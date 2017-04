IS Halmias Svenska Fans 2017 försenas/senareläggs

Av randiga skäl och rutiga orsaker så försenas och senareläggs rapportering och artiklar om IS Halmias herrlag 2017.





Som tur är finns superb och dagsaktuell information och rapportering på IS Halmias hemsida



Skulle det bli möjligt så återkommer vi så fort som möjligt...



Tack för ordet/Thorbjörn, redaktör. Tyvärr så har redaktörens stationära dator sedan ett tag packat ihop fullständigt. Som det ser ut nu så blir det ingen större verksamhet från redaktionen förrän till starten av höstsäsongen...Som tur är finns superb och dagsaktuell information och rapportering på IS Halmias hemsida här Skulle det bli möjligt så återkommer vi så fort som möjligt...Tack för ordet/Thorbjörn, redaktör.

2017-04-17 13:08:34

Av randiga skäl och rutiga orsaker så försenas och senareläggs rapportering och artiklar om IS Halmias herrlag 2017.Efter att IS Halmia mot alla odds och förväntningar lyckades knipa kvalplatsen uppåt i division 2 Västra Götaland och äntrade kvalgruppen utan några större förväntningar så skulle det vara olidlig spänning in i sista övertidsminuten nere i Malmö på söndagen...Om matchplanen var att vinna med 2-0 höll den som bekant och nu skall bara FC Rosengård trycka till IFK Uddevalla lite lagom på hemmaplan så är vägen fortsatt utstakad för IS Halmia. Denna väg har förvisso varit allt annat än spikrak men visst är det en Rödvit maskin som trots allt ligger bra till här på målrakan?Andra matchen av två i förkvalet till söderettan 2017 där IS Halmia var piskat att vinna med minst två måls marginal för att hålla liv i önskan att återkomma i de högre sammanhangen.Med en boll tydligen uppfiskad precis innan den runnit över sidlinjen så straffades IS Halmia när matchens enda mål var ett faktum några sekunder senare. Krutet var förvisso torrt även denna lördag men närmre än ett ihåligt klingande när Per Guldas kanon rammade ribban kom inte ISH denna dag.Första matchen av två i förkval till söderettan 2017. IS Halmia tar sig till Uddevalla för spännande match emot välkänt motstånd mot den bohusländska stadens kamratförening.En 26 omgångar lång förfest - som långa stunder inte varit fullt så festlig - är till ända och slutade i dur sedan Max Eggertsson inte bara laddade utan även avlossade stora kanonen i matchens sista skälvande minuter mot Sävedalen. Nu väntar huvudfesten och övriga inbjudna hittills är gamla bekanta på senare år, IFK Uddevalla och FC Rosengård.Raffinerad epilog i 2016 års division 2 Västra Götaland där IS Halmia bussar sig upp till Göteborg och Vallhamra IP för match mot Sävedalens IF.Årets sista match eller en förlängning på säsongen? På söndag eftermiddag vet vi svaret men oavsett hur det slutar så har IS Halmia sammantaget gjort en bra säsong med en höst som inte kan rendera annat betyg än MVG.In i näst sista omgången av årets division 2 Västra Götaland. Mycket spännande med ISH på kvalplats uppåt och allt i egna händer. Men då krävdes seger mot toppkollegan Eskilsminne IF på ett kylslaget Örjans Vall.