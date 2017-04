Häcken spräckte målnollan mot GIF Sundsvall

Säsongens första trepoängare hämtades i Sundsvall

BK Häcken tog årets första allsvenska vinst i bortamötet mot GIF Sundsvall. Slutresultatet skrevs till 2-1 efter mål av Alexander Farnerud och Alhassan "Crespo" Kamara.

- Jag tycker vi vinner ganska safe faktiskt, kommenterade tränare Mikael Stahre till C More efter matchen.





Inför matchen avslöjade Alhassan "Crespo" Kamara för Fotbollskanalens Linus Petersson att



Häcken höll i taktpinnen i matchens inledande 30 minuter och hade inte Paulinho missat en straff som Alexander Farnerud ordnat fram hade man nog dödat matchen redan där och då. Istället lyckades Sundsvalls Kristinn Freyr Sigurdsson efter 60 minuters speltid reducera till 2-1 genom ett klockrent volleyskott strax utanför Häckens straffområde. Otagbart för Krickan i mål och den defensiva nollan blev således också spräckt för bollklubben.



Resterande halvtimme spelade Häcken av stabilt. Försvarsspelet satt bra och några kvitteringschanser att tala om lyckades inte Sundsvall producera. Snarare var det Häcken som hade lägen att utöka ledningen genom snabbt kontringsspel, men närmare mål än en ribbträff av Paulinho blev det inte.



Tankar efter match



Paulinho ur målform? Vi är många glada över att ha Paulinho spelklar, men nog är det något som fattas i Paulinhos annars så målsäkra högerdoja. Undertecknad räknade åtminstone tre lägen (straffen inkluderad) där en normalhet Paulinho inkasserat åtminstone ett (om inte tre) mål.



Succédefensiven. 30 % bollinnehav är vi supportrar inte vana att bollklubben noteras för. Men om defensiven ser ut som den gjort de första tre matcherna gör det kanske inte så mycket. Det krävdes ett makalöst skott från Sigurdsson för att spräcka Krickans nolla vilket bådar gott för framtida matcher.



Crespo hedrade terroroffer. I sitt målfirande tog Crespo av matchtröjan och blottade ett underställ med text som hedrade offren för det förmodade terrordådet i Stockholm tidigare i april. En fin gest av vår anfallsgeneral.



Reklam under pågående match? Jag var nog inte ensam om att höja på ögonbrynen i förvåning över att det spelades oerhört hög reklam på Norrporten Arena mitt under matchen. Jag hoppas att detta inte är en trend som når Hisingen.



På Twitter: Sandstroum

2017-04-16 20:12:00

