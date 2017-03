Kapten Lindgren redo för premiär

Efter totalt 13 år som proffs i Holland och Österrike kom Rasmus Lindgren förra våren hem till Sverige. När fjolårets svaga tiondeplats är lagd till handlingarna laddar nu lagets kapten och försvarsgeneral för att leda profilstarka Häcken mot en bättre säsong i allsvenskan.

Några dagar återstår till den allsvenska premiären mot AIK. I lördags spelade laget 0–0 mot Trelleborg på en av gräsplanerna intill Vångavallen. Mittbacken Rasmus Lindgren tyckte att laget gjorde en bra insats utifrån förutsättningarna.– Det var en sidoplan till Vångavallen och det var väl ingen höjdarplan. Vi vilade en del spelare, men jag tyckte ändå att vi stod upp bra inför de inte allra bästa förhållandena, säger Häckens lagkapten.Ihop med Lindgren startade finske landslagsmannen Juhani Ojala. Nyförvärvet från HJK Helsingfors, som äntligen fick göra debut efter att ha kommit tillbaka från en bristning i vaden, spelade dock bara en halvlek. 27-årige Ojala hade maximal oflyt när han skadade sig på första träningen med nya laget.Rasmus Lindgren har inte hunnit bildat sig en sig klar upptfattning om mittbackens kapacitet.– Han skadade sig tidigt när han kom, det är svårt och lite för tidigt att säga just nu. Han spelade bara 45 minuter mot Trelleborg och det var en speciell match senast, men han verkar bra defensivt, säger han om Ojala.som 32-årige Rasmus Lindgren skrev på ett kontrakt över tre och ett halvt år med BK Häcken. Han fotbollsfostrades i moderklubben och talangfabriken Landskrona BoIS, men lämnade i 2003 som 18-åring Sverige för Holland och storklubben Ajax.– Det var en stor övergång. Visserligen kom jag ner till juniorlaget, men det var en helt annan värld, säger han om den första tiden.Efter att ha imponerat i Ajax världskända akademi och ungdomslag flyttades Lindgren upp till A-truppen 2004-2005, men till säsongen 2005-2006 lånades han ut till ligakonkurrenten Groningen, där bland andra försvararen Mathias Florén redan fanns.Tränaren Ron Jans gav honom förtroende direkt och Rasmus Lindgren slog sig in i startelvan. Under sin första säsong spelade han 32 matcher, gjorde tre mål och blev mycket av uppskattad av hemmasupportrarna på nybyggda Euroborg.Lindgrens framgångar som mittfältare gjorde att Groningen köpte loss honom från Ajax i mars 2006. I avtalet skrevs dock en klausul som innebar att Amsterdamklubben kunde köpa tillbaka honom för ett fast pris – vilket också hände i januari 2008 när klausulen aktiverades och Ajax betalade drygt 23 miljoner kronor.I Ajax-upplagan 2008-2009 spelade Lindgren hop med bland andra Kennedy Bakircioglu, men i truppen fanns också superstjärnan Luis Suárez. Lindgrens framfart hade även nått förbundskapten Lars LagerbäckUnder 2008 debuterade han i A-landslaget, men först efter att ha tvingats tacka nej två gånger på grund av en upprepande lårskada. Landslagsdebuten skedde istället den 19 november mot Holland på Lindgrens hemmaplan – Amsterdam arena.och vann matchen med 3–1. Rasmus Lindgren, som tidigare gjort nio framträdanden med U21-landslandslaget, fick till sist göra A-landslagsdebut och spelade hela matchen. Sveriges mål gjordes av Kim Källström.Den andra sejouren i Ajax inleddes bra. Rasmus Lindgren tilldelades en viktig roll av managern Adrie Koster och senare även av efterträdaren Marco van Basten – men inte ens en Ajax-legendar som van Basten var helig och tvingades senare se sig om efter nytt jobb.Näste man att slungas in i storklubbens tränarkarusell blev den defensivt inriktade Martin Jol som kom närmast från Bundesliga klubben Hamburg. Där och då förändrades Lindgrens tillvaro i Ajax när 24-åringen gick från startspelare till utfyllnadsspelare.Martin Jol, som skrev på ett treårskontrakt i maj 2009, lyckades aldrig vinna ligan med Ajax, men tog klubben till Champions League och bärgade den holländska cuptiteln med Lindgren i truppen. Men även Jols tid i Ajax blev kortvarig. I december 2010 lämnade han in sin avskedsansökan och skrev senare på för Fulham.fterträdaren Frank de Boer tog över och förde senare under våren 2011 Ajax till första