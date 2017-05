Inför Örebro-GIF Sundsvall

Efter fem raka kryss är frågan om trenden ska brytas när Giffarna möter Örebro som man har fem raka mot utan förlust





Inför morgondagens match har Giffarna alltjämt ett stort manfall. Utöver skador (Aziz, Myrestam, Granat, Gerson och Tägström) och kontraktstrul (spanjorerna Gracia och Batanero saknar alltjämt tillstånd att spela) så har man dessutom fått Sigurdsson avstängd efter att ha fått sin tredje varning i senaste matchen. Till morgondagens match är Pirttijoki tillbaks efter långvarigt skadeuppehåll och överhuvudtaget ser skadesituationen mer lovande ut då både Aziz och Myrestam verkar vara på väg tillbaks till spel. Mot Örebro är det väldigt troligt att



Örebro har rentav två avstängda spelare, Giffarna ståtar med fem raka kryss och dessutom tre raka 0-0 matcher, både på bortaplan och totalt sett. Kanske inte någon målkavalkad att vänta sig? Mot Örebro har man klarat sig väldigt bra senaste åren. Efter fyra raka segrar i tävlingsmatcher blev det bara kryss borta förra säsongen i senaste mötet. Ett målglatt möte där Giffarna efter tidig ledning hämtade igen 1-3 till 3-3. Medan Giffarna har fem raka kryss så ser det klart värre ut för Örebro som endast tagit en poäng senaste 5 matcherna dock mot starkt motstånd så inte garanterat att det ska övertolkas. Traditionens makt är märkligt stor och detta talar starkt för att Giffarna åtminstone ska lyckas plocka med en poäng. Att det är bortaplan har inte varit illavarslande för Giffarna senaste säsongerna och då speciellt på konstgräs. Man kommer garanterat spela på samma sätt som hemma och det gör man med gott självförtroende för tillfället. Frågan är dock var målen ska komma ifrån då Giffarna endast gjort 5 mål den här säsongen och endast 1 mål senaste 5 matcherna.Inför morgondagens match har Giffarna alltjämt ett stort manfall. Utöver skador (Aziz, Myrestam, Granat, Gerson och Tägström) och kontraktstrul (spanjorerna Gracia och Batanero saknar alltjämt tillstånd att spela) så har man dessutom fått Sigurdsson avstängd efter att ha fått sin tredje varning i senaste matchen. Till morgondagens match är Pirttijoki tillbaks efter långvarigt skadeuppehåll och överhuvudtaget ser skadesituationen mer lovande ut då både Aziz och Myrestam verkar vara på väg tillbaks till spel. Mot Örebro är det väldigt troligt att Linus Hallenius åter får chansen från start. Utöver detta är enda frågetecknet om Rajalakso kan vara redo att spela från start för i så fall tar han antagligen platsen som vänsterytter istället för Dennis Olsson . Andra förändringar i startelvan är sannolikt bara aktuellt vid skador eller sjukdom. Troliga är att Gall återigen får göra ett inhopp och med Sigurdsson så kanske även Salih kan få några minuter igen.Örebro har rentav två avstängda spelare, Kennedy Igboananike och sin amerikanske mittback Brendan Hines-Ike , men verkar samtidigt ha få andra problem med otillgängliga spelare så totalt sett en bättre situation än för Giffarna.

FREDRIK NORSTRÖM

2017-05-16 22:31:17

