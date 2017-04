Poäng för Giffarna borta mot AIK

Ett rejält nederlagstippat Giffarna stod emot AIK väldigt bra och jobbar till sig en poäng. I en chansfarlig match så håller Giffarna nollan för första gången på 19 matcher mot AIK. AIK det lag som är närmast segern men oavgjort trots allt ett relativt rättvist resultat.



Naurin

Danielsson-Björkander-Sonko Sundberg

Larsson-Suljevic-Steindorsson-Rajalakso

Sigurdsson-Wilson-Morsay



Matchen inledde med visst övertag för AIK utan att man skapade någon het chans. Istället var det Giffarna som i tolfte minuten fick första riktiga farligheten när Sonko-Sundberg slår iväg en långboll där Wilson halvt tar sig förbi Linnér men det räcker inte då AIKs försvar hinner täcka upp. AIKs första lite hetare chans får Markkanen sånär i femtonde minuten men Björkander lyckas få en touch och nicka bollen vidare till Naurin. Det dröjer till 24:e minuten innan det på allvar blir farligt. Detta då Steindorsson spelar Morsay som distinkt avslutar och tvingas AIKs målvakt till en högklassig räddning. På följande hörna orsakar Giffarna rejält med oreda i AIK försvaret men det blir inget avslut av det hela. Efter Markkanens chans har Giffarna tagit över matchen och det tar ytterligare några minuter innan Blomberg står för AIKs vassaste avslut i första halvlek. Ett avslut som tippas ut av Naurin. Det hade inte behövts dock då bollen hade gått utanför i vilket fall. Efter detta händer nästintill inget under resten av andra halvlek. AIK jobbar sig närmare ett mål men får aldrig någon riktigt bra chans till avslut.



Oavgjort tveklöst rättvist i paus då Giffarna haft vassaste chansen medan AIK haft något fler vassa chanser. Dock väldigt chansfattigt totalt sett och 0-0 är ett logiskt resultat i halvtid.



Till andra halvleken byter AIK in Goitom mot Ishizaki, sannolikt för att få lite mer spets i offensiva spelet och AIK får även betydligt mer press i andra halvlek. I första halvlek skapar AIK väldigt lite, speciellt med tanke på att man möter ett tänkt bottenlag på hemmaplan. Men trots mer press händer inte mycket utan det blir endast tillfällen där det lätt skulle kunna hetta till men så inte sker. I 70:e minuten kommer första vassa målchansen, återigen är det Blomberg men hans avslut räddas till hörna av Naurin. Giffarna skapar inte mycket i andra halvlek och före detta har man egentligen endast en möjlighet. Detta då Morsay hade väldigt fin möjlighet att skarva vidare bollen till en fristående Sigurdsson. Morsay tar istället ett eget helt misslyckat avslut. AIK får ytterligare ett vasst avslut i 72:a minuten när nyss inbytte Saletros avslutar vasst. Bollen dock rakt på Naurin som lyckas boxa bollen i luften och ta bollen på nedvägen. I 75:e minuten gör Giffarna sitt första byte när Dennis Olsson byter av Rajalakso. Strax därefter nickar AIKs Nyholm strax utanför på en av åtskilliga AIK hörnor. I 79:e minuten byts en av Giffarnas bästa spelare,



Matchen slutar 0-0. En chansfattig match där en AIK-seger inte hade varit helt orättvis trots allt. Man hade väntat sig en betydligt starkare prestation från AIK. I AIK är det Johan Blomberg som är den klart lysande stjärnan på mittfältet trots att man har hemvändarna Thern och Olsson som övriga innermittfältarna.



