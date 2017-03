Nytt Häcken-jubel? Rasmus Lindgren gratuleras av lagkamraterna efter drömmålet i kvartsfinalen mot AIK. Nu väntar Östersund i semifinal på Bravida Arena.

Häcken nära ny cupfinal – Östersund väntar i semi

För tredje året i rad spelar Häcken semifinal i Svenska cupen och ställs på lördag mot Östersund.

Drömmål, storartade räddningar och en blytung seger. BK Häcken slog ut AIK ur Svenska cupen efter att ha vunnit kvartsfinalen på Bravida Arena med 3–0.– Det var en oerhört jämn match. Jag kan inte säga att vi var mycket bättre än AIK, eller att de var mycket bättre än oss. Men vi var uppenbarligen skickligare på att förvalta våra lägen och göra tre mål, säger Mikael Stahre och fortsätter:– Sedan handlar trots allt mycket i fotboll om individuella prestationer och att Rasmus (Lindgrens) mål sätter agendan för resten av matchen och det är då lättare för oss att hantera slutet.med varandra, där AIK prövade målvkaten Peter Abrahamsson med flera heta avslut, bröt Häckens lagkapten Rasmus Lindgren tillslut dödläget i den 70:e minuten genom att dundra in 1–0 från cirka 35 meter. Häckentränaren Mikael Stahre hyllade mittbackens fullträff som gick in bakom annars duktige AIK-målvakten Oscar Linnér.– Det är inte vem som helst som lyckas med det där skottet säger Stahre.Målet tvingade AIK att flytta fram positionerna och därmed öppnades Häckens chanser för omställningar. I den 89:e minuten kontrade Häcken. Inbytte Paulinho hittade Alexander Farnerud med en perfekt passning i straffområdet. Farnerud serverade i sin tur Alhassan "Crespo" Kamara som rakade in 2–0 i nättaket.På tilläggstid revs Gustav Berggren ner i gästernas straffområde. Domare Stefan Johannesson pekade på straffpunkten. Paulinho var sedan säkerheten själv när han satte 3–0 högt upp i Oscar Linnérs högra hörn och firade sin fullträff framför Häckenklacken.Häcken ställs nu mot Östersund. Tränaren Graham Potters lag var förra året nykomligar i allsvenskan, men slutade på en imponerande åttondeplats i tabellen. I årets upplaga av Svenska cupen tog laget sig vidare från gruppspelet efter segrar mot Nyköpings BIS, Varbergs BoIS och Hammarby . I kvartsfinalen avfärdades Trelleborg enkelt med 4–1 på Jämtkraft Arena. I laget finns två spelare med Häcken-förluftet i försvararen Ronald Mukiibi och mittfältaren Hosam Aiesh.på en tuff match och ser Östersund som ett lag med framför allt stark offensiv och en trygg spelidé. Spelare i bortalägret som Häckenförsvaret får hålla ögonen på är bland andra Ken Sema Brwa Nouri och just nu glödhete Saman Ghoddos – Det är ett oerhört offensivt balanserat lag med skickliga spelare som är bra på att omvandla ett bollinnehav till hotande spel. Det är inte bara ett lag som tycker om att spela boll, utan även bra på att ta sig fram och skapa problem för motståndarna. De gjorde en bra allsvensk debutsäsong och har nu tagit sig vidare hit. De har varit konsekventa i sin grundidé, men också tagit nya kliv i sitt spel. Det blir minst en lika svår match mot Östersund som mot AIK, säger han.Häcken har imponerat på försäsongen. Hittills under grupp- och slutspelet i Svenska cupen har laget gjort hela elva mål och endast släppt in två. Mikael Stahre har blåst in energi, men också infört nya taktiska riktlinjer som framför allt har gjort Häcken till ett starkare och mer svårforcerat kollektiv.– Det har gått okej, absolut. Samtidigt är det viktigt att inte ryckas med för mycket för resultaten styr tanken väldigt mycket. Hade vi fått ett sådant drömmål emot oss som AIK fick, och de hade kontrat in målen på slutet, så hade känslan varit det motsatta även om vi hade gjort en bra insats totalt, säger Mikael Stahre.Abrahamsson – Andersson, Wahlström, Lindgren, Arkivuo – Faltsetas, Friberg – Farnerud, Abubakari, Nasiru – Crespo.Texten uppdateras fram till avspark.För tredje året i rad spelar Häcken semifinal i Svenska cupen och ställs på lördag mot Östersund.Efter sju år är han tillbaka på Hisingen. 