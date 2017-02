Härliga försäsongsvibbar från Camp Salou

Försäsongsläger i Spanien första veckan i februari – majvärme och vårkänsla! Eller? Janne Jönssons hoodtröja och funktionsjacka under försnacket tillsammans med välklädde Olof Lundh ingav mer känslan av en kylig Svedalahedseftermiddag i mitten av april. Trots det bjöd HBK stundtals på värmande spel och flera positiva försäsongsvibbar.

Janne mönstrade som brukligt ett 4-4-2 där Isak gavs chansen i mål, Nikolai Alho intog högerkanten och Tveter figurerade tillsammans med Kinoshita på topp. Klubben inledde starkt och hade flera goda intentioner mot mål. Tveter visade styrka i närkampsspelet och Kinoshita hotade ständigt i djupled.Första baljan stod dock, något orättvist, Simon Lundevall för när Kojic missade en chansbrytning i den elfte matchminuten. Med en behärskad högerträff borrade Elfsborg s vänsterytter in bollen i den chanslöse Petterssons vänstra hörna.Tio minuter senare var Asaad ytterst nära att utjämna tillställningen men nyss nämnde lyckades inte runda Rönning i mål och chansen rann därmed ut i sanden. HBK skulle dessutom haft en straff ytterligare tio minuter senare men domaren valde av oklar anledning att fria. Detta trots att Kinoshita blev aningens hårt nedryckt när denne lyckades forcera förbi Elfsborgsförsvaret.Den sedvanliga träningsmatchrotationen skedde efter paus där Westerberg, Liverstam, Haksabanovic, Henningsson, Mathisen, Ntambue och Svedberg gavs chansen. Framförallt Haksabanovic bjöd på fina aktioner och det var just Sead som efter 66 minuters spel skulle skicka in kvitteringen. Det var dock Kinsohita, som i samband med målet, bjöd på den bästa aktionen med en fin djupledslöpning och snyggt bortgörande av såväl back som målvakt innan Sead behärskat bredsidade bollen in i öppet mål.Överlag var HBK det klart bättre laget och gav flera positiva intryck även om Elfsborg, ska noteras, inte nådde upp till den standard som laget besitter. Bland nyförvärven visade Kinoshita definitivt framfötterna och såg stundtals väldigt intressant ut. Alho stod för en relativt blek insats samtidigt som Ntambue troligtvis behövt några fler minuter för att kunna göra något nämnvärt intryck. Centralt bjöd radarparet Pekalski/Asaad på stabilitet och trygghet på mittplan och bidrog starkt till såväl det offensiva som det defensiva spelet.Med tre positiva insatser blickar vi framåt mot nästkommande bataljer. Närmast väntar Östersund (onsdag) som blir HBKs andra och sista match under lägret i Salou. Att dra för stora växlar av försäsongsmatcher bör undvikas men hittills ser det onekligen lovande ut.