Halmstad - Örgryte 4-0

Efter att Norrköping kryssat både mot Örgryte och Vänersborg hade Halmstad idag chansen att plocka tre pinnar och dra iväg lite i gruppen. Trots Örgrytes Johan Elmander borta på grund av sjukdom, samt andra bortfall i ordinarie truppen trodde Halmstads förre- och Örgrytes nuvarande –målvakt Lukic, att man kunde ge HBK en match. HBKs nyförvärv Kinoshita som ännu inte fått klart med arbetstillstånd var inte med i truppen, annars mönstrade HBK en stark elva där Isak Pettersson fick förtroendet mel

Halmstad började piggt och hade en stor portion av bollinnehavet utan att egentligen skapa någon farlighet. Efter att Lukic spelat ut bollen med mindre precision fick Halmstad en halvfarlig chans som inte generade i något alls. Däremot skulle Olsson få bollen på djupet och fick på ett bra inspel till Haksabanovic, dessvärre för de blåsvarta spelade bortalagets backar uppoffrande och skottet täcktes. Haksabanovic skulle några minuter senare driva bollen in mot mitten avsluta, Lukic tippade bollen till hörna. På hörnan skulle HBK få sin bästa chans då Mathisen fick stå helt fri ett par meter från mål, men skickade nicken över ribban.I den 27e minuten slog dansken till! Bengtsson agerade huvudregissör assisterade Mathisen strax utanför straffområdet som pricksköt in 1-0 längs marken med bredsidan via Lukic fingertoppar. Senare i den 36e minuten fick Haksabanovic bollen på vänsterkanten och drev den hela vägen in i straffområdet där han blev nerriven, utan åtgärd. Sekvensen därefter fick Bengtsson ett gyllene läge i vänstersidan på straffområdet serverat av Haksabanovic, men den unge ytterbacken sköt högt över. Öster stack upp ett fåtal gånger under hela första halvlek och det blev halvfarligt vid ett tillfälle då HBK missade lite i markeringen vid ett inlägg, nicken gick dock utanför. HBK var snabbt tillbaka i försvarsposition när Örgryte fick boll och tillät inte de rödklädda Göteborgarna rulla speciellt länge i taget. Pettersson tappade bollen vid ett inlägg men räddade själv upp sitt misstag.Andra halvlek inleddes starkt av Halmstad och redan i 47e minuten fick Haksabanovic ett kanonläge i mitten av straffområdet efter fint spel på högerkanten av bland annat Alho och Tveter, men skottet blev tamt och Lukic kunde komfortabelt sätta händerna bakom. Därefter fick Örgryte en period av stort bollinnehav, även om det kändes som att HBK hade kontroll på läget. I den 61e minuten fick Örgryte sin första hörna efter att ha fortsatt kontrollerat bollinnehavet. Sedan i den 64e minuten sköt Haksabanovic ett skott utifrån med bra tryck, som Lukic släppte retur på och Tveter var snabbt framme för att peta in den! 2-0!Efter en del rull i backlinjen skickade Pettersson upp bollen mot Tveter som skarvade vidare den för en kontring. Olsson hamnade ren med Lukic efter en boll i djupled men petningen gick dessvärre snäppet utanför. Halmstad gjorde sitt första byte i den 77e minuten då Alho gick ut (efter flera fina hörnor) till förmån för Henningsson och i sekvensen därpå drev Tveter bollen utanför offensivt straffområde och klippte till med höger foten. Lukic var på även den med hade inte kraft att styra den utanför målet! 3-0! Senare i den 82e minuten fick Olsson i efterdyningen av en hörna, chans att vända om och klippa till med högerfoten! Otagbart och 4-0! Det märktes att Sead var sugen på att måla, då han gång på gång sköt utifrån! I 89e minuten kallades Tveter och Olsson av planen till förmån för Svedberg och Gudmunsson. Kul att de unga får känna på bollen i slutminuterna och resterande tid spelades bara av.En stabil insats av Halmstad och vann med hela 4-0 och gruppspelet är nu helt i egna händer!