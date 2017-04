HBK-Malmö 0-3. Klasskillnad

Väl genomfört försvarsspel i en halvtimme. Sen en onödig och brutal tackling av Keita och en utvisning. Det håller inte mot ett så bra lag som ett Malmö som verkade ha coachat fram exakt var HBK:s försvarsbrister fanns och sedan anföll precis där.

HBK-Malmö 0-3 (0-2)Publik: 8297Laguppställning: Isak Pettersson – JesperWesterberg, Marcus Mathisen , Marcus Johansson, Andreas Bengtsson – Nicolai Alho, Aboubakar Keita, Ivo Pekalski, Sead Haksabanovic – Fredrik Olsson ochByten:37 Olsson ut, Berntsson in (Mathiesen upp på mittfältet)68 Alho ut, Gabriel Gudmundsson in77 Pekalski ut, Jonathan Svedberg inEn sak stod klart väldigt tidigt i matchen. Malmö har väldigt hög kvalitet i sitt anfallsspel. Det är väldigt lite på chans och väldigt bra precision i inspel och passningar. Även om HBK höll emot den första halvtimmen så höll de emot på grund av bra försvarsspel. Både backar, mittfältare och anfallare levererade markeringsspel, brytningar, fysisk närvaro (Keita), glidtacklingar (Haksabanovic) och rövtacklingar (Pekalski). Keita stod för precis det som ofta saknats förut, en avskräckande tuffhet och vunna tacklingar i innermittfältets yta framför egna backlinjen.Efter en halvtimme fick Malmö sin första chans när de kom glidande uppåt i mitten men Rosenberg stoppades. I 32:a minuten fick Keita en extremt onödig och välförtjänt utvisning när han med dobbarna först mosade Lewicki på mittplan. Precis den Stefan Schwarziga vårdslöshet jag sett i min spåkula. Sekunderna innan hann vi se att Keita verkar ha en riktig hästbössa till skott. Tyvärr kom HBK:s spel helt av sig efter den utvisningen.Minuten senare kom Rosenberg helt fri i mitten efter en ursnygg pass framåt i mitten av Cibicki, men Petersson lyckades nypa dem. Där hängde vare sig innermittfält eller innerbackar med. En halv minut senare klackade Cibicki kort i sidled till Christiansen som kunde slå in den enkelt till 0-1 Malmö. Tre minuter senare gjorde Cibicki 0-2 på cykelspark från straffpunkten efter ett perfekt inlägg av Rosenberg. Med vänstern! Jag både bugade och gjorde vågen.Reflektionen i paus var att nästan alla Malmös farligheter kom med en kombination av djupledslöpningar och kortpassningsspel på innermittfältet. Och det är klart att vid första målet saknas en innermittfältare och vid andra målet har Mathiesen precis gått upp på mittfältet. Men det går inte att skylla på utvisningen, det är något där som Malmö hade genomskådat och genomförde till fulländning.Under andra halvlek fanns det lite intentioner från HBK, men mest på djupledsspel. Malmös intensitet stannade upp i början men fick sedan fart. Men sen plötsligt kommer ett rakt uppspel till Rosenberg två meter framför backlinjen med en direktskarv fem meter i sidled och Cibicki som sköt högt i nättaket. Återigen kommer farligheten med rakt spel från mittfältet in i ytan mellan backlinje och innermittfält.Glädjande: I 74:e minuten kom Mathiesen precis som mittfältarna måste, och följde Rosenberg i hans djupledslöpning med lite tackling och Rosenbergarmbågar som stoppade farligheten. Annars lite att glädjas åt. Kul med flera 99:or på plan.Försvaret på innermittfältet brast rejält efter att Keita åkte ut. Visst, det underlättar inte att ständigt byta både backlinje, högerback och innermittfält. Men det finns ett systemfel som Malmö hade genomskådat. Det är som ett det raka mittfältet leder till två stycken där ingen tar balanspositionen. Eller som att alla litar på att Keita ska fixa det.1. Malmös spel och trupp. Det är fotbollsglädje. Som kommentatorerna sade. "Räkmacka och Pavel Cibicki". Malmö har en sjuhelsikes bra trupp och de har lika bra spelare att byta in. Till exempel Eikerem. Tack för bra fotboll, och mer bra fotboll att se fram mot.2. Isak ska stå i mål. Isak Pettersson visar pondus, stabilitet med fötterna även när utespelarna ger honom kompispassningar.3. Det är vår och det är allsvenskan. Det är över 8000 på allsvenskan och HBK är poängmässigt ett mittenlag. Och det finns bara ett Malmö FF i Allsvenskan .m