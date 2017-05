Tre poäng mot IFK. Daleko Irandust, Nasiru Mohammed och Alhassan "Crespo" Kamara spelade huvudroller när Häcken vann med 4–0 på Bravida arena.

Efterlängtad seger mot IFK Göteborg

Häcken besegrade ärkerivalen med 4–0 på Bravida arena. – Det var jävligt kul, säger Erik Friberg.





Hemmalaget tog ledningen i den sjunde minuten sedan IFK-kaptenen Mattias Bjärsmyr styrt in Joel Anderssons högerinlägg i eget mål. Gästerna jagade kvittering och



Efter 21 minuter hade Häcken utökat ledningen. En snabb omställning ledde till att



På tilläggstid i första halvlek svarade Rasmus Lindgren för en mycket vårdslös tackling på Sören Rieks. Domare Markus Strömbergsson tvekade inte och tog fram det röda kortet.



Utvisningen tvingade



Välbalanserade och omställningsstarka Häcken vann tillslut med 4–0. Inbytte





– Det var jävligt kul. Vi i föreningen har ett derby i allsvenskan och det här är en viktig match för oss. Sedan vet jag inte om 4–0 speglar matchen. Vi får många kontringslägen i första halvlek och är effektiva. Lämnar de oss tre mot tre så är vi farliga. I andra halvlek blir det lite speciellt efter att Rasmus blivit utvisad, men i det stora hela gör vi det bra.



Mittfältaren menar också att lagets tredje mål var en av nycklarna till segern.

– Vi gör 3–0 ganska tidigt in i matchen och vi är väldigt effektiva när vi får chanserna. Ser man till matchen mot Örebro var det raka motsatsen. Sedan försöker vi hålla i bollen i andra halvlek och få tiden att gå.



Mikael Stahre delade efter matchen ut en hel del beröm till Friberg – som själv var modest nöjd med insatsen.

– Jag tycker det var helt okej. Det var mycket fokus på defensiven, men jag gör det jag ska.



Häckens startelva: Peter Abrahamson – Joel Andersson, Rasmus Lindgren, Juhani Ojala (87),



Avbytare: 5676 åskådare såg Hisingens stolthet ta säsongens andra vinst i allsvenskan när man slog IFK Göteborg med 4–0. Det var första gången på sex år som man vann över IFK.Hemmalaget tog ledningen i den sjunde minuten sedan IFK-kaptenen Mattias Bjärsmyr styrt in Joel Anderssons högerinlägg i eget mål. Gästerna jagade kvittering och Mikael Boman nickade i ribban efter att ha nått högst på ett välavvägt högerinlägg. Returen gick ut till Mix Diskerud , men skottet räddades på mållinjen av Rasmus Lindgren.Efter 21 minuter hade Häcken utökat ledningen. En snabb omställning ledde till att Nasiru Mohammed kunde göra sitt första mål för säsongen. Daleho Irandust, som ersatte skadade Alexander Farnerud, trivdes i vårvärmen och bjöd på stundtals bländande bollkontroll. I den 28:e minuten frispelade han delikat Alhassan Kamara som avslutade kliniskt innanför straffområdet.På tilläggstid i första halvlek svarade Rasmus Lindgren för en mycket vårdslös tackling på Sören Rieks. Domare Markus Strömbergsson tvekade inte och tog fram det röda kortet.Utvisningen tvingade Mikael Stahre att ändra om i laget. Mittbacken David Engström, som ersatte Daleho Irandust, gick in i försvarslåset med Juhani Ojala. IFK jagade reducering, men kom aldrig närmare än Thomas Rogne s nick i ribban.Välbalanserade och omställningsstarka Häcken vann tillslut med 4–0. Inbytte Gustav Berggren passade snyggt fram Paulinho som rullade in matchens sista mål mellan benen på IFK-målvakten Pontus Dahlberg Erik Friberg var en av många glada Häcken-spelare efter matchen.– Det var jävligt kul. Vi i föreningen har ett derby i allsvenskan och det här är en viktig match för oss. Sedan vet jag inte om 4–0 speglar matchen. Vi får många kontringslägen i första halvlek och är effektiva. Lämnar de oss tre mot tre så är vi farliga. I andra halvlek blir det lite speciellt efter att Rasmus blivit utvisad, men i det stora hela gör vi det bra.Mittfältaren menar också att lagets tredje mål var en av nycklarna till segern.– Vi gör 3–0 ganska tidigt in i matchen och vi är väldigt effektiva när vi får chanserna. Ser man till matchen mot Örebro var det raka motsatsen. Sedan försöker vi hålla i bollen i andra halvlek och få tiden att gå.Mikael Stahre delade efter matchen ut en hel del beröm till Friberg – som själv var modest nöjd med insatsen.– Jag tycker det var helt okej. Det var mycket fokus på defensiven, men jag gör det jag ska.Peter Abrahamson – Joel Andersson, Rasmus Lindgren, Juhani Ojala (87), Egzon Binaku – Erik Friberg, Mohammed Abubakari – Paulinho, Daleho Irandust (45), Nasiru Mohammed – Alhassan Kamara (81). Christoffer Källqvist , Jakob Lindström, Albin Skoglund , Gustav Berggren (81), Shokdran Maholi (87), Chisom Egbuchulam, David Engström (45).

