999: HBK-AIK 0-1

1:a halvlek

2:a halvlek

HBK kom till spel men en ny 4-1-4-1 uppställning där Ivo Pekalski fått rollen som centralt ”ankare” framför backlinjen. Ruud Tveter spelade som ensam forward längst fram. Fredrik Liverstam -Marcus Johansson-Andreas BengtssonIvo Pekalski Nikolai Alho -Aboubakar Keita- Marcus Mathisen 5: Liverstam rensar en boll i magen på Marcus Johansson vilket blir en perfekt passning till f d HBK:aren Johan Blomberg som lugnt kan placera in 0-1.11: Farlig nick över på HBK-hörna dock avblåst för ruff.27; Jättechans för Sead Haksabanovic som försöker runda målvakten istället för att ta avslut och misslyckas. Känns typiskt för HBK som på sistone inte velat ta avslut utan dutta in på mållinjen.45+3: jättechans för Johan Blomberg efter att Stefan Ishizaki snurrat på kanten och lite lättvindigt kunnat ta sig fram och spela in bollen - men Marcus Johansson blockade skottet.Ineffektiva AIK har det talats om på sistone. HBK var inte sena med att hjälpa till att råda bot på det genom slarv i eget straffområde redan i den femte matchminuten Därmed var också HBK:s matchplan tidigt spräckt och AIK kunde backa lite och kontrollera. Känns också typiskt för ett bottenlag att tidigt försätta sig i den situationen. Men det finns ungefärsaker som aldrig borde hända i en fotbolls match för att HBK ska ta poäng så risken är tyvärr ganska stor att sådant händer. En ganska chansfattig halvlek där HBK hade svårt att dra upp tempo och hota offensivt. Även svagt utnyttjande av fasta situationer av HBK och Ruud Tveter är för ensam på topp. Känns också typiskt HBK:s enda riktiga chans kommer efter en felpass av motståndarna.47; Hyfsad chans för AIK:s Markkanen men Isak räddar lyftningen52: Kanonnick i ribban av Markkanen på Blombergs frispark.56: Nytt kalasläge för frispelad Markkanen men Isak räddar skottet från straffområdets vänsterkant61: Volleyskott över av Simon Thern 63, Skottförsök Kristoffer Olsson - mer och mer AIK som börjar spela ut.65: Ruud Tveter har helt tappat lödet i dojjan från S1 och drar frisparken över ribban. När ska någon annan få chansen?67: Helt fri Alho rullar bollen strax utanför stolpen via målvaktstouch69: Liverstam ut. Ersätts av Asaad och Mathisen flyttar ner på mittbacken.74: HBK har lyft spelet sista 10 med bättre fart och rörligare anfallsspel.78: Bra chans för Ishizaki, Isak räddar skottet ut i burgaveln.79: Pekalski ut och Berntsson in. Mathisen åter upp på mitten.81. Skott över av Rebin Asaad 82. Skott tätt över av AIK:s Saletros.83: Alho ut, Gudmundsson in.85: ”Gudis” inspel täcks över ribban av AIK-försvarare89: Fösare av Haksabanovic som Linnér plockar.90: Tilltrasslat i AIK:s straffområde men Gudmundsson tar inte skott utan det blir till slut Andreas Bengtsson men utan resultat.92; Rött kort Nisse Johansson96: SLUT 0-1Janne Jönsson försöker med olika uppställningar men får inte till det. Fortsatt uddlöst offensivt förutom en period i mitten av andra halvlek då framför allt Nikolai Alho hade LÄGET att fixa en poäng åt HBK. Dessförinnan kunde dock AIK avgjort då man började andra halvan bäst. Fortsatt är det väl så att HBK blir för "duttiga" i avslutsfasen och saknar den riktiga killerinstinkten framför mål. En riktig striker lär därför behövas handlas in till reapris under sommarfönstret. Positivt ändå att det finns tendenser till förbättrat offensivt spel - men snart måste också poängen börja komma!