Inför: AIK – BK Häcken

Storpublik väntas se mötet mellan förväntade topplagen AIK och BK Häcken på Friends arena. Mohammed Abubakaris skadefrånvaro öppnar för 19-årige Gustav Berggren i startelvan.

Allsvensk premiär på bortaplan mot AIK inför närmare 30 000 åskådare. Häcken och tränaren Mikael Stahre kastas direkt in i hetluften under söndagseftermiddagen mot fjolårets serietvåa från Solna.Förra helgen spelade Häcken 0–0 i genrepet mot superettalaget Trelleborg . Då valde Mikael Stahre att lufta truppen och bland nyförvärven som startade syntes spelare som Juhani Ojala, Chisom Egbuchulam, Shkodran Maholli och Jakob Lindström – men ockå 19-årige mittfältaren Gustav Berggren som imponerat i U21-lagets säsongsinledning.När Häcken ställer upp mot AIK i premiären sker det utan nyckelspelaren och mittfältaren Mohammed Abubakari . 31-åringen, som dras med en lårskada och varit ordinare i startelvan under försäsongen, reste under lördagen inte med resten av truppen till Stockholm. Tänkbar ersättare: Gustav Berggren – som i så fall säger sig vara redo för uppgiften.– Det ska bli jättekul med premiär, man har ju längtat efter detta. Får jag spela så hoppas jag kunna bidra med 110 procent kämparglöd och ständigt vara ett hot framåt samt att backa upp bakåt. Göra det jag är bra på helt enkelt, säger han till BK Häckens hemsida För tre veckor sedan slog Häcken ut AIK ur Svenska cupen efter seger med 3–0. Nu möts lagen igen och Häcken lär vara förberedda på att AIK-tränaren Rikard Norling ställer upp med en annorlunda startelva på Friends arena.Solnaklubben svarade för ett starkt genrep när laget vann mot IFK Norrköping med 2–0. Hemvändaren Henok Goitom gjorde 1–0 och samarbetade bra med Sloboda Tuzla-förvärvet Sulejman Krpic i anfallet. 2–0-målet satte mittbacken Nils-Eric Johansson som inte spelade i cupmötet mot Häcken på Bravida arena. Stefan Ishizaki , som startade mot IFK Norrköping, förväntas också inleda centralt på mittfältet och kan då i så fall ersätta nyförvärvet Simon Thern Mikael Stahre har under försäsongen arbetat på att bygga upp Häckens defensiva spel över hela planen. Men vem av mittbackarna Emil Wahlström , Jasmin Sudic och Juhani Ojala tar plats bredvid givne Rasmus Lindgren i kampen mot AIK:s förväntade anfallsduo Goitom och Krpic? Häckens försvarsfort kommer att prövas ordentligen när hemmalaget, med 30 000 åskådare i ryggen, trycker plattan i botten.Rikard Norling kommer med största sannolikhet att se över markeringen på Häckens speldirigent Alexander Farnerud. Viktigt att fler spelare kliver fram, tar offensivt ansvar och backar upp "Crespo" i såväl omstälningfas som speluppbyggnaden från backlinjen. Hur många minuter orkar Paulinho på Friends gräsmatta? Att byta underlag är en fysisk, men också spelmässig övergång, som inte alltid är enkel i inledningen av säsongen. Vilket av lagen hanterar underlaget bäst?Under tre månader har Mikael Stahre redan hunnit ingjuta självförtroende, attityd men också vinnarinställning som spelare, ledare och supportrar känt av. Segern över AIK i Svenska cupen var blytung och Häcken har goda chanser att rubba AIK på Friends – men då krävs fokus över 90 minuter. I cupförlusten mot Östersund släppte Häcken in 0–1 efter sex minuter sedan en omarkerad Tom Pettersson nickat in Ken Sema s högerhörna. Håller Häcken stansen första 20-25 minuterna är mycket vunnet.Satsar Mikael Stahre på unge Gustav Berggren i startelvan?Stoppa Goitom. Erik Friberg och troligtvis Alexander Falstsetas får en viktiga roller med att stänga Henok Goitoms yta framför Häcken-försvaret.Alhassan "Crespo" Kamara har varit glödhet under försäsongen. Nu ställs ett av seriens starkaste försvar mot en förhandstippad skytteligavinnare. Christoffer Källqvist , Peter Abrahamsson, Joel Andersson, Emil Wahlström, Rasmus Lindgren, Jasmin Sudic, Juhani Ojala, Kari Arkivuo Egzon Binaku , Alexander Faltsetas, Erik Friberg, Alexander Farnerud, Gustav Berggren, Nasiru Mohammed , Adam Andersson, Paulinho, Alhassan Kamara , Chisom Egbuchulam, Shkodran Maholli.Abrahamsson – Andersson, Lindgren, Sudic, Arkivuo – Friberg, Faltsetas – Farnerud, Berggren, Mohammed – Kamara.