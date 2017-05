Östgötaporten, 2017-05-08 19:00

IFK Norrköping - Sundsvall



Lars Krogh Gerson, med förflutet i Norrköping, får inte chansen att visa upp sig på sin gamla hemmaplan, utan får tränga in sig på O'Learys i Sundsvall tillsammans med de andra 20-30 skadade GIF-spelarna och se matchen på TV istället.

Inför IFK Norrköping - GIF Sundsvall

Giffarna åker till Norrköping för att försöka förlänga sviten på tre raka matcher utan förlust. Sundsvall har bara släppt in ett enda mål på över 300 minuter fotboll, men hjälper det mot ett Norrköping som sällan går mållöst från Östgötaporten?





Vad talar då för Sundsvall? Ja, hör och häpna, men det är faktiskt försvarsspelet. Gladfotbollens dagar med matcher som slutade 3-3 snarare än 0-0 verkar vara som bortblåsa med



Sundsvalls högrisk-spel med mycket rullande på egen planhalva låter tyvärr som något som skulle passa Norrköping som handen i handsken, för det finns väl inget lag i Allsvenskan som kontrar lika snabbt och effektivt som Norrköping? Ska Giffarna ha någon chans gäller det verkligen att eliminera alla bolltapp i fel läge, annars kan det nog bjudas på målfest.



Läget i lagen



Giffarna har lyckats skrapa ihop en trupp där det faktiskt kommer finnas några spelare på bänken som spelat några minuter i Allsvenskan förut! Och nån är till och med över 19 år! Skämt å sido, eller, nej, det var faktiskt inget skämt. Sundsvalls skadeläge är närmast parodiskt då en halv trupp fortsättningsvis är skadade, och då ser det ändå LITE ljusare ut då både



I Norrköping saknas målvakten David "Mitov" Nilsson,



Matchen i matchen



Norrköpings speedkulor



Möjlig laguppställning



Som skadeläget är finns det inte jättemånga valmöjligheter för Joel, och de flesta platserna känns relativt givna. Det enda riktiga frågetecknet är väl om Gall eller Hallenius tar plats i startelvan på bekostnad av Morsay? En viss osäkerhet angående vänster "wing back" finns nog också fortfarande, men det skulle förvåna mig mycket om inte Rajalakso spelat till sig den platsen vid det här laget. Lite osäkerhet råder förstås också angående hur man egentligen ställer upp rent siffermässigt. Är det 5-3-2? 3-5-2? 3-4-3? Jag gissar att man officiellt kommer kalla det 3-4-3 även denna match, men med tanke på motståndet skulle 5-5-5 kännas rätt bra också. Alla som är friska kan väl få spela?



Naurin

Danielsson - Björkander - Sonko

Larsson - Suljevic - Steindorsson - Rajalakso

Sigurdsson - Wilson - Morsay



Klockan 19:00 på Östgötaporten drar matchen igång. Vädret förväntas bli soligt men iskallt. Precis som det ska vara i början på Maj! Senast jag skrev en inför-rapport var det inför matchen mot Häcken. Då skrev jag om två lag som slogs i botten av Allsvenskan och/eller toppen av Superettan för ett gäng år sedan, men som sedan dess gått skilda vägar. Lite samma sak kan väl sägas om Norrköping och Sundsvall också. Norrköping har förvisso betydligt större meriter än Häcken rent historiskt, men det var inte många år sedan man tillbringade ett antal säsonger i Superettan med en blödande ekonomi. Medan Giffarna står och stampar har Peking tagit ett ordentligt kliv, och har på relativt kort tid blivit ett etablerat topplag. Vem som är favorit i kvällens match är förstås självklart, och allt annat än en seger för Norrköping får betraktas som en skräll.Vad talar då för Sundsvall? Ja, hör och häpna, men det är faktiskt försvarsspelet. Gladfotbollens dagar med matcher som slutade 3-3 snarare än 0-0 verkar vara som bortblåsa med Joel Cedergren som ensam tränare. Nu är det fokus på defensiven och att försöka tråka ut motståndarna med bollrull i backlinjen som gäller. Eller? Nja, tanken kanske inte är att spela "tråkig" tidsdödande fotboll utan spets, men det är så det sett ut de senaste matcherna i alla fall, och borta mot Norrköping kanske det är ganska smart.Sundsvalls högrisk-spel med mycket rullande på egen planhalva låter tyvärr som något som skulle passa Norrköping som handen i handsken, för det finns väl inget lag i Allsvenskan som kontrar lika snabbt och effektivt som Norrköping? Ska Giffarna ha någon chans gäller det verkligen att eliminera alla bolltapp i fel läge, annars kan det nog bjudas på målfest.Giffarna har lyckats skrapa ihop en trupp där det faktiskt kommer finnas några spelare på bänken som spelat några minuter i Allsvenskan förut! Och nån är till och med över 19 år! Skämt å sido, eller, nej, det var faktiskt inget skämt. Sundsvalls skadeläge är närmast parodiskt då en halv trupp fortsättningsvis är skadade, och då ser det ändå LITE ljusare ut då både Romain Gall och Hallenius piggnat till lite, och Eric Larsson verkar ha hållit sig borta från indisk mat som passerat bäst-före-datum. Men skadelistan är ändå så lång att det är enklare att lista de som INTE är skadade än tvärtom. Sundsvall kommer till match med både en starteleva och (troligen) en full bänk i alla fall, vi nöjer oss så.I Norrköping saknas målvakten David "Mitov" Nilsson, Andreas Blomqvist och Simon Skrabb , men i övrigt verkar de flesta kunna stå på benen, och det är ett relativt ordinarie Peking som inte lär spara på krutet mot Sundsvall.Norrköpings speedkulor Niclas Eliasson och Nicklas Bärkroth ställs mot outröttlige Eric Larsson och (med största sannolik) pånyttfödde Sebastian Rajalakso . Kan blir bra fart åt båda hållen efter kanterna!Som skadeläget är finns det inte jättemånga valmöjligheter för Joel, och de flesta platserna känns relativt givna. Det enda riktiga frågetecknet är väl om Gall eller Hallenius tar plats i startelvan på bekostnad av Morsay? En viss osäkerhet angående vänster "wing back" finns nog också fortfarande, men det skulle förvåna mig mycket om inte Rajalakso spelat till sig den platsen vid det här laget. Lite osäkerhet råder förstås också angående hur man egentligen ställer upp rent siffermässigt. Är det 5-3-2? 3-5-2? 3-4-3? Jag gissar att man officiellt kommer kalla det 3-4-3 även denna match, men med tanke på motståndet skulle 5-5-5 kännas rätt bra också. Alla som är friska kan väl få spela?NaurinDanielsson - Björkander - SonkoLarsson - Suljevic - Steindorsson - RajalaksoSigurdsson - Wilson - MorsayKlockan 19:00 på Östgötaporten drar matchen igång. Vädret förväntas bli soligt men iskallt. Precis som det ska vara i början på Maj!

