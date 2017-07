Delad pott med smak av mer

Med nytt ledarskap önskade ett formsvagt HBK vända den negativa trenden och börja plocka de nödvändiga poängen. Igor Krulj fick däremot en svår debut – Elfsborg med toppkänning var motståndet.



Sju minuter in kom första målchansen av vikt och den tillföll gästande Elfsborg Daniel Gustavsson skapade sig yta, förde vidare bollen till Simon Lundevall som fick iväg ett avslut som i slutändan blev relativt ofarligt.Krulj hade förvarnat om att få större förändringar skulle ske och nog märktes detta under första halvlek och matchen igenom. Främsta skillnaden var dock hur Sead Haksabanovic involverades alltmer i spelet, något HBK haft problem med på senare tid.Första halvlek förblev mållös och även om spelet var stundtals dalande var det överlag en godkänd insats för Bollklubben när det var dags för saft och taktiksnack i omklädningsrummet. Elfsborg skulle möjligen haft med sig ledningen till pausvila men Jebali lyckades inte förvalta sitt fria läge, enbart någon meter ifrån Pettersson och hans målbur.Andra halvlek skulle bli mer chansintensiv och redan efter fem minuter av avslutande akten skapade Fredrik Olsson matchens dittills bästa målchans när Haksabanovic spelade fram nyss nämnde till ett friläge som avslutades, oturligt, via stolpen.Fyra minuter senare var det återigen dags för tomma korridorer och denna gången blev det också måljubel som slutprodukt. Återigen var det Sead Haksabanovic som med en stark bollvinst på defensiv planhalva låg bakom kontringen som därefter förvaltades av Nikolai Alho , hans första mål, med Fredrik Olsson som mellanhand.Glädjen skulle dock inte bli långvarig. Westerberg misslyckas i ett brytningsförsök varpå högerkanten lämnas öppen. En framrusande Simon Lundevall får bollen och placerar den retligt enkelt mellan bena på Isak Pettersson som återigen presterade stabilt.Sjuttio minuter in i matchen byts Fredrik Olsson ut till förmån för Gabriel Gudmundsson . Den sistnämnda stärkte nog sina chanser till en startplats i nästkommande match och hade inte bara ett utan tre kvalificerade lägen att föra de tre poängen till Halmstad.Men det avgörande målet förblev en dröm och trots att Blåsvart lyckades kriga till sig viktiga poäng mot ett formstarkt Elfsborg var det en prestation med bitter eftersmak. Nog kunde det blivit tre poäng i denna match.Däremot gick övriga resultat efter många om och men med Bollklubben efter det att Malmö besegrat AFC Eskilstuna och Sirius vänt mot GIF Sundsvall När det var dags för premiär tog HBK återigen viktiga poäng, precis som mot Östersund. Låt oss hoppas att det fortsätter på den vägen denna gången.