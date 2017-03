Det är tungt ibland.

Krönika: Häng inte kanslisten!

I shot the sheriff, but i did not shoot the depute.

det som det handlar om enligt mig. Utan frågan man ska ställa är istället om det är OK att kansliet är underbemannat?



Och då hamnar vi återigen i en diskussion om ”den ekonomiska verkligheten”. Men för mig handlar det mer om att skapa förutsättningar. Är t ex det bästa alternativet på längre sikt att ge kommunikatören foten sett till den ”badwill” som skapas av att kommunikationen med supportrar m fl. inte är tillfredsställande och att hemsidan inte uppdateras kontinuerligt? Vilka potentiella intäkter går man miste om på när man inte ”syns” som är så viktigt idag? Kanske omöjligt att svara på men intressant att fundera på! Men när det ska sparas på kort sikt är alltid den lättaste och snabbaste vägen ut att dra ner på något istället för att ”se till helheten”. Och i det avseendet är Bollklubben långt ifrån ensamma.



Med ett plusresultat på 148 000 för 2016 kr har HBK-ledningen vänt den ekonomiska trenden vilket naturligtvis är bra. Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka på Kennedy Igboananike. En etablerad forward (tidigare i AIK) med ett hyfsat ”track record” från Örebro SK nyligen rodde i hamn! Sportklubben som aldrig vunnit SM-guld och som för dryga 10 år sedan kändes distanserade av Halmstad. På något sätt känns ovanstående väldigt talande för vad som hänt sedan tiden det senast vaskades guld vid Nissans stränderr – HBK har helt enkelt inte hängt med i utvecklingen.



Men nu är man förhoppningsvis på rätt väg! Med en nyrenoverad arena (som inte kommer att kosta skjortan som den gjort för flera andra klubbar?) och med en styrelse som verkar ha en sund inställning till hur verksamheten ska bedrivas på sikt. Med koll på ekonomin och med en framgångsrik talangutveckling.



HÅKAN ERICSSON

hbk.ericsson@gmail.com

På Twitter: HBKericsson

2017-03-09 19:06:00

I shot the sheriff, but i did not shoot the depute.