ligatiteln sedan 2003-2004 – då med Zlatan Ibrahimovic i truppen innan anfallarens karriär fortsatte i Juventus. Men Frank de Boers inträde i klubben påverkade dock inte Lindgrens situtation till det bättre.i Ajax snart slut. I juni 2011 blev det klart att han lämnade landet för Österrike och Red Bull Salzburg. Locktoner fanns bland annat från IFK Göteborg och Odense, men än var inte tiden inne för spel i Skandinavien.Lindgren, som hade skrivit på ett tvåårskontrakt, fick på nytt en betydande roll i ett Salzburg som vann ligan, cupen och även tog sig vidare från gruppspelet i Europa League Men i en fotbollsklubb, som var omtalad för att ha anmärkningsvärt hög tränar- och spelaromsättning, fick Rasmus Lindgren inför säsongen 2012-2013 reda på att han inte längre var en del av föreningens framtidsplaner.Efter att ha varit klubblös i några månader blev Groningen intresserade och Lindgren skrev i november på ett kontrakt över tre och ett halvt år med föreningen. 2015 blev ett historiskt år för Groningen sedan laget, med Rasmus Lindgren och Simon Tibbling i spetsen, vann för första gången den holländska cupen efter seger med 2–0 mot FC Zwolle.led mot sitt slut var Rasmus Lindgren på väg hem till Sverige efter att ha spelat 13 år utanför landets gränser. Groningens lagkaptens sista match i klubben blev minnesvärd. Inför 22 000 åskådare tog en av föreningens mest omtyckta spelare farväl genom att bland annat göra två mål.Nästa mål var Sverige – trots att Groningen, som 31-åringen spelat i sammanlagt sju år, ville förlänga kontraktet. Den 25 maj stod klart att BK Häcken värvat Rasmus Lindgren, som säger att han kände sig belåten med beslutet.– Man har som spelare utvecklats steg för steg under hela resan. Det är i utlandet som jag har format mig som spelare. Jag kan titta tillbaka och vara väldigt nöjd med karriären som jag har haft. Sedan är det inte slut, utan jag känner att jag har många år kvar, säger han.– Jag har haft många tränare som har otroliga meriter. Sedan säger det inte alltid att det stämmer, men de har alla ändå gett en som spelare något och påverkat med sina egenskaper.– Sedan finns det tränare som jag tycker varit bättre, men det är väl tränarna som man spelat längst hos som kanske varit mest inflytande – om man gissar, men det är svårt att säga.– Mina förväntningar infriades. Jag kom inte hem och trodde att det här var en liga där man kunde spela på 90 procent.– Jag visste att det här var en liga som höll bra klass. Jag tycker också att den blivit spelmässigt bättre och bättre, jämfört med för kanske tio år sedan när många lag spelade det raka spelet som svensk fotboll var lite känt för, då säger han.i Häcken summerades med en tionde plats i allsvenskan. Efter att laget vunnit cupguld på vårkanten blev hösten desto mörkare för Hisingens stolthet. Lagets avslutning var minst sagt svag. På den andra halvan av säsongen lyckades Häcken vinna endast fem av femton matcher, där fyra slutade oavgjort och sex av dem med förlust. Dessutom gick Häckens europabiljett från cupguldet upp i rök när laget föll igenom mot irländska Cork City i första kvalrundan till Europa League.Fågel, fisk eller mittemellan? Sprudlande offensiv eller ihålig defensiv? Det har under de senare åren varit mycket fokus på Häckens anfallsstyrka, vilket inneburit att det gulsvarta försvarsfortet emellanåt blivit alltför lättforcerat.– Det viktigaste är att vi jobbar med hela laget. Det är lätt att säga att det bara handlar om backlinjen, men problemet tidigare var att vi inte haft ett fungerande spel från anfallet och bakåt försvarsmässigt. Det är det som jag trycker på – och kommer fortsätta att trycka på. Det är lättast för försvarspelet om man har bra press längre fram i planen.– Jag tycker det har sett bra ut. Vi har visat att vi tagit nya steg i vårt spel.– Det blir lättare att försvara när man har har ett bra försvarsspel över hela plan. Det tycker jag inte att vi hade när jag kom i somras. Det är viktigt att som försvarare att känna tryggheten att de som spelar framför vet vad de ska göra.Rasmus Lindgren är förväntansfull inför premiären mot AIK.– Jag tycker att det känns bra. Nu är det full fokus på allsvenskan, säger han.