Silly season 2017

Transfern har rullat igång och det har både kommit ett par nya spelare samtidigt som ett par juniorer fått A-lagskontrakt. Jakten på nya spelare pågår för fullt med mittbackar som högsta prioritet.

Kontraktsläget

Målvakter

Tommy Naurin 2017

Lloyd Saxton 2018



Försvarare

Eric Larsson 2017

Filip Tägström 2017

Marcus Danielsson 2017

Dennis Olsson 2018

Eric Björkander 2018

Linus Sahlin UPPFLYTTAD



Mittfältare

Sebastian Rajalakso 2017

Robbin Sellin 2017

Erik Granat 2017

Smajl Suljevic 2017

Lars Krogh Gerson 2017

Amaro Bahtijar 2017

Kristinn Steindórsson 2018

Kristinn Freyr Sigurðsson NY 2019

Jonathan Morsay UPPFLYTTAD 2018



Anfallare

Peter Wilson 2018 (förlängt)

Stefan Silva 2017



Rykten in

David Myrestam, back, Haugesund

Kontraktet med Haugesund går ut och det verkar som Myrestam är inriktad på en klubb i mellersta norrland och då återstår egentligen enbart en återkomst till Giffarna eller en flytt till Östersund då Umeå och andra alternativ bör vara på en allt för låg nivå. Myrestam har spelat en del som mittback i Haugesund och den tidigare renodlade vänsterbacken kanske rentav främst är tänkt som mittback bland Giffarnas värvningsansvariga.



Walid Atta, back, Östersund

Enligt Expressens Daniel Kristoffersson är Giffarna intresserade av kontraktslöse Walid Atta.



Amadou Jawo, anfallare, Djurgården

Enligt Expressens Daniel Kristoffersson är Giffarna intresserade av Djurgårdens Amadou Jawo.



Marko Nikolic, anfallare

Enligt Expressens Daniel Kristoffersson är Giffarna intresserade av kontraktslöse Marko Nikolic.





Rykten ut

Jonathan Malmberg, mv

Kontraktet har gått ut och det är oklart om Jonathan blir kvar i klubben



Lloyd Saxton, mv

Naurin är given förstamålvakt vilket betytt mycket begränsat med speltid för Lloyd. Ryktas vara aktuellt med lån till annan klubb.



Robbin Sellin, mittfältare

Uppenbart att Giffarna gärna ser att Robbin söker sig en ny klubb däremot oklart om Robbin är intresserade av detta. Har tidigare fått samma besked men kämpade sig då tillbaks till en given plats i startelvan.



Sebastian Rajalakso, mittfältare

Även när det gäller Rajalakso verkar det uppenbart att Giffarna gärna ser att Sebastian hittar ny klubb. Precis som Sellin har Rajalakso ett år kvar av kontraktet.



Granit Buzuzu, mittfältare

Varit utlånad merparten av sin kontraktstid och därför tyder inget på att han blir kvar i klubben.





Klara in/ Uppflyttad från juniorlaget

Linus Sahlin, back, egen produkt

Linus fanns med på bänken i ett fåtal matcher redan under 2016 och det 19-åriga backlöftet har till årets säsong skrivit på ett tvåårs kontrakt med Giffarna. Kom till Giffarna som 15-åring från Kuben.



Samuel Aziz, anfallare, Huddinge

25-årige Samuel Aziz har tidigare testat på allsvenskt spel för Helsingborg men för den tidigare U17 och U19 landslagsspelaren har de senaste säsongerna spenderats på lägre nivå. 2016 öste han in mål för Huddinge i tvåan.



Kristinn Freyr Sigurðsson, mittfältare, Valur Reykjavik

24-årige Kristinn Freyr Sigurðsson utsågs under 2016 till bästa spelaren i isländska ligan. Kristinn har likt Aziz meriter från U17 och U19 landslaget men i Kristinns fall förstås det isländska. Intrycket är att Kristinn även kan ses som ett alternativ i anfall alternativ som nav bakom ensam anfallare.



Jonathan Morsay, mittfältare, egen produkt

Jonathan kom likt Linus Sahlin till Giffarna från Kuben som ungdomsspelare. Spelade sig till en startposition i slutet av säsongen och har som följd av detta skrivet på ett tvåårs kontrakt med seniorlaget. Morsay spelade som högermittfältare och det lär vara i den positionen det är tänkt han ska spela kommande säsonger.



Klara ut

Maurizio Albornoz, mittfältare

Maurizio fick begränsat med speltid sen han anlände under hösten och förvånade ingen när beskedet kom att han lämnar klubben.



Joel Enarsson, anfallare

Joel fick begränsat med speltid sen han anlände under hösten och förvånade ingen när beskedet kom att han lämnar klubben.



Johan Eklund, anfallare

Johan fick lite speltid under våren men efter att Dibba värvats av Hammarby så fick han stort förtroende. Väljer trots detta att varva ner och flyttar sannolikt tillbaks till Dalarna för spel i lägre division.



Stefan Ålander, back, slutar

Stefan har haft stora problem med skador senaste säsongen. Fick chansen vid ett par tillfällen under sin sista säsong hos Giffarna och visade att han alltjämt höll bra nivå. Om det blir fortsatt spel så blir det på distriktsnivå men troligen slutar Ålander helt med fotboll.



Robin Tranberg, mittfältare, Dalkurd

Efter endast en säsong hos Giffarna så väljer Tranberg att utnyttja möjligheten att avsluta sitt kontrakt och går istället till Dalkurd i Superettan. Tranberg anger som skäl att han inte fått speltid i föredragen position.



Noah Sonko Sundberg, back, AIK (återvänder efter lån)

Noah lånades ut från AIK under 2016 och väljer nu att återvända till AIK. Om han spelar där under 2017 återstår att se.



