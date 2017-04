Stark laginsats bakom premiärpoäng

BK Häcken fick med sig en poäng hem till Hisingen från en mållös tillställning på Friends arena.

Hisingens stolthet svarade för en väl genomförd kollektiv insats när laget under söndagseftermiddagen spelade 0–0 mot AIK inför 26 812 åskådare.– Ser man till gällande förutsättningar kan vi inte säga att vi är missnöjda med insatsen. Premiär är alltid premiär, det var mycket folk läktaren och naturgräs. Vi håller oss till vår plan och gör det bra. Spelarna visar upp en väldigt stor lojalitet till det vi har bestämt att göra, säger Mikael Stahre Gästerna fick dock en tung start i Solna. På uppvärmningen tvingades Peter Abrahamsson kasta in handduken. Målvakten kände smärta nära revbenen och lämnade över ansvaret till kollegan Christoffer Källqvist Mikael Stahre gjorde två förändringar i startelvan från senaste tävlingsmatchen mot Östersund i Svenska cupen. Lårskadade Mohammed Abubakari ersattes centralt på mittfältet av 19-årige Gustav Berggren , och Jasmin Sudic tog Emil Wahlström s plats som mittback.Häcken inledde matchen fokuserat. Arbetshästarna Erik Friberg och Alexander Faltsetas hittade tidigt rätt i sina defensiva positioner, krympte ytor och bromsade upp AIK uppbyggnadsspel.Hemmalagets anfallsduo Sulejman Krpic och Henok Goitom försökte dyrka upp Häcken-försvaret. Men fyrbackslinjen, uppbackad av Friberg, Faltsetas och Gustav Berggren, täppte till föredömligt. Häcken, som hade ett par halvchanser genom Gustav Berggren och omställningslägen med Alhassan "Crespo" Kamara och Alexander Farnerud, skulle få sin bästa chans strax innan halvtid under en spelomställning. Men mitt i kontringen blåste domare Andreas Ekberg av första halvlek till Mikael Stahres stora besvikelse.– Vi har ett jätteläge när vi kommer fyra mot tre, säger han.Drygt tio minuter in i andra halvlek sköt Rasmus Lindgren från distans. Skottet gick precis utanför AIK-målvakten Oscar Linnérs stolpe. Efter 60 minuter svarade AIK. Inbytte Simon Thern låg bakom ett vasst anfall när han passade ut till Stipe Vridoljak. Mittfältaren hittade från kortlinjen Henom Goitom i straffområdet som avslutade strax utanför.I den 60:e minuten gör Häcken ett offensivt byte när Paulinho ersätter Gustav Berggren. Mikael Stahre var nöjd med unge Berggrens insats.– Han gör ett gediget jobb. Nu har Gustav spelat allsvensk fotboll förut, men jag tycker att han såg väldig solid och trygg ut på den här nivån. Sedan fick han springa väldigt mycket och då hade vi förhoppningar om att Paulinho skulle komma in, få mer tid med bollen och att vi skulle få längre anfall, säger Stahre.Med drygt kvartenk kvar att spela uppstod matchens kanske hetaste – och senare efteråt, även mest omtalade situation. Utmärkte Rasmus Lindgren sköt på nytt från distans. Målvakten Oscar Linnér klarade inte av att hålla bollen och på den efterföljande returen högg "Crespo". I duell med Linnér, som försökte ta hand om den lösa bollen, föll Häcken-anfallaren i straffområdet. Gästerna ropade på solklar straff – men domare Andreas Ekberg friade. Domslutet rörde upp mycket känslor i Häcken-lägret.– Man är så extremt subjektiv i sina situationer, men det är klart att jag ville ha straff. Jag brukar inte lägga någon större kraft vid sådana här saker, men jag har förståelse för de som gör det, säger Mikael Stahre.På slutet får AIK två riktigt bra lägen att avgöra matchen. Först ut är Johan Blomberg som sånär rakar in ett perfekt vänsterinlägg bakom Källqvist, men bollen går i stolpens utsida. I den 88:e minuten drar Nasiru Mohammed på sig sitt andra gula kort och visas ut när han bryskt kapar en AIK-spelare bakifrån. Perfekt frisparksläge för Stefan Ishizaki , men avslutet från cirka 20 meter går över ribban.Matchen slutar 0–0 och Mikael Stahre blickar nu fram mot Häckens hemmapremiär på söndagen mot Djurgården.– Det är helt olika förutsättningar när vi har hemmaplan, det är konstgräs och Djurgården spelar på ett annorlunda sätt än AIK.AIK – BK Häcken 0-0Christoffer Källqvist – Joel Andersson, Rasmus Lindgren, Jasmin Sudic, Kari Arkivuo – Alexander Faltsetas (67), Erik Friberg – Alexander Farnerud, Gustav Berggren (60), Nasiru Mohammed – Alhassan "Crespo" Kamara (90).Avbytare: Juhani Ojala (90), Emil Wahlström (67), Paulinho (60), Egzon Binaku , David Engtröm, Adam Andersson, Shkodran Maholli, Chisom Egbuchulam.AIK – BK HäckenBollinnehav: 61-39Avslut: 8-10Hörnor: 2-6Tilldömda frisparkar: 15-18Offsides: 0-4Gula kort: 1-2.Röda kort: 0-1.Källa: svenskfotboll.se