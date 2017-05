Inför Kalmar FF - GIF Sundsvall

Var står GIF Sundsvall just nu? Var den förra matchen bara ett oplanerat hack i utvecklingen mot ett superstabilt försvarsspel? Kommer det mer ambitiösa anfallsspel som först kunde skönjas mot ÖSK, och som tog ytterligare ett kliv mot IFK Göteborg, att få en tydlig kontur? Kommer vi att fortsätta att dväljas i nedre tredjedelen av tabellen eller kommer vi att börja sega oss upp mot den nedre delen av tabellens mitt?





GIF:s eget anfallsspel var dock bättre än i tidigare matcher, även om effektiviteten var långt ifrån tillfredsställande. Det var mer rörelse, mindre förutsägbart och fler spelare som satte press på motståndaren. IFK är dock bra på uppställt försvarsspel och det spel GIF presterade i måndags borde kunna räcka betydligt längre mot en mindre kvalificerad motståndare.



På lördag väntar bortamatch mot



Tre avgörande moment mot KFF: Hitta tillbaka till det stabila försvarsspelet.

Gräsunderlag och ett motståndarlag byggt för det – sätt åt i närkamperna!

Sätt Kalmars försvar på ordentliga prov – fyll på med folk, variera anfallen och gå på avslut .





Tommy Naurin







Eric Larsson –



Romain Gall – Jonathan Morsay



Linus Hallenius I den föregående omgången bröts den förtrollade sviten av matcher med tight försvarsspel och poäng. Efter fem matcher med ett insläppt mål och sju inhämtade poäng gick GIF på pumpen med eftertryck i hemmamatchen mot IFK Göteborg. Även om resultatet inte speglade matchbilden, kan man inte komma ifrån att förlusten exponerade några av lagets svagheter. Hur många närkamper vann GIF? Mycket få. Hur var effektiviteten i avsluten? Mycket låg. Hur klarade vårt försvar en motståndare som spelade enkelt, rakt anfallsspel med högeffektiva avslutare? Mycket dåligt.GIF:s eget anfallsspel var dock bättre än i tidigare matcher, även om effektiviteten var långt ifrån tillfredsställande. Det var mer rörelse, mindre förutsägbart och fler spelare som satte press på motståndaren. IFK är dock bra på uppställt försvarsspel och det spel GIF presterade i måndags borde kunna räcka betydligt längre mot en mindre kvalificerad motståndare.På lördag väntar bortamatch mot Kalmar FF, en motståndare som GIF genom åren inte haft det lätt med. Men de två senaste säsongerna har vi haft bättre utdelning, vilket naturligtvis följer av att KFF haft två mindre lyckade säsonger under 2015 och 2016. I en nyligen publicerad analys visades att KFF över långa perioder, inklusive innevarande säsong, haft ett poängsnitt som normalt leder till nedflyttning. Man har räddats av korta perioder då man presterat radikalt bättre. I år kan KFF:s knackiga resultat delvis förklaras av att man haft orimligt många skador. I matchen mot förväntas några av de skadade vara tillbaka, bl. a den synnerligen kompetente Ismael, som under förra säsongen var en av seriens bästa spelare. Det är av flera skäl svårt att bedöma KFF. Man har presterat dåligt under lång tid, men har utan tvekan en spelartrupp som kan bättre än så. Man har haft många spelare skadade, men det är oklart om alla eller någon av dem kommer att starta mot GIF. Dessutom äger lördagens match rum på den mäktiga Guldfågeln Arena, vars underlag passar KFF klart bättre än konstgräs. Jag skulle vara helt nöjd att konstatera att försvarsspelet åter fungerar och att förra omgångens anfallsspel inte lagts på hyllan. KFF:s försvar är inte smickrande i en jämförelse med något allsvenskt lag, de har släppt in flest mål av alla lag i serien.Tre avgörande moment mot KFF: Marcus Danielsson är avstängd efter den horribla varning han fick i samband med den lika horribla straff som IFK Göteborg tilldömdes. Det är oklart vem som kommer att ersätta honom. I normalfallet skulle Pirttijoki vara ett självklart val, men är han redo efter sin skada. I övrigt är det knappast troligt att startelvan ändras, såvitt inte Myrestam är redo att starta. Det är nog sannolikt att han får vara inhoppare i åtminstone en match innan han tas ut till startelvan. Vi kan tänka oss följande startelva: Juha Pirttijoki – Eric Björkander - Noah Sonko Sundberg Smajl Suljevic – K. Steindorsson – Dennis Olsson

