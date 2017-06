Jämtkraft Arena, 2017-06-03 16:00

Östersund - Sundsvall



Inför Östersund FK – GIF Sundsvall

Lördagens mellannorrländska derby är kanske inte en internationell klassiker. Den sänds inte på teve i andra länder och journalister kommer inte från Japan och Mexiko för att rapportera om de särpräglade traditioner och konflikter som präglar mötet. Men matchen betyder mycket för de inblandade föreningarna. Hemmalaget är de nya utmanarna, som anser sig ha en funnit en stabil och självklar väg till framgång. Bortalaget har i sex decennier oavbrutet kämpat för att hålla sig kvar i elitfotbollen, m





Om allt pekar uppåt och ser positivt ut för ÖFK är det mesta omvänt för GIF Sundsvall. En trupp som av alla experter före och efter säsongsstarten bedömts vara förutbestämd att sluta i eller nära den absoluta botten i tabellen. En synnerligen svajig ekonomi som omöjliggör alla tankar på att förstärka den tunna truppen. Sviktande publikstöd, långt under klubbens egna prognoser. Ett ljus tändes i mörkret GIF presterade ett synnerligen imponerande försvarsspel och släppte in endast ett mål på sex omgångar. Det kan ha släckts av de två senaste omgångarnas plågsamma debacle. Sju insläppta mål mot IFK Göteborg och KFF är en begynnande kris, om raset fortsätter med en okontrollerad förlust mot ÖFK.



Hur ska då GIF ta sig an den bjudande uppgiften att stoppa den mellannorrländska fotbollens juggernaut? Låter det sig göras? Förra säsongens möten var obehagligt okontrollerade tillställningar som båda ändade med förkrossande hemmavinster. GIF kan knappast tänkas ha annat än en defensiv, eller till och med mycket defensiv, matchplan. Man kommer inte att bjuda upp till skönspel, med byten av chanser. Den typen av ostrukturerad raggarfotboll passar ÖFK som hand i handske. En tung börda är att Suljevic, den andre av lagets två egentliga centrala mittfältare, är avstängd efter det gula kort han fick mot KFF. Man kommer således att spela med två centrala mittfältare som normalt sett inte ska ha de positionerna.



Tre avgörande moment mot KFF: Håll till nollan varje pris. Obehagliga tendenser till mentalt släpp har varit synliga efter det första baklängesmålet de två senaste matcherna.

Ställ om snabbt vid bollvinst. Om man inte gör det, håll bollen så länge som möjligt men riskera inte kontringar efter ambitiöst kortpassningsspel i ÖFK:s straffområde. Rulla istället ut bollen över linjen i god Drillo-anda.

Ta inga risker, det här är inte en match GIF måste vinna. Om möjligt bör man undvika att förlora den, i synnerhet med demoraliserande siffror. Ta framför allt inga onödiga närkamper, nära eller i straffområdet.





Tommy Naurin



Markus Danielsson – Eric Björkander - Noah Sonko Sundberg







Romain Gall – Jonathan Morsay



Marcus Danielsson är tillbaka efter avstängningen och vi får hoppas att det gör att försvaret inte längre ser ut som ett hönshus som i matchen mot KFF. Det är oklart vem som kommer att ersätta Suljevic, Gerson tränar med laget men det vore synnerligen oklokt att chansa med honom från start. Jag har också svårt att tro att Myrestam skulle starta, efter den matchform han visade senast. Vi kan tänka oss följande startelva:Markus Danielsson – Eric Björkander - Noah Sonko Sundberg Eric Larsson – K. Freyr Sigurdsson – K. Steindorsson – Dennis Olsson

2017-06-02 23:06:09

