Baskervilles hund

Både Kosuke Kinoshita och Andre Ntambue målade när HBK tog en komfortabel 2-0 seger mot Öster!

stod redo på Ramlösa station för snabb transport vidare norrut. Men så började de där ”batteriproblemen” göra sig påminda igen. Tanken på att bli stående på Skedalahed efter att mörkret fallit och med hundar ylande bakgrunden som i värstafick mig att tveka. Det fick bli en bir i trädgården istället tillsammans med HP:s liverapportering.Saknades bara storbild för att lyckan skulle vara total.Wicken fest asså! Adnan Kojic – Markus Johansson – Alexander Berntsson – Andreas BengtssonAlexander Henningsson – Marcus Mathisen Kosuke Kinoshita– Alexander Ruud Tveter En braav HBK där nye Kinoshita lirade från start och också blev målskytt efter ca 25 minuters spel efter att Henningsson och Haksabanovic förarbetat. HBK hade ett ganska stort bollinnehav och borde haft en större ledning enligt HP. Mathisen på mitten största plustecknet medan frågetecken fanns för defensiven där bl. a Marcus Johansson slarvat vid något tillfälle.Pekalski, Gudmundsson, Liverstam och Alho byttes in i paus istället för Haksabanovic, Henningsson, Kojic och Berntsson.NilssonMathisen-Liverstam-Johansson-BengtssonAlho-Asaad-Pekalski-GudmundssonTveter-Kinoshita.Två HBK-byten. Asaad och Kinoshita ut, Svedberg och Ntamboe in.: Provspelaren Ntamboe trycker in bollen från nära håll sedan målvakten lämnat retur på Mathiesens frispark.: HBK-byte. Marcus Johansson ut och Simon Andersson in i mittförsvaret.Matchen slutarvilket kändes som en mycket säker seger enligt rapporterna. HBK dominerade bollinnehavet i varje halvlek och skapade även en hel del chanser – siffrorna 2.0 borde varit större.Positivt att nye (för han blir väl snart vår första riktiga oh shit värvning?) Kinoshita verkade pigg och fick göra mål! Och hur ställer sig nu Janne Jönsson till provspelaren Ntambue som också gjorde mål? Kanske är inte den där fyndlådan somhöll öppen i så många år helt igenstängd trots allt?Så klart en match HBK ”ska” vinna men jag tycker ändå att det känns mycket bra att man också gör det - och ganska bekvämt dessutom. Nu ser vi fram emot den fortsatta försäsongen med träningsläger i Spanien härnäst!