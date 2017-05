Det blev "bara" en poäng hemma på Hisingen mot IK Sirius

Dråpligt poängtapp på övertid

Trots ledning i stora delar av matchen lyckades Häcken inte stänga fredagens match mot allsvenska nykomlingen IK Sirius. På övertid lyckades Christer Gustafsson kvittera till slutresultatet 2-2.

- Jobbigt, konstaterade en besviken Erik Friberg till C More efter slutsignalen.







Trots mantappet var det BK Häcken som öppnade starkast. 18-årige supertalangen Daleho Irandust som i veckan kritade på för fyra och ett halvt år till i bollklubben firade det nya kontraktet med ett läckert mål efter bara elva minuter. 1-0 stod sig halvleken ut och Peter Abrahamssons möjligheter att få hålla sin tredje raka nolla såg relativt goda ut.



Så blev dock inte fallet. IK



Efter ledningsmålet föll bollklubben hemåt med ett lågt försvarsspel. En taktik som länge såg ut att fungera väl. Sirius hade svårt att skapa lägen trots högt bollinnehav och slog om från sitt sedvanliga kortpassningsspel till ett mer långbollsorienterat anfallsspel. Så kom ändå kvitteringen. I den 91a minuten kunde



Tanker efter avspark



Daleho Irandust. Wow. Vilken vecka för vår 18-årige talang. Först i startelvan och assist i derbyt och idag kom också det första allsvenska målet för Daleho. Oerhört tråkigt att målet inte blev matchvinnande – det hade han absolut gjort sig förtjänt av.



Den fragila backlinjen. Innan matchen snittade bollklubben 0.5 insläppta mål/match. Något högre efter dagens två insläppta förstås. Det vore orättvist att skylla dagens poängtapp på backlinjen enkom, men oavsett vad är det inte optimalt när tre av fem mittbackar är otillgängliga. Med det sagt gratulerar jag givetvis David Engström till den första allsvenska starten, det blev en klart godkänd insats.



Kalmar borta. Det blev en viss baksmälla efter derbyt i tisdags. Nu blickar vi framåt mot nästa veckas utmaning i Kalmar FF. Undertecknad är fortsatt fast i dagens motståndarstad Uppsala men vet att Getingarna anordnar bussresa från Hisingen. Perfekt lördagsnöje!

På Twitter: Sandstroum

2017-05-05 21:33:00

