i år på konstgräs. Deras perspektiv är dock av allt att döma detsamma som GIF – det här är en match man kan och bör vinna.



Tre avgörande moment mot MFF: Håll kvar det lyckosamma försvarsspelet

Trots detta förmå spela med en högre risknivå, det håller inte att vända tillbaka på mittplan i vart och vartannat anfall.

När man är i anfall – våga ta avslut! Man behöver inte rulla ut motståndarna intill mållinjen.

Skadeläget är fortsatt problematiskt i GIF och det är knappast aktuellt att några av de skadade återkommer i denna match. Med litet tur kan några, framför allt Myrestam vara tillbaka före sommaruppehållet. Vi se tänka oss följande strartelva:



Tommy Naurin



Markus Danielsson – Eric Björkander - Noah Sonko Sundberg



Eric Larsson –



K. Freyr Sigurdson



Peter Wilson – Linus Hallenius Söndagens motståndare har inlett den allsvenska säsongen på ett ganska stabilt sätt. Man har en god poängskörd (elva poäng), gjort många mål men också släppt in relativt många mål, med en målskillnad 10-10. Statistiken tyder på att Jönköping fortfarande har en styrka i sin hemmaplan, laget passar för spel på gräs och har även i år presterat mindre bra på bortaplan. GIF förefaller nu ha fått ordning på sitt försvarsspel, till den grad att man bara släppt in ett mål de senaste fyra matcherna. Det är ingen slump, försvaret ser bättre ut i allt från den samordnade pressen på motståndarens planhalva till det avvärjande försvaret i straffområdet. Om detta bidragit till Naurins storform är oklart men även han har varit bättre än under någon tidigare säsong i klubben.Men nu måste GIF sikta högre än att stänga till. Hur kommer matchbilden då att se ut? Det är litet svårt att förutse, då GIF hittills haft en ganska återhållsam offensiv. Man har kontrat, men också väldigt ofta dragit ned tempot, kontrollerat bollen och varit mycket selektiva i att gå framåt. Om inte de sparsmakade kontringarna ger snabb utdelning i matchen och därmed ett resultat ett bevaka, måste nog offensiven bli mer tydlig. Våra anfallare har hittills inte firat triumfer, delvis för att de fått agera ganska avskuret. Jönköping är robusta och har helt klart offensiva kvaliteter. Men de har gjort få mål i år på konstgräs. Deras perspektiv är dock av allt att döma detsamma som GIF – det här är en match man kan och bör vinna.Tre avgörande moment mot MFF:Skadeläget är fortsatt problematiskt i GIF och det är knappast aktuellt att några av de skadade återkommer i denna match. Med litet tur kan några, framför allt Myrestam vara tillbaka före sommaruppehållet. Vi se tänka oss följande strartelva:Markus Danielsson – Eric Björkander - Noah Sonko Sundberg Smajl Suljevic – K. Steindorsson – Dennis Olsson K. Freyr Sigurdson

0 KOMMENTARER 133 VISNINGAR 0 KOMMENTARER133 VISNINGAR HANS HASSELBLADH

2017-05-13 11:38:14

ANNONS:

Fler artiklar om Sundsvall

Sundsvall

2017-05-13 11:38:14

Sundsvall

2017-05-08 22:27:00

Sundsvall

2017-05-08 05:58:08

Sundsvall

2017-04-30 19:37:00

Sundsvall

2017-04-30 12:09:59

Sundsvall

2017-04-26 23:54:00

Sundsvall

2017-04-23 17:25:00

Sundsvall

2017-04-22 13:58:32

Sundsvall

2017-04-16 20:04:51

Sundsvall

2017-04-16 07:56:00

ANNONS:

Nu väntar en motståndare där vi måste ha högre ambitioner än att knipa en poäng genom framgångsrikt försvarsspel. Ska man klara kontraktet bör man helst slå de andra tänkbara bottenkonkurrenterna. I nuläget vet ingen med säkerhet vilka lag som kommer att slåss i botten, men Jönköping kan mycket väl vara ett av dem. Under alla omständigheter är det lag som vi ska kunna slå. Man måste ta ett antal trepoängare under säsongen och det här är ett sådant tillfälle.Efter en ganska jämn och chansrik första halvlek bombarderade Norrköping Sundsvallsmålet ordentligt i andra halvlek, men Tommy Naurin och målställningen stod i vägen och matchen slutade 0-0.Giffarna åker till Norrköping för att försöka förlänga sviten på tre raka matcher utan förlust. Sundsvall har bara släppt in ett enda mål på över 300 minuter fotboll, men hjälper det mot ett Norrköping som sällan går mållöst från Östgötaporten?Ett rejält nederlagstippat Giffarna stod emot AIK väldigt bra och jobbar till sig en poäng. I en chansfarlig match så håller Giffarna nollan för första gången på 19 matcher mot AIK. AIK det lag som är närmast segern men oavgjort trots allt ett relativt rättvist resultat.Idag är det dags för ett besök på Friends Arena för ett möte mot AIK. Kan Giffarna fortsätta med det spel man avslutade matchen mot Elfsborg med?Vilken lyckad kväll det blev på IP. Smällarna har kommit slag i slag för GIF under veckan och det fortsatte under matchen. Men det slutade närmast i eufori. Nej, vi har inte vunnit serien, eller cupen, eller något annat. Vi vann inte ens. Men ibland betyder en poäng så mycket mer än en pinne.Giffarna klarar sig undan med en poäng borta mot Hammarby som nu inte vunnit på tolv matcher lagen emellan. Det var inte mycket till prestation och det var inte rättvist. 0-0 var det bästa som laget kunde få ut av detta, vi får hoppas att laget går stärkta ur detta åtminstone. Poängen var enda poängen idag.GIF Sundsvall är medbjudna på partaj på Tele 2 arena i Stockholm på söndag. Lilla GIF i stora världen. Tio gånger så mycket publik men inte tio gånger bättre motstånd och de blåvackra kommer för att sabotera festen – igen. Den besvärande gäst som man ingen vill veta av. Ja, vi har hört om den förut.Ja rubriken sammanfattar egentligen hela matchen. Giffarna vann bollinnehavet stort, men Häcken skapade de flesta och bästa chanserna, oftast efter att Sundsvall tappat bollen i fel läge, och segern är klart rättvis.Giffarna tar sig an Häcken i Allsvenskans tredje omgång på påskdagen. Formen i båda lagen får väl anses vara ganska oklar. Sundsvall har vunnit relativt enkelt mot Allsvenskans tippade jumbo AFC hemma, och sedan lika klart och tydligt förlorat mot den tippade seriesegraren Malmö borta. Hypade Häcken å andra sidan har varken gjort eller släppt in mål efter 0-0 två gånger i rad.