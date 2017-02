HBKkompisar!

Himlen är Blå fick ett snack med Micke Syd Andersson - en av initiativtagarna bakom den aktuella crowdfunding-kampanjen.



Och när stans störste Halmian redan är med på tåget - ja då finns liksom inga ursäkter!

HBK-fantastenkom med idéntvekade inte utan gjorde som Billy -- och ringde sedan runt till några andra välkända Halmstadprofiler som Sofia Arvidsson, Jörgen Persson och Thomas Pettersson. Just profileringen kändes viktigt för att crowdfunding-kampanjen skulle bli lyckad. En annan sak var namnetkändes som något som kunde funka för alla - något som gäller i både med- som motgång och där gemenskapen är själva poängen.Därefter togs kontakt med HBK som inte vara sena med att nappa. Bollklubbaren Cpå stockholmsbaserade kommunikationsbyrånfick uppdraget att göra filmerna med initiativtagarnas bösta HBK-minnen. Den första med Micke Syd har vi redan sett – fler är att vänta under den närmaste tiden.Andersson när precis när han kommit innanför dörren till sitt hem i Stockholm där han bott sedan 1981. Han berättar att han själv spelade fotboll itillsammans med Gyllene Tiders gitarrist Mats ”MP” Persson upp till 18 års ålder. Och enligt Micke var Harplinge på den tiden ett av Hallands bästa juniorlag - tro det den som vill! Men just i den vevan kom genombrottet med Gyllene och då var det bara att välja. Det blev som bekant musiken. Men att spela i ett popband eller i ett fotbollslag är ungefär samma känsla säger Micke –och att ha något att slutas samman kring står i centrum. Och det är just det han nu hoppas man ska uppnå med den nystartade kampanjen – att supportrarna ska sluta upp runt HBK. Att ha sin egen logga på en fotbollströja är också något han drömt sedan barnsben.Och det verkar ju gå vägen! Micke berättar att under dagen har ingen mindre än stans störste Halmian –– hört av sig och berättat att han kommer att pytsa in en hundring för att ”stötta Halmstads andralag” som han uttrycker det.. Och inte nog med det! Micke har även fått två Djurgårdskompisar och en HIF-supporter (!) att hänga på för det tyckte att det var en sådan kul idé.Så vad väntar du på egentligen? Klart vi ska ha en egen logga medpå armen på HBK:s nya matchtröja! Läs mer om hur du går tillväga här Och efter vi lagt på slår det mig. Hur många gånger jag läst intervjuer där Per Gessle sagt att ”vi i Gyllene Tider hade lite tur, för när vi slog igenom i slutet på 70-talet var det OK att inte låta så bra” Medan Micke Syd kontrat med att: ”jag har aldrig förstått det snacket för vi har ju alltid kunnat lira”.En som inte kan lira och en somEn Halmian och en Bollklubbare.Kan det bli tydligare än så?