Seger för Giffarna i träningsmatch mot Athletic

Giffarna besökte idag Eskilstuna för sin andra träningsmatch den här säsongen. Det blev en relativt stabil 2-0 seger efter mål av Rajalakso och Gall.

Giffarna kom till start mot Athletic i Eskilstuna med Eskelinen, Danielsson, Pirttijoki, Myrestam, Rajalakso, Olsson, Granat, Suljevic, Gerson, Wilson och Hallenius. Av dessa är det nog bara Eskelinen, Rajalakso och Granat som inte lär tillhöra den tänkta startelvan när allsvenskan kör igång om 50 dagar.Nedan en summering av huvudsakligen Giffarnas målchanser samt Giffarnas byten:Farligt avslut från Hallenius i andra minuten.Rajalakso snor bollen, spelar Smajl och får tillbaks bollen och sätter den i mål i fjärde minuten.Granat bra läge i 32:a minuten som han skjuter långt ut.Gerson nicktouchar i 36:e minuten och bollen är inte allt för långt ifrån att gå in.Gall, Bahtijar och Morsay in, Hallenius, Suljevic och Gerson ut i halvtid.Riktigt bra soloprestation av Gall i 48:e minuten men avslutet blockeras ut av motståndarna.Myrestam ut mot Linus Sahlin i 62:a minuten.Kvick genomlöpning av Rajalakso i 66:e minuten med lovande inlägg som Athletic nickar till hörna, Morsay annars själv med målis.Farligt avslut av Morsay i 76:e minuten efter frispel av Morsay till Granat som stannas upp och spelas tillbaks till Morsay.I 78:e minuten avslutar Morsay vasst och återigen en finfin räddning av Athletic kroatiske provspelande målvakt.I 80:e minuten Sebastian Friman (ungdomsspelare hos Giffarna) in för Granat.Riktigt snyggt mål av Gall i 83:e minuten efter förarbete av Morsay. Gall helt omarkerad till vänster så svagt försvarsarbete men likväl snyggt avslut.Danielsson mot Niclas Larsson (ungdomsspelare) i 84:e minuten.Athletic skapar en del hyggliga chanser under matchen. Den klart farligaste i 90:e minuten när den rinner förbi spelare nära mållinjen efter ett i det närmaste sidledes passning.Svårt dra slutsatser från vänskapsmatcher men 3-5-2 spelet kändes onekligen sådär. Försvarsspelet på kanterna var speciellt i första halvlek nästan obefintligt samtidigt som Dennis Olsson inte alls kom in i matchen på vänstersidan. Rajalakso gör det helt ok framåt men så hade varit fallet antagligen även med 4-4-2 system.Gall gjorde en klart intressant insats och visar att han kan bli värdefull den här säsongen. Pirttijoki kändes väldigt stabil i försvaret och lär vara ett fynd. Bahtihar är uppenbarligen spelfördelare och kan nog få en del speltid den här säsongen även om han förstås inte lär utmana Gerson och Suljevic som startspelare. Morsay lär främst vara tänkt som anfallare den här säsongen och var riktigt vass i sitt inhopp och överglänste både Hallenius och Wilson. Hallenius gjorde dock ett lovande intryck även han idag.Athletic var något sämre än Giffarna idag men har bytt ut mycket spelare så svårt bedöma om de blir slagpåse i allsvenskan. Från det man presterar idag så kommer man inte hålla i Allsvenskan dock.