Intervju: Erik Friberg har kommit hem

Efter sju år är han tillbaka på Hisingen. Erik Friberg, 31, drömmer om att få avsluta karriären med att vinna SM-guld i BK Häcken. – Det hade varit underbart att få fira ett guld på Hisingen, säger han.

På söndag spelar Häcken kvartsfinal i Svenska cupen mot AIK. Laget gick obesegrade genom gruppspelet och tog sig vidare före Örebro, Åtvidaberg och Norrtälje. I vintras värvades Erik Friberg hem från USA efter ha representerat Seattle Sounders. Den 31-årige mittfältaren summerar Häckens prestationer i cupen hittills.– Sammantaget tycker jag att vi gör det vi ska. Första matchen mot Norrtälje är det inget snack om saken. Mot Åtvidaberg gör vi det också bra och skapar en hel del målchanser, även om det blir lite match av det när de kvitterar till 1–1.– Mot Örebro gör vi det sisådär spelmässigt, men samtidigt tycker jag att vi gör det på ett väldigt bra sätt när vi stänger matchen i andra halvlek vid 1–1. Det är vi nöjda med. Ibland blir det matcher där man har ett resultat att spela på och då är det viktigt att man klarar av det, säger han.Mötet med AIK innebär också ett återseende med tränaren Rickard Norling. Duon vann SM-guld i Malmö FF 2013 och Friberg har goda erfarenheter från tiden med Norling i MFF.– AIk är väldigt starka defensivt, gjort en del bra värvningar och har en riktigt bra tränare. Vi arbetade tillsammans när jag spelade i Malmö och Rickard är grymt bra. Det kommer att bli en tuff match.SM-guldet med Malmö FF är en av flera milstolpar i Erik Fribergs fotbollsresa, men det var i Hisingens stolthet som karriären inleddes. Fribergs första sejour i Häcken var mellan åren 2007-2010. Därefter har han representerat MLS-klubben Seattle Sounders i två sejourer, Malmö FF, Bologna och Esberg.– Man lär sig hela tiden och jag tror att det har varit nyttigt och lärorikt att ha varit i olika länder med nya kulturer. Det har också inneburit att man haft tränare som tänkt på olika sätt. Jag är i grunden samma spelare som arbetar hårt för laget, men mitt passningsspel har blivit bättre.Nya tränare, miljöer och klubbar har också inneburit ett djupare taktiskt kunnande.– Det har varit lärorikt. Från ena dagen spela en väldigt offensiv fotboll i Malmö, vinna guld och vara det bästa laget till att spela en mycket taktiskt defensiv fotboll i Bologna där man spelar för att rädda kontraktet. Det taktiska har väl blivit bättre, men det blir det också med åldern, säger han.– På något sätt har det varit kring att vara med om att vinna både med Malmö FF och senast förra året i Seattle. Det är klart att det blir speciellt när man spelat en hel säsong och sedan efter sista matchen står där som vinnare. Det är höjdpunkterna så här långt, säger han.Eriks far, Peter Friberg, är en stor profil i klubben och hade en framtränade roll när laget för första gången tog steget upp i allsvenskan. Säsongen 1982 väntade allsvenskt kval och IFK Norrköping stod för motståndet. Häcken vann första matchen på Rambergsvallen med 2–0 efter mål av Kenny Andrén och Peter Friberg. Returen på Idrottsparken slutade 1–1 och Häcken blev därmed allsvenskt för första gången i föreningens då 42-åriga historia.När Erik Friberg har återvänt, och går i pappas fotspår, hoppas han också på att få fira ett guld i föreningen i hans hjärta.– Nu har jag skrivit på för fyra år med BK Häcken och det lär väl bli den sista klubben man representerar. Det hade varit underbart att få fira ett guld på Hisingen. Det är ändå klubben som jag har hållit på i hela mitt liv, säger han.– Runt omkring är det i mångt och mycket samma personer med Dennis Andersson och Sonny Karlsson. Men sedan har de tagit in mer och mer kompetent folk i de olika leden. Bland annat har ju Malin Jonson kommit in på mediaavdelningen. Gothia Park Academy fanns med ett år innan jag stack iväg.– Sedan är det nya arenan, men också att klubben har kunnat ta in spelare som Alexander Farnerud, Rasmus Lindgren och Alhassan ”Crespo” Kamara. De spelarna hade vi inte kunnat ta in för 6-7 år sedan, så är det bara. Ambitionerna är också högre jämfört när jag spelade här först då vi var nykomlingar och kämpade för att hålla oss kvar.Just föreningens satsning inför kommande säsong har också gjort att BK Häcken målats upp som en guldkandidat. Erik Friberg menar samtidigt att det är viktigt att vara ödmjuk och införstådd med att resan dit är lång och krävande.– Nu har klubben högre ambitioner än när jag var här senast och i dag vill vara med för att utmana. Det är svårt att vinna, men att ändå vara med där uppe och fajtas hela vägen in i slutet. Det är ju målsättningen, men samtidigt är det lättare sagt än gjort. Vi slutade tia förra året och har några lag att klättra förbi. Men som sagt, jag hoppas att jag kan få vinna ett SM-guld med klubben innan jag slutar, säger han.Klubbens nye tränare Mikael Stahre har fått en bra start och inlett med att ta laget vidare till slutspel i Svenska cupen. Erik Friberg har fått ett bra intryck av Stahre som vet vad som krävs för att vinna SM-guld.– Han tycker om att vinna fotbollsmatcher och jag har fått en jättebra känsla av Mikael. Han är öppen och pratar mycket med oss spelare om vad vi känner och tänker. Han kommer att bli kanon för Häcken under många år. Det är jag säker på.