0 KOMMENTARER 145 VISNINGAR 0 KOMMENTARER145 VISNINGAR THOMAS BENNELIND

På Twitter: @thomasbennelind

2017-05-02 23:15:00 På Twitter: @thomasbennelind2017-05-02 23:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Häcken

Häcken

2017-05-02 23:15:00

Häcken

2017-04-16 20:12:00

Häcken

2017-04-15 20:35:00

Häcken

2017-04-08 17:50:00

Häcken

2017-04-03 11:04:00

Häcken

2017-04-02 11:20:00

Häcken

2017-03-30 12:17:00

Häcken

2017-03-27 13:35:53

Häcken

2017-03-16 22:20:00

Häcken

2017-03-09 08:58:00

ANNONS:

Häcken besegrade ärkerivalen med 4–0 på Bravida arena. – Det var jävligt kul, säger Erik Friberg.BK Häcken tog årets första allsvenska vinst i bortamötet mot GIF Sundsvall. Slutresultatet skrevs till 2-1 efter mål av Alexander Farnerud och Alhassan "Crespo" Kamara. - Jag tycker vi vinner ganska safe faktiskt, kommenterade tränare Mikael Stahre till C More efter matchen.Obesegrade och noll insläppta mål efter två tuffa omgångar. På påskdagen flyger Hisingens stolthet till Sundsvall för att göra mål – men framförallt ta säsongens första seger i allsvenskan.Så är det äntligen dags! I den andra omgången av Allsvenskan 2017 spelas vår första hemmamatch, mot stockholmarna från Djurgårdens IF, som bland annat kommer hit med Häcken-sonen Kim Källström. Vi har förhört några getingar om Kim, vad de tror om den kommande matchen och säsongen, samt bett dem utvärdera bortapremiären. Ladda upp inför premiären med att läsa vad Linnéa Abrahamsson, Mathias Krusell och Robin Carlander har att säga!BK Häcken fick med sig en poäng hem till Hisingen från en mållös tillställning på Friends arena.Storpublik väntas se mötet mellan förväntade topplagen AIK och BK Häcken på Friends arena. Mohammed Abubakaris skadefrånvaro öppnar för 19-årige Gustav Berggren i startelvan.Efter totalt 13 år som proffs i Holland och Österrike kom Rasmus Lindgren förra våren hem till Sverige. När fjolårets svaga tiondeplats är lagd till handlingarna laddar nu lagets kapten och försvarsgeneral för att leda profilstarka Häcken mot en bättre allsvensk säsong.På söndag spelar laget allsvensk premiär mot AIK. Mångårige sportchefen Sonny Karlsson ger sin syn på Mikael Stahre, Kim Källströms övergång till Djurgården och om att hantera förhandstipsen på Häcken som utmanarlag.För tredje året i rad spelar Häcken semifinal i Svenska cupen och ställs på lördag mot Östersund.Efter sju år är han tillbaka på Hisingen. Erik Friberg, 31, drömmer om att få avsluta karriären med att vinna SM-guld i BK Häcken. – Det hade varit underbart att få fira ett guld på Hisingen, säger han.