0 KOMMENTARER 215 VISNINGAR 0 KOMMENTARER215 VISNINGAR HANS HASSELBLADH

2017-05-25 21:27:00

ANNONS:

Fler artiklar om Sundsvall

Sundsvall

2017-05-25 21:27:00

Sundsvall

2017-05-22 21:09:00

Sundsvall

2017-05-22 08:48:22

Sundsvall

2017-05-17 22:09:39

Sundsvall

2017-05-16 22:31:17

Sundsvall

2017-05-14 17:47:00

Sundsvall

2017-05-13 11:38:00

Sundsvall

2017-05-08 22:27:00

Sundsvall

2017-05-08 05:58:08

Sundsvall

2017-04-30 19:37:00

ANNONS:

Var står GIF Sundsvall just nu? Var den förra matchen bara ett oplanerat hack i utvecklingen mot ett superstabilt försvarsspel? Kommer det mer ambitiösa anfallsspel som först kunde skönjas mot ÖSK, och som tog ytterligare ett kliv mot IFK Göteborg, att få en tydlig kontur? Kommer vi att fortsätta att dväljas i nedre tredjedelen av tabellen eller kommer vi att börja sega oss upp mot den nedre delen av tabellens mitt?I en match som domineras av GIF Sundsvall och då inte enbart i bollinnehav utan även i målchanser så stor det 0-3 i halvtid när det borde ha varit GIF-ledning istället. Giffarna reser sig inte i andra och det blir till slut 0-4 förlustEtt formstarkt GIF Sundsvall möter ett formsvagt IFK Göteborg på hemmaplan. Utifrån detta vore väl det logiska att Giffarna är favoriter men så är inte fallet!Det var ett formsvagt Örebro som tog emot ett kryssstarkt GIF Sundsvall. Det slutade med att Giffarna tog en till synes stabil 2-0 seger efter ett sent mål i första halvlek och en utökning i andra halvleken med en man mer.Efter fem raka kryss är frågan om trenden ska brytas när Giffarna möter Örebro som man har fem raka mot utan förlustSöndagens match mot Jönköping bar med sig förväntningar att inte bara komma undan en förlust. Det var en match som GIF ska kunna vinna och som man under inga som helst omständigheter får förlora. Hur gick det? GIF Sundsvall hade ett lika vattentätt försvar som man haft under de senaste matcherna, men förväntningarna att få se något mer än så kom på skam.Nu väntar en motståndare där vi måste ha högre ambitioner än att knipa en poäng genom framgångsrikt försvarsspel. Ska man klara kontraktet bör man helst slå de andra tänkbara bottenkonkurrenterna. I nuläget vet ingen med säkerhet vilka lag som kommer att slåss i botten, men Jönköping kan mycket väl vara ett av dem. Under alla omständigheter är det ett lag som vi ska kunna slå. Man måste ta ett antal trepoängare under säsongen och det här är ett sådant tillfälle.Efter en ganska jämn och chansrik första halvlek bombarderade Norrköping Sundsvallsmålet ordentligt i andra halvlek, men Tommy Naurin och målställningen stod i vägen och matchen slutade 0-0.Giffarna åker till Norrköping för att försöka förlänga sviten på tre raka matcher utan förlust. Sundsvall har bara släppt in ett enda mål på över 300 minuter fotboll, men hjälper det mot ett Norrköping som sällan går mållöst från Östgötaporten?Ett rejält nederlagstippat Giffarna stod emot AIK väldigt bra och jobbar till sig en poäng. I en chansfarlig match så håller Giffarna nollan för första gången på 19 matcher mot AIK. AIK det lag som är närmast segern men oavgjort trots allt ett relativt rättvist resultat.