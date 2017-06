Jämtkraft Arena, 2017-06-03 16:00

Östersund - Sundsvall

3-1



Mellannorrländskt derby utan spänning

Ett möte mellan ett lag som nyligen nått allsvenskan och redan haft viss framgång och ett lag som stretat med att hålla sig kvar i svensk elitfotboll i fem decennier och som nu förtvivlat kämpar för att överleva. Utgången kunde tyckas given på förhand. Skulle ÖFK bekvämt ta ytterligare en hemmaseger och GIF förlora sin tredje match i rad? Svaret på den frågan blev ett eftertryckligt ”JA!”.





I 22:a minuten exploderar den jämtländska arenan efter att Ghoddos gör 1-0 på ett sologenombrott. Sigurdsson gör en mindre väl övervägd bakåtpassning till Björkander, för snäv och för lös, som Ghoddos snappar upp. Björkander följer honom men han kommer i skottläge, skjuter rakt på Naurin som gått ut, bollen studsar tillbaka på Ghoddos och in i mål.



En bit in i matchen kan man möjligen urskilja ett mönster. GIF undviker speluppbyggnad centralt, bollen går ganska direkt ut på kanterna. Den hamnar alltför ofta hos Larsson, som möjligen förväntas stå för hela speluppbyggnaden ensam. Emellanåt spelar man längre bollar centralt, men våra tre spelare på topp är aldrig nära att vinna en sådan boll.



I 32:a minuten stänger Ghoddos matchen genom ett rungande skott från strax utanför straffområdet. Det är ett mycket hårt och välplacerat skott, men Ghoddos tillåts avancera flera meter och ostört sikta. Passivt försvarsarbete av GIF-spelarna. Det var inte svårt att se detta som ett begynnande nytt ras.



Under resten av halvleken kontrollerade ÖFK matchbilden på ett kompetent sätt, men vaskade ändå fram en del chanser. Desto längre matchen förflöt, desto mer påtaglig kändes klasskillnaden mellan ett bra allsvenskt lag och ett lag som i nuvarande form och slagkraft skulle ha betydande problem att hävda sig i



GIF gjorde inga byten i halvlek, även om det hade varit högst motiverat. Trots att GIF uppvisade högre ambitioner i början av andra halvlek, hade man stora svårigheter att spela sig ur ÖFK:s press. I 60:e minuten byttes Gall ut mot Hallenius. Det fick snabb effekt. Hallenius gjorde en klockren avslutning i kanten av straffområdet. 2-1 och i normala fall borde en reducering till 2-1 innebära att det är match igen. Men var det här något mer än en tillfällig flämtning av GIF? Strax därefter byttes Sigurdsson ut, lågt räknat 20 minuter för sent, mot



Om det var bytena eller om det berodde på att ÖFK valde att spela litet lägre är svårt säga, men matchbilden jämnades ut efter GIF:s reducering. GIF spelade bitvis ett riktigt piggt anfallsspel men utan att skapa egentliga målchanser. I 74:e minuten hade dock Sonko ett riktigt bra distansskott mot stolproten som Östersunds målvakt hade vissa problem att tippa ut.



Men GIF hade inte förmåga att skapa en riktig slutforcering. Intentionerna var riktiga men man räckte inte till. Man förlorade närkamper, blev nedstängda, styrdes ut mot kanterna och missade den sista passningen. ÖFK spelade helt enkelt väldigt bra försvarsspel över hela planen. Men man kunde sakna ett litet större mått av desperation både i spelarnas inställning och i coachningen av laget. I 85.e minuten byts dock Steindorsson ut mot Pirttijoki, för att gå upp i straffområdet och agera targetspelare. I sista ordinarie matchminuten sätts det resultat som speglade matchbilden. Efter att ÖFK brutit och snabbt kontrat från mittplan hamnar bollen hos Hopcutt som iskallt placerar bollen vid sidan om Naurin. 3-1 speglade ganska väl hur matchen såg ut. ÖFK var bättre på alla positioner och i alla aktioner, defensiva såväl som offensiva, i matchplan, disposition av laget och kanske ytterligare något moment av spelet.



Det finns ett desperat behov av att får Gerson i spelbart skick, att Myrestam ska närma sig något som liknar matchform. Idag var även saknaden av Suljevic påtaglig, trots att han egentligen inte är en spelare på den nivå som behövs på ett allsvenskt lags centrala mittfält. Glömma, läka fysiska och mentala sår, reorganisera och tänka nystart kan vara en rimlig utgångspunkt för den närmaste månaden. Lyckas inte det, blir hösten mycket dyster.

Östersund-Sundsvall Aly Keita

Curtis Edwards

Sotirios Papagiannopoulos

Tom Pettersson

Dennis Widgren

Hosam Aiesh

Brwa Nouri

Fouad Bachirou

Ken Sema

Alhaji Gero

Saman Ghoddoos



Avbytare

Andreas Andersson

Darijan Bojanic

Jamie Hopcutt

Samuel Mensah

Ronald Mukiibi

Bobo Sollander

Gabriel Somi

Tommy Naurin

Marcus Danielsson

Eric Bjorkander

Noah Sonko Sundberg

Eric Larsson

Kristinn Steindorsson

Kristinn Freyr Sigurdsson

Sebastian Rajalakso

Jonathan Morsay

Peter Wilson

Romain Gall



Avbytare

William Eskelinen

Lars Gerson

Linus Hallenius

David Myrestam

Dennis Olsson

Juho Pirttijoki

Jaudet Salih



2017-06-03 18:11:33

