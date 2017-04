Tele2 Arena, 2017-04-23 15:00

Hammarby - Sundsvall



Inför Hammarby borta: Har du hört den förut?

GIF Sundsvall är medbjudna på partaj på Tele 2 arena i Stockholm på söndag. Lilla GIF i stora världen. Tio gånger så mycket publik men inte tio gånger bättre motstånd och de blåvackra kommer för att sabotera festen – igen. Den besvärande gäst som man ingen vill veta av. Ja, vi har hört om den förut.





Men skit samma. På fest ska vi även om vi får sitta på hörnet, utan partyhatt. Förhoppningen är en rolig historia som hela haket tvingas konstatera att de faktiskt… ja, har hört förut. Partyhattarna har nämligen inte skrattat högst på elva försök. Senaste gången var för nästan exakt 7 år sedan och matchvinnaren, i fel lag den gången, var



Lagens form



Giffarna kommer från två förluster. Senast 1-2 mot Häcken och en blek match. Omdömen skiftar mellan ” Det här budgetbygget håller inte!” till ”Det var väntat att det skulle se illa ut” till ”Med tanke på hur väntat det var så var det inte så tokigt ändå”. Oavsett vilket så var prestationen inget vidare. Värst var det ineffektiva bollinnehavet (både för att skapa egna chanser och att förebygga Häckens) och en obefintlig slutforcering. Ju närmare slutsignalen desto längre ner i banan pressades bollrullandet till ett läge där en levererad långpastej in på anfallsplan kändes som en relativ framgång. Resultaten mot Malmö och Häcken är inga katastrofer i sig men bakom ligger prestationer som kunde ha renderat 0-5 och 1-4. Då hade tonläget varit ett annat och kanske hade det behövts? Det ligger i farans riktning att laget sakta men säkert halkar efter och jag är inte säker på att spelarna tror på detta mer än jag gör. Och då är laget illa ute. Samtidigt bör det ta tid med nybyggen och det är ännu lite för tidigt att ge upp.



Hammarby kommer från en moralstärkande seger mot AIK. In på tilläggstid i hemmapremiären mot



Förväntad matchbild



Giffarna kommer troligen med liknande taktik som Malmö borta. Jag gissar att Joel kollat in Hammarby - Kalmar och siktar på en liknande matchbild. Nödvändigt med betydligt mer boll högre upp i planen än mot Malmö men ändå troligast en huvudsakligt defensiv inriktning. Hammarby lär ha något mer boll men det blir spännande att se hur hemmalaget formerar sig. Hemmapremiären gick knackigt och kallas tränaren Mini-Mourinho så förväntas nya genidrag till varje match, antar jag. Hur laget än formeras får GIF inte låta Hammarby, med bekantingen Pa Dibba, kontra så ostört som Häcken fick göra senast. Pa ser läskigt bra ut och får han komma pilande i djupled räcker det inte ens med fem backar. Men det lär som sagt vara ett något annorlunda disponerat GIF denna gång. Färre spelare i anfall, troligen både en ytter och en balansspelare kvar i defensiva positioner ihop med de tre mittbackarna.



Apropå anfall så har dessa varit sorgliga. Kristinn II satte visserligen en vacker pärla senast men i spelet ser han vilsen ut. Wilson fortsätter vara om möjligt ännu svagare i spelet utanför straffområdet. Linus Hallenius ser taggad ut, löper in i alla situationer, men ungefär så kall som man befarade i sina bollkontakter. Överlag syns få kombinationer på anfallsplan. Helst vill man se en plan för nästa steg redan innan spelarna tar emot sina pass. GIF tycks istället ta anfallen ett steg i taget och det är omständligt, långsamt och lättläst. Passen blir allt kortare och motståndarna kan lätt snöra åt påsen och sno bollen. Någon slags utveckling behöver ske.



Spelarläget i lagen







Viktiga faktorer Felprocenten måste ner, felmarginalerna behöver bli större. Laget släpper till relativt få klara målchanser, avsluten oftast från distans. Men målen slinker in ändå, antingen slumpartat (0-1 i Malmö), efter slarv (0-2 mot Häcken) eller en kombination (0-1 mot AFC).

En plan för anfallen. Vi har varken target-Eklund eller djupleds-Dibba. Ifjol kunde man sikta på hörnflaggan och lita på att Dibba kom först. Årets anfall måste innehålla kombinationer och det måste gå mycket snabbare än det gjort hittills.

Håll koll på Dibba.

Möjlig uppställning i GIF



Naurin

Danielsson- Björkander-Sonko

Larsson-Sigurdsson-Suljevic-Steindorsson-Rajalakso

Wilson-Hallenius





