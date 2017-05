HBK-Örebro 0-0

Inget lyft för Halmstad i botten.

HBK:s startelva

1:a halvlek

2:a halvlek

sak Pettersson Fredrik Liverstam -Marcus Johansson-Andreas Bengtsson Nikolai Alho -Aboubakar Keita-Ivo Pekalski- Sead Haksabanovic Alexander Ruud-Tveter Fredrik Olsson2: Distansskott utanför av Alho4: Farligt inspel Örebro6; Fredrik Olsson nära att rinna igenom.7: Frispark av Alho rakt på målvakten15: Bra inspel av Alho som Olsson är nära att nå17: Alho spelar fram Olsson som nästan når fram till Tveter. Hyfsat tryck på efterföljande hörnan.18: Bra brytning på mittplan av Keita som sätter bollen på djupet.20; Fina kombinationer av HBK men Alho drar till slut bollen över.25; Avslut strax utanför av Tveter26: Skott av Tveter via Örebroben till en hörna som blir resultatlös.29; Bra vändning Tveter som nästan hittar Olsson i djupled.33: Bra avslut av Besara som Pettersson styr utanför stolpen. Bra räddning men Passivt HBK-försvar.40; Kanonräddning av Pettersson på Gerzics frispark från straffområdeslinjen.41: Avslut av Haksabanovic i burgaveln.43: Svag frispark utanför av AlhoSeg inledning av HBK som lyfte sig efter ca en kvart och under en 20-minutersperiod spelade riktigt bra fotboll med ökad rörlighet en hel del fina kombinationer. Även en hel del avslut noterades framför allt av ART. Efter dryga halvtimmen tappade Halmstad initiativet och Örebro skapade ett par riktigt vassa lägen men HBK räddades av en briljant Isak Pettersson . Lite oroande att HBK verkar sakna den riktiga kvaliteten i avslutsfasen där ÖSK känns vassare.47: Nästanläge för ÖSK i HBK:s straffområde.49: Skott utanför Besara, pigg inledning av Örebro.50; Bra skott av Alho framspelad av Haksa.51; Fredrik Olsson nära komma igenom på Tveters framspel52: Ny kanonräddning av Isak på närskott efter hörna57; Bra djupledsboll av Keita, Olsson hindras av försvararen utan åtgärd58: Bra skott av Sead, Olsson nära returen64; Bra inspel och avslut vid första stolpen av ÖSK65: Avslut av Tveter efter Seads inspel66; Gudmundsson in för Alho och Sead tar plats på höger mittfält67: Bra skott av Sead och sedan av Tveter69: Fint tryck av HBK under ett par minuter74: Pekalski orsakar sin tredje frispark i farligt läge, Gerzic över78: Mathisen in för Pekalski84: Farligt inspel av Sead efter marken90: Farligt inspel av Örebro91: Skott utsida stolpe av OlssonSLUT 0-0En ganska svängig andra halvlek där initiativet skiftade. HBK hade en hel del avslut i andra halvlek men den sista skärpan saknas liksom kvaliteten i inläggspelet. Förlusttrenden är i varje fall bruten och gapet till säker mark fortsatt tre poäng. Matchens lirare tveklöst Isak Pettersson som räddade HBK vid ett par tillfällen. Innermittfältet med Keita och Pekalski kändes också stabilt och som helhet var det en ganska trevlig match. HBK med flest skott mot mål men Örebros chanser var vassare. Fortsatt tungt poängmässigt för Klubben men det finns ljusglimtar i spelet och man tar betydligt fler avslut nu.