Inför: BK Häcken – Sirius

Peter Abrahamsson – Joel Andersson, David Engström, Juhani Ojala, Erik Friberg, Alhassan Kamara. Ruset efter derbysegern mot IFK Göteborg har knappt hunnit lägga sig innan det är dags för ny match. Denna gång får Bollklubben besök från Uppsala.Nykomlingen Sirius fick en kanonstart i allsvenskan. I premiäromgången spelade man stundtals ut stjänspäckade Djurgården och vann med 2–0 inför drygt 26 000 åskådare på Tele 2 arena.Att lagets tränare Kim Bergstrand och hans mannar tagit tio poäng på sex omgångar förvånar inte Häckentränaren Mikael Stahre – Nej, jag kan inte säga att jag är förvånad. Först och främst har de bra spelare och tränare. De har haft kontinuitet under en längre period, och som lag är de en slags kombination av Jönköping och Östersund. I grund och botten är det ett konstruktivt lag som vill spela fotboll. Jag tycker också att de har försvarat sig väl och hittat en balans där, säger Stahre om Sirius som förlorade i senaste omgången mot AIK med 0–1 på Friends arena.Häckens senaste seger mot IFK Göteborg är lagd till handlingarna. Nu gäller fokus och satsning mot tre nya poäng för att hänga på toppklungan med serieledaren Malmö FF i spetsen.– Matchen mot IFK hamnade helt rätt i handsken för oss. Vi var bra, effektiva och tog vara på våra lägen. Mot Sirius går vi in med känslan att vi kan vinna olika typer av matcher. I grund och botten har vi en positiv känsla, men sedan är det bara någon dag efter förra matchen, vilket betyder att det är en ny kraft som ska mobiliseras, säger Mikael Stahre.Häckentränaren var förtegen om huruvida försvarstrion Juhani Ojala, Emil Wahlström och Kari Arkivuo är aktuella för spel. Frågetecken finns också för Alexander Farnerud som stått över de två senaste matcherna på grund av känningar i baksida lår.– Vi får se i morgon ... en och en halv timme innan avspark, säger Stahre.Under torsdagen blev klart att 18-årige stortalangen Daleho Irandust och Häcken kommit överens om ett långtidskontrakt som sträcker sig till 2021. Mikael Stahre var mycket glad över nyheten och hyllade såväl Irandust som föreningens akademi.– Det är jättekul och det är en jätteintressant spelare. Första gången jag tittade på honom så såg jag, liksom klubben har gjort innan jag kom, en stor potential. Det är en spelare som har egenskaper som tilltalade mig.– Han besitter många intressanta fotbollsegenskaper, som kvickhet och speluppfattning – men är också lyhörd, ödmjuk och jobbar hårt. Det är bara att gratulera föreningens ungdomsakademi för att man har levererat en så bra spelare till A-laget, säger Stahre.Första derbysegern mot IFK Göteborg på sex år – den euforiska känslan sitter fortfarande i. Men som Mikael Stahre säger är det ny mobilisering som gäller. Häcken har levererat formtoppar tidigare för att kort därpå djupdyka. Referenser finns att hämta redan från denna säsongen när man först besegrade AIK med 3–0 i kvartsfinalen av Svenska cupen.I semin mot Österund inledde laget matchen på hälarna. Man blev därför straffade direkt av ett smart och aggressivt ÖFK som senare vann cupen efter att ha besegrat IFK Norrköping i finalen.Utbytt efter 45 minuter som en taktisk följd av Rasmus Lindgrens utvisning, och med från start för andra match i rad när stjärnan Alexander Farnerud är skadad. Daleho Irandust hann blända publiken, media och Häcken-supportrarna. Suverän spelförståelse varvades med vackra mottagningar och passningar. Det återstår att se om Farnerud spelar mot Sirius – om inte har Mikael Stahre en glödhet 18-åring att kasta in – och som såg ut att trivas i rampljuset. Fortsättning följer.Det var en fröjd att se hur klacken sjöng och lyfte laget när det blåste som mest runt Peter Abrahamssons mål. Klacken går från klarhet till klarhet. När det spås bli sol och mellan 15-19 grader under matchdagen hoppas vi på fortsatt stark gulsvart uppslutning.Kim Bergstrand, som tog över Sirius i 2012 när man spelade i division 1 norra, har byggt ett starkt lag under årens lopp. På planen strys man bland annat av kloke kaptenen Niklas Busch-Thor, samt Christer Gustavsson som sällan gör en dålig match på mittfältet. Offensivt har man slagkraft i pålitlige målskytten Ante Björkebaum och starke Moses Ogbu Sirius har tagit två tunga bortavinster mot Djurgården och IFK Norrköping. 22-årige Kingsley Sarfo , som just nu omgärdas av flyttrykten till proffsklubbar i bland annat Italien och England, leder lagets interna skytteliga på tre fullträffar.Peter Abrahamsson – Joel Andersson, David Engström, Juhani Ojala, Egzon Binaku Mohammed Abubakari – Paulinho, Daleho Irandust, Nasiru Mohammed