0 KOMMENTARER 179 VISNINGAR 0 KOMMENTARER179 VISNINGAR MAGNUS HOLMGREN

2017-05-08 05:58:08

ANNONS:

Fler artiklar om Sundsvall

Sundsvall

2017-05-08 05:58:08

Sundsvall

2017-04-30 19:37:00

Sundsvall

2017-04-30 12:09:59

Sundsvall

2017-04-26 23:54:00

Sundsvall

2017-04-23 17:25:00

Sundsvall

2017-04-22 13:58:32

Sundsvall

2017-04-16 20:04:51

Sundsvall

2017-04-16 07:56:00

Sundsvall

2017-04-11 21:19:00

Sundsvall

2017-04-09 09:55:11

ANNONS:

Giffarna åker till Norrköping för att försöka förlänga sviten på tre raka matcher utan förlust. Sundsvall har bara släppt in ett enda mål på över 300 minuter fotboll, men hjälper det mot ett Norrköping som sällan går mållöst från Östgötaporten?Ett rejält nederlagstippat Giffarna stod emot AIK väldigt bra och jobbar till sig en poäng. I en chansfarlig match så håller Giffarna nollan för första gången på 19 matcher mot AIK. AIK det lag som är närmast segern men oavgjort trots allt ett relativt rättvist resultat.Idag är det dags för ett besök på Friends Arena för ett möte mot AIK. Kan Giffarna fortsätta med det spel man avslutade matchen mot Elfsborg med?Vilken lyckad kväll det blev på IP. Smällarna har kommit slag i slag för GIF under veckan och det fortsatte under matchen. Men det slutade närmast i eufori. Nej, vi har inte vunnit serien, eller cupen, eller något annat. Vi vann inte ens. Men ibland betyder en poäng så mycket mer än en pinne.Giffarna klarar sig undan med en poäng borta mot Hammarby som nu inte vunnit på tolv matcher lagen emellan. Det var inte mycket till prestation och det var inte rättvist. 0-0 var det bästa som laget kunde få ut av detta, vi får hoppas att laget går stärkta ur detta åtminstone. Poängen var enda poängen idag.GIF Sundsvall är medbjudna på partaj på Tele 2 arena i Stockholm på söndag. Lilla GIF i stora världen. Tio gånger så mycket publik men inte tio gånger bättre motstånd och de blåvackra kommer för att sabotera festen – igen. Den besvärande gäst som man ingen vill veta av. Ja, vi har hört om den förut.Ja rubriken sammanfattar egentligen hela matchen. Giffarna vann bollinnehavet stort, men Häcken skapade de flesta och bästa chanserna, oftast efter att Sundsvall tappat bollen i fel läge, och segern är klart rättvis.Giffarna tar sig an Häcken i Allsvenskans tredje omgång på påskdagen. Formen i båda lagen får väl anses vara ganska oklar. Sundsvall har vunnit relativt enkelt mot Allsvenskans tippade jumbo AFC hemma, och sedan lika klart och tydligt förlorat mot den tippade seriesegraren Malmö borta. Hypade Häcken å andra sidan har varken gjort eller släppt in mål efter 0-0 två gånger i rad.I andra omgångens sista match ställdes GIF Sundsvall mot Malmö FF. Bortamöte mot regerande svenska mästarna. En match där den förmodade utgången är nästan given. Tyvärr blev utfallet helt förväntansrätt. GIF skämde inte ut sig, man höll siffrorna nere men var aldrig i närheten av att hota MFF. Så fort Malmö tog ledningen var i praktiken matchen slut.Bortamatch mot Malmö FF är på papperet den svåraste uppgift ett lag ställs inför i det allsvenska seriespelet men för GIF infaller matchen vid ett gynnsamt tillfälle. Malmö FF av 2017 har ännu inte funnit sina konturer samtidigt som GIF klarat av en osäker säsongspremiär med stärkt självförtroende. Vi har således allt att vinna och inget att förlora. Glory to the brave!