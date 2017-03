Blickar mot allsvensk premiär. Häckens sportchef Sonny Karlsson är förväntansfull.

Sonny Karlsson: "Gäller att vara ödmjuk"

På söndag spelar laget allsvensk premiär mot AIK. Mångårige sportchefen Sonny Karlsson ger sin syn på Mikael Stahre, Kim Källströms övergång till Djurgården och om att hantera förhandstipsen på Häcken som utmanarlag.

Det har gått några dagar sedan Häcken åkte ur Svenska cupen mot Östersund.Sonny Karlsson, 58, går in på sin nionde säsong som sportchef i föreningen och blickar tillbaka på försäsongens resultat. Han tycker att laget har fått bra värdemätare mot klubbar som Midtjylland, Molde och AIK.– Ja, vi har fokuserat på att behålla vårt spel och bli lite tätare än vad vi har varit tidigare. Det har vi varit bra på innan förlusten mot Östersund. Där tycker jag att vi faller tillbaka lite i gamla synder, säger han.Sonny Karlsson, som är fotbollsfostrad i Mölndalsklubben Fässbergs IF, har varit aktiv i BK Häcken i över tre decennier. Under 90-talet assisterade han bland annat Reine Almqvist på tränarbänken och hade huvudansvaret för laget säsongen 1994.Hans andra sejour som huvudtränare inleddes i slutet av 2006 och avslutades inför säsongen 2009. Karlsson ersattes av Peter Gerhardsson som då varit assisterande tränare i Helsingborg under fyra år och kamperat ihop med Stuart Baxter och Peter Swärd.Som spelare var Sonny Karlsson bland annat med och förde upp Häcken för första gången i allsvenskan 1982 – men glädjen blev kortvarig sedan laget åkt ur året därpå. Och det är säsongerna 82 och 83 som sticker ut ur Karlsson personliga Häcken-arkiv.– Under min tid som spelare var vi bara uppe i allsvenskan en gång. Båda de åren var på något sätt fullständig eufori och tragik. Man tänkte: "Helvete, var vi inte bättre" – men samtidigt var vi fantastiska när vi gick upp. Jag tror det tog ett tag att komma över det.Om Sonny Karlsson själv får välja vilken roll han föredrar är valet enkelt.– Jag tycker det var roligast att vara spelare. Sedan att vara tränare var också roligt, men det tryckte på väldigt hårt för mig i alla fall. Jag klarade inte riktigt av att fortsätta den resan för jag bar med mig det och tog åt mig för mycket. Sportchefsjobbet är väl det tråkigaste av dessa tre, men samtidigt är det ett sätt att finnas kvar för att jobba med fotbollen långsiktigt, säger han och skrattar.– Det är alltid roligare att spela fotboll och det tillhör ungdomen på något sätt. Det är på något vis de oförstörda åren när man får lov att spela boll, ha roligt och det var det som på något sätt startade allt.ny tränare. Den 41-årige stockholmarens taktiska tonvikt läggs på att bland annat bygga en bättre balans och kontinuitet mellan lagdelarna. Sonny Karlsson vill dock inte tala om en "Stahre-effekt" – inte efter två och en halv månad när allsvenskan ännu inte startat.– Man kan inte dra för stora växlar på det än. Vi är fortfarande inne i smekmånadsfasen med varandra. Innan allvaret, när resultat ska mätas, så är alla väldigt lyckliga med varandra när man får in en ny tränare i laget. Det känns jättebra, men vi har respekt för var vi är någonstans, säger Karlsson.Kim Källström blev glödhet när han i vintras bröt sitt kontrakt med schweiziska Grasshoppers. 34-åringen, som kom till BK Häcken från Partille IF som barn- och ungdomsspelare och senare värvades till Djurgården inför säsongen 2002, var på väg hem igen efter 13 år i proffsklubbar utanför Sverige Vad ordet hem betydde i sammanhanget var då subjektivt och fritt för tolkning. Den 10 februari fick Fotbollsverige svaret att hem i Kims fall handlade om Stockholm, Kaknäs IP och Djurgården – klubben han bärgade två SM-guld med innan överången till franska Rennes blev klar under december 2003.hade säkerligen föreställt sig att Kim, som fick en stor del av sin fotbollsutbildning under ungdomsåren på Hisingen, i gamla klubbstugan Häckenborg och vid Slätta Damms gräsplaner, skulle vända tillbaka när Hisingens stolthet byggt ny arena, träningsanläggning och slagit sig in och blivit etablerade i allsvenskan – utifrån sett fanns det i alla fall skäl att tro så.Ett tänkbart handslag mellan Sonny Karlsson och Kim blev istället till att 34-åringen värvades av Djurgårdens motsvarighet i Bosse Andersson. Den 12 feburari presenterades Källström under halvtidsvilan i Djurgårdens träningsmatch mot Vålerengen och firades som en frälsare av tusentals djurgårdare på Tele 2 arena.– Nej, vi var aldrig med i racet. Vi hade en överenskommelse på att om vi var med så skulle han hört av sig till oss – och så blev det inte. Det är jättebra för allsvenskan att Kim är tillbaka, men sedan hade vi ju hoppats att han kanske hade pekat ut oss som laget han hade kommit hem till. Så var inte fallet och då får vi önska honom lycka till. Det är inga hard feelings på något sätt, säger Sonny Karlsson.Den 9 april spelar Häcken hemmapremiär mot Kim och storsatsande Djurgården.– Det är vår hemmapremiär och jag hoppas att det kommer en massa folk för att titta på oss. Det kommer Djurgårdssupportrar som vill ha fest på Bravida arena, men framför allt hoppas jag att det kommer en massa Häcken-supportrar.En ung spelare, som av en del personer kallas för "Den nye Kim", är stortalangen Kevin Ackermann. Mittfältaren sägs ha ögonen på sig från storklubbar som Benfica och Real Madrid. Sonny Karlsson berättar att klubben erbjudit 15-åringen ett A-lagskontrakt.– Kevin håller på att fila på vart detta ska ta vägen. Vi får se om han hoppar på det, men han är inte ensam i det här ungdomslaget om att vara bra. Det finns flera spelare som är duktiga. Sedan får vi se vilka som tar steget och blir A-lagsspelare, säger han.har Häckens satsning på ungdomsspelare, under bland andra akademichef Tomas Anderssons ledning, varit lyckosam. Framgångarna förvånar inte Sonny Karlsson. Däremot anser han att leden bakom blivit starkare på att att förse akademin med bättre spelare.– Det är ingen nyhet att vi är bra på akademisidan, men vi har blivit mer strukturerade på breddsidan och de levererar mer spelare upp till akademin än tidigare.Häckens stabila ekonomi, träningsanläggningen Gothia Park Academy och senast Bravida arena, nämns som tre viktiga pusselbitar i föreningens utveckling. Innan projekten Gothia Park Academy och Bravida arena tränade A-laget på Fjärdingsplan.Träningsanläggningen vid Lantmätaregatan var inte i närheten av allsvensk toppklass. Matcharenan Rambergsvallen må ha varit en nostalgisk fyr för många Häcken-supportrar, men anläggningen som invigdes 1935, hade med årens gång allt svårare att möta ökade krav från såväl föreningen som Svenska fotbollsförbundet.Den 6 april 2009 invigdes Gothia Park Academy och sex år senare, den 25 juni 2015, öppnade föreningen insläppet till Bravida arena.– När man ser vår träningsanläggning och sedan åker till match på Bravida arena så ser man att det är på allvar. Tidigare var det för låg nivå, tyvärr var det lite för länge så. Enbart Bravida och Gothia Park är tillräckligt för att klubben ska få status bland spelare och ledare; folk ser att det är på allvar. Jag tror att man som förening växer med det, säger Karlsson.en efterlängtad barriär när laget vann Svenska cupen. När det återstår mindre än en vecka till allsvensk premiär borta mot AIK har BK Häcken omnämnts som ett tippat topplag. På årets allsvenska upptaktsträff röstade 77,3 procent att Häcken blir bäst i Göteborg, vilket i sådana fall skulle bli första gången sedan säsongen 2012 då Häcken blev tvåa och Blåvitt sjua.Sonny Karlsson viftar bort utfallet av röstningen. Han ser styrkeförhållandena mellan IFK Göteborg och BK Häcken genom andra glasögon.– Jag kan väl bara tro på att de tycker det är roligare att säga så än det gamla vanliga. Ser vi på IFK:s lag har de antal riktigt jädra duktiga spelare. Vem skulle inte vilja ha Sören Rieks eller Emil Salomonsson i sitt lag? Eller är våra mittbackar bättre än ”Bjärsa” (Mattias Bjärsmyr) och Thomas Rogne ? Det handlar återigen om ödmjukhet i hur vi och IFK ser ut.– Det pratas om att IFK har ont om pengar. Men har de ett dåligt lag? Nej, de har fan inget dåligt lag... Just nu är det sexigare att prata om att Häcken är på gång framåt. Vem kommer först av oss? Det blir en spännande att se. Men att vi har tagit över i stan som bästa lag? Jag köper inte det ochtänker inte ge dem chansen med att vi ska gå ut och slå oss på bröstet. Det skulle kännas förmätet av oss att göra det. Vi ska gå ut och kämpa om det.Inför premiären har Häckens offensiv med Alexander Farnerud, Paulinho och Alhassan ”Crespo” Kamara hyllats som en giftig anfallsspets. Sonny Karlsson menar att trion är viktig för laget, men ser också att Häckens ifrågasatta försvarspel får en uppryckning.att nyförvärvet och finske landslagsmannen Juhani Ojala, 27, ska få en positiv utvecklingskurva under Mikael Stahre.