HBK segrare i Hallandsderbyt

15 minuter räckte för att Halmstads BK skulle säkra segern mot Falkenberg. Haksabanovic och Ruud Tveter stod som målgörare i träningsmatchen.





Falkenberg gav inte upp trots ett mål i baken. De gula stod upp bra och försökte leta luckor i HBK-försvaret. Kvitteringen kom väldigt nära efter två försvarsmissar, men Bollklubben lyckades hålla undan.



En kvittering lyckades aldrig inträffa. Istället var det HBK:s match. Kvarten in i matchen utökade hemmalaget sin ledning genom



Den resterande första halvleken resulterade i ett böljande spel. HBK bjöd på ett fint offensivt spel, men några fler utdelningar blev det inte.



I den andra halvleken syntes ett ”nytt” Falkenberg, som pressade HBK. Trots en större press än i den första halvleken, lyckades inte motståndet reducera. Halmstadsförsvaret var helt enkelt för bra, även om enkla misstag kunde ske vid upprepade tillfällen.



Med drygt tio minuter kvar av matchen skedde den andra halvlekens mest uppseendeväckande händelse. Ivo Pekalski fick syna det röda kortet efter två varningar under en minut. Det första ådrog han sig efter en kapning, vilket gjorde honom frustrerad. Frustrationen fick honom till att skicka bollen mot avbytarbåsen, något som innebar ett andra kort.



Med en man mindre på banan lyckades HBK stå upp och inte släppa till något bakåt. Matchen stod sig och 2-0 blev slutresultatet. Ett extra plus i betyget bör



HBK:s startelva:

Avbytare: I matchen mot Falkenberg i solgasset på Sannarp, såg det ut som att gästerna skulle ta ledningen efter knappt två minuter. Så blev det inte. HBK kopplade snabbt greppet om matchen och kunde redan efter fem minuter, trycka in det första målet. Andreas Bengtsson forcerade fram på vänsterkanten och kunde genom en smart passning hitta Sead Haksabanovic . Mittfältaren lurade bort Falkenbergsförsvararen innan han pricksäkert kunde skjuta in 1-0.Falkenberg gav inte upp trots ett mål i baken. De gula stod upp bra och försökte leta luckor i HBK-försvaret. Kvitteringen kom väldigt nära efter två försvarsmissar, men Bollklubben lyckades hålla undan.En kvittering lyckades aldrig inträffa. Istället var det HBK:s match. Kvarten in i matchen utökade hemmalaget sin ledning genom Alexander Ruud Tveter . Anfallaren blev elegant framspelad av Marcus Mathisen och skickade därefter bollen i mål med en nick.Den resterande första halvleken resulterade i ett böljande spel. HBK bjöd på ett fint offensivt spel, men några fler utdelningar blev det inte.I den andra halvleken syntes ett ”nytt” Falkenberg, som pressade HBK. Trots en större press än i den första halvleken, lyckades inte motståndet reducera. Halmstadsförsvaret var helt enkelt för bra, även om enkla misstag kunde ske vid upprepade tillfällen.Med drygt tio minuter kvar av matchen skedde den andra halvlekens mest uppseendeväckande händelse. Ivo Pekalski fick syna det röda kortet efter två varningar under en minut. Det första ådrog han sig efter en kapning, vilket gjorde honom frustrerad. Frustrationen fick honom till att skicka bollen mot avbytarbåsen, något som innebar ett andra kort.Med en man mindre på banan lyckades HBK stå upp och inte släppa till något bakåt. Matchen stod sig och 2-0 blev slutresultatet. Ett extra plus i betyget bör Nikolai Alho utdelas efter en fin prestation i offensiven. En mycket pigg genomförd match av finnen!HBK:s startelva: Isak Pettersson – Marcus Mathisen, Fredrik Liverstam , Marcus Johansson, Andreas Bengtsson – Nikolai Alho (81), Ivo Pekalski, Rebin Asaad (45), Sead Haksabanovic – Fredrik Olsson (45), Alexander Ruud Tveter (71).Avbytare: Malkolm Nilsson , Alexander Bertntsson, Jesper Westerberg , Alexander Henningsson (81), Gabriel Gudmundsson (71), Jonathan Svedberg (45), Kosuke Kinoshita (45).

0 KOMMENTARER 307 VISNINGAR 0 KOMMENTARER307 VISNINGAR WILHELM NILSSON

2017-03-10 16:46:00

ANNONS:

Fler artiklar om Halmstads BK

Halmstads BK

2017-03-10 16:46:00

Halmstads BK

2017-03-09 19:06:00

Halmstads BK

2017-03-06 16:52:00

Halmstads BK

2017-03-05 15:23:55

Halmstads BK

2017-03-04 23:35:00

Halmstads BK

2017-03-03 20:12:00

Halmstads BK

2017-03-02 10:18:10

Halmstads BK

2017-02-28 17:47:00

Halmstads BK

2017-02-26 11:50:01

Halmstads BK

2017-02-25 17:49:00

ANNONS:

15 minuter räckte för att Halmstads BK skulle säkra segern mot Falkenberg. Haksabanovic och Ruud Tveter stod som målgörare i träningsmatchen.I shot the sheriff, but i did not shoot the depute.Har till och från lite dialog om Hamburg med Hamburgfantasten, SvenskaFans-redaktören och Bundesligaestradören Filip Wollin. Som supportrar till två lag som ”inte längre riktigt är vad de en gång var” har vi en del gemensamma beröringspunkter. Som t ex förmågan att rasa ihop som ett korthus.… kompisar och vännerBortaplan mot förra årets allsvenska trea. Plastgräs. Ovana att spela mot bättre lag. Liverstam är sjuk och borta. Jag ger HBK goda chanser att kontra till sig ett oavgjort resultat. Vi får garanterat ett svar på frågan: Håller HBK allsvensk klass?Eller kanske inte förresten...Himlen är Blå bevakar transferrykten för Halmstads BK inför den ALLSVENSKA säsongen 2017. Häng med!Men när blir diamanter Jönssons bästa vän?Efter att Norrköping kryssat både mot Örgryte och Vänersborg hade Halmstad idag chansen att plocka tre pinnar och dra iväg lite i gruppen. Trots Örgrytes Johan Elmander borta på grund av sjukdom, samt andra bortfall i ordinarie truppen trodde Halmstads förre- och Örgrytes nuvarande –målvakt Lukic, att man kunde ge HBK en match. HBKs nyförvärv Kinoshita som ännu inte fått klart med arbetstillstånd var inte med i truppen, annars mönstrade HBK en stark elva där Isak Pettersson fick förtroendet mel