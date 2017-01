Försäsongen 2017

Kolla in HBK:s schema!

1-10 februari - Salou (Spanien)21 januari - FC Köpenhamn (B)27 januari - Östers IF (H)3 februari - IF Elfsborg (Salou)14 februari - Kalmar FF (B)18 februari - Vänersborgs FK (B, svenska cupen)25 februari - Örgryte IS (H, svenska cupen)4 mars - IFK Norrköping (B, svenska cupen)11 mars - Örgryte IS (H) (OBS! Vid uttåg ur cupgruppspelet)18 mars - Trelleborg s FF (H) (OBS! Vid uttåg ur cupkvartsfinalen)25 mars - IF Elfsborg (B)