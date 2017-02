Nyförvärvet bakom årets första seger

Med 12 minuter kvar av träningsmatchen mot Midtjylland nickade Värnamoförvärvet David Engström in 2–1. – Helt underbart. Väldigt kul att få göra ett mål så här tidigt i min karriär i Häcken, säger han till Cmore.

Häcken studsade tillbaka efter 2–3-förlusten mot Molde under träningslägret i Dubai. Inför avspark mot danska Midtjylland hade tränare Mikael Stahre gjort fem förändringar, där Emil Wahlström Christoffer Källqvist och Daleho Irandust, fick chansen från start.Första halvlek slutade mållös. Danskarna inledde matchen med visst bollövertag under första 20 minuterna, men Häcken växte in i handlingen och hade sedan ett par halvchanser genom Nasiru Mohammed , Daleho Irandust och Alhassan "Crespo" Kamara.Kvarten in i andra halvlek tog danskarna ledningen sedan Jonas Borring nickat 1–0 efter en hörna.Men Hisingens stolthet replikerade omedelbart. Minuten senare revs utmärkte Alexander Farnerud ner i straffområdet. Alkassan "Crespo" Kamara förvaltade ansvaret från elva meter och kvitterade till 1–1. Målet var anfallarens tredje under turneringen.Häcken gjorde därefter en rad byten under matchen. Bland annat byttes nyförvärvet Shkodran Makolli in i den 77:e minuten. Dessutom fick mittfältslöftet, 15-årige Kevin Ackermann, drygt tio minuter speltid.Mittbacken David Engström, som ersatte nässkadade Rasmus Lindgren i förlustmatchen mot Molde, ersatte nu Emil Wahlström efter 63 minuter och frälste sin nya klubb när han kom upp högst i luften på Alexander Farneruds välplacerade frispark. Engströms nickmål i den 79:e minuten innebar matchavgörande 2–1.Med en vinst och en förlust under träningscupen i Dubai reser truppen hem till Sverige för att ladda batterierna inför den första gruppspelsmatchen i Svenska cupen. I årets första tävlingsmatch ställs då Häcken mot division 2-laget Norrtälje.Matchen spelas den 18 februari på Norrtälje sportcentrum.Christoffer Källqvist (46, Jonathan Rasheed ) – Joel Andersson (59, Jakob Lindström), Emil Wahlström (63, David Engström), Jasmin Sudic, Egzon Binaku – Daleho Irandust (81, Kevin Ackermann), Mohammed Abubakari (45, Gustav Berggren ), Erik Friberg (63, Adam Andersson), Nasiru Mohammed (77, Albin Skoglund ) – Alexander Farnerud – Alhassan Kamara (77, Shkodran Maholli).