Inför Häcken -HBK: Janne rätt man för jobbet

Ett HBK i desperat poängbehov beger sig till Göteborg för match mot Häcken. Det är dags att hålla tätt första kvarten och plocka tre oerhört viktiga poäng. En tuff uppgift väntar.

Enligt Hallandsposten flaggas det för att Janne återigen kommer att experimentera med positionerna inom laget. Mathisen