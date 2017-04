Tele2 Arena, 2017-04-23 15:00

Hammarby - Sundsvall

0-0

Domare: Magnus Lindgren



Mållöst när GIF förlängde sviten mot Hammarby

Giffarna klarar sig undan med en poäng borta mot Hammarby som nu inte vunnit på tolv matcher lagen emellan. Det var inte mycket till prestation och det var inte rättvist. 0-0 var det bästa som laget kunde få ut av detta, vi får hoppas att laget går stärkta ur detta åtminstone. Poängen var enda poängen idag.





Naurin

Danielsson-Björkander-Sonko

Larson -Smajl-Steindorsson-Rajalakso

Wilson-Morsay-Sigurdsson



Det är förstås en saga i Åshöjdenklass att två polare från Bredsand startar tillsammans på topp i allsvenskan. Och att truppen överlag vimlar av ungtuppar kan vara kul kanske. Men inte när det beror på att det är de ända spelare som finns tillgängliga. På bänken hade alltså fem av sju spelare aldrig ens gjort ett inhopp i allsvenskan. Och av dessa var Hallenius aldrig aktuell för spel heller, pga skada.







Michelsen säger i halvlek att han vill se mer aggressivitet. Ja, mer passiva spelare och det hade varit läge att leta reda på hjärtstartaren. Det blir även mer fart på Hammarby. Det är som om de i halvtid kommit på vilket lag de möter och i vilket skick det laget är. Jag vet inte om det var planen från början att bara spela i en halvlek. I vilket fall är det mest Hammarby hela halvleken, med perioder av stiltje. Chanserna kommer lite stötvis och alla är hemmalagets. Framför allt är det Pa Dibba som får chanserna och de kommer oftast som en följd av misslyckade uppspel från GIF där Björkander var den störste syndaren. Däremot är den unge mittbacken lyckad i närkampsspelet hela matchen. På egen hand har Hammarby svårare att ta sig fram, GIF praktiserar konsten ”ligga rätt i position” och det händer inte så mycket då. Men när det prompt ska spelas svåra pass med små marginaler upp på mittfältare så leder det till omställningar gång på gång.



Hammarby samlar till slut ihop ett kraftigt övertag i avslut men den största chansen laget missar är inte ens ett avslut. I 73:e minuten Saevarsson hittar in till Dibba men som så många gånger tidigare är bollen inte hans kompis. Det ser ut som han bara ska kunna styra in den men får ingen ordning på den alls. Alla giffare kan gemensamt pusta ut, det såg ut som ett givet mål. Sedan händer inte mycket, Giffarna tillåts sticka upp och kommer som tidigare till inlägg men inte längre. Det blir inget avslut mot mål på hela matchen. Alla forwards har embryon till lägen som de ser ut att kunna omsätta i chanser men de är alltför kantiga idag för att kunna få ut något av det. Det ser allvarligt talat alarmerande svagt ut.



Det obligatoriska slutkaoset dröjer till de allra sista minuterna då Dibba får två chanser. Först efter ett obegripligt bolltapp (igen) i GIF som han avslutar över. Och minuten efter gör

Det finns inget mer att skriva hem om. Jag hoppas skadeläget lättar mot



Bäst i GIF: Tommy Naurin är felfri och göra några fina räddningar. Poängräddare.

Marcus Danielsson är modig och klockren i brytningarna, även i straffområdet. Matchavgörande även det. Trygg med bollen.

2017-04-23 17:25:00