– Vi hoppas att vi kan bli lika självklara defensivt som offensivt – men det är vi inte än. Även om Emil (Wahlström), Rasmus (Lindgren) och Jasmin (Sudic) gör det bra så vill vi vara lika bra i försvaret som vi är i anfallet. Juhani har spelat 16 a-landskamper med Finland och är i mitt i karriären. Vi vill se den rejäla mittbacken som tar för sig med pondus. Men han har några spelare att konkurrera med – och bäste man spelar.Uppskruvade förväntningar och topplagsprofetior är alltså inget som biter på Sonny Karlsson.– Cuptiteln var enormt viktig. Nu är den inristad i historien, det var lite som att där satt den första titeln. Jag tror inte folk riktigt förstår att det är en markering på att vi är med på detta och klarar av det.– Men vi bekymrar oss inte så mycket om pratet kring SM-guldet, utan det känns mer som att andra gör det mer än oss. För oss handlar det om att vi gör vad vi kan för att komma så nära som möjligt. Ligger vi i vinnarhålet och gör allt rätt under ett helt år kan vi vinna SM-guld.Sonny Karlsson utvecklar resonemanget:– Det är roligt att folk att folk pratar om oss som ett topplag, men jag tycker man ska vara ödmjuk när vi ser på var vi kom förra året. Vi vann cupen, men slutade tia. Hade vi inte vunnit cupen så hade förra året varit en fruktansvärd besvikelse. Det finns en förhoppning om att vi ska göra det bättre, men det vill de andra lagen också göra.– Och är alla andra de lagen som kom framför oss mycket sämre än i fjol? Har inte de också förstärkt..? Och då hade vi förra säsongen allsvenska skyttekungen i John Owoeri , men även Rasmus Lindgren, Alexander Farnerud och ”Crespo” fanns i laget. Det som gäller är en stor portion ödmjukhet och förhoppningar om bättre resultat.På söndag spelar Hisingens stolhet premiär mot AIK och gör sin nionde allsvenska säsong sedan laget tog steget upp från superettan 2009.– Det är bara att ta tjuren vid hornen direkt, säger Karlsson.På söndag spelar laget allsvensk premiär mot AIK. Mångårige sportchefen Sonny Karlsson ger sin syn på Mikael Stahre, Kim Källströms övergång till Djurgården och om att hantera förhandstipsen på Häcken som utmanarlag.För tredje året i rad spelar Häcken semifinal i Svenska cupen och ställs på lördag mot Östersund.Efter sju år är han tillbaka på Hisingen. Erik Friberg, 31, drömmer om att få avsluta karriären med att vinna SM-guld i BK Häcken. – Det hade varit underbart att få fira ett guld på Hisingen, säger han.Trotjänaren Emil Wahlströms kvitteringsmål mot Örebro gjorde att Häcken avancerade till slutspel i Svenska cupen. I kvartsfinalen ställs de regerande cupmästarna mot AIK på Bravida arena. – Det är en tuff hemmamatch för oss och en svår bortamatch för dem, säger Häckens tränare Mikael Stahre.Hisingens stolthet har medvind inför söndagens cupmöte mot Örebro SK. Med två raka segrar i bagaget räcker oavgjort för att nå kvartsfinal. – Det är svår bortamatch, säger Häckentränaren Mikael Stahre.Häcken vann bekvämt årets första tävlingsmatch med 4-0 mot ett väl kämpande BKV Norrtälje.Med 12 minuter kvar av träningsmatchen mot Midtjylland nickade Värnamoförvärvet David Engström in 2–1. – Helt underbart. Väldigt kul att få göra ett mål så här tidigt i min karriär i Häcken, säger han till Cmore.John Owoeri, 30 år, lämnar BK Häcken. Fjolårets vinnare av skytteligan i allsvenskan har skrivit på ett tvåårskontrakt med kinesiska Baoding Rongda. – Jag kommer sakna den kärlek jag fått av alla supportrar, säger han till klubbens hemsida.Han har återvänt till allsvenskan och inlett sitt nya jobb som BK Häckens tränare. Nu är Mikael Stahre, 41 år, laddad med entusiasm och står ödmjukt redo att leda laget mot nya framgångar. – Det är viktigt att inte gå på myten om sig själv, säger Stahre om uppskruvade förväntningar.Det är 2017. BK Häcken har hållit igång med träning i ett par veckor. På fredag spelas årets första match, en träningskamp borta i Ålborg. Det kan väl därmed vara passande att presentera en lite överblick över var BK Häcken står när vi rullar igång det nya fotbollsåret. Här följer en matig översikt över truppen, lagledningen, försäsongen med mycket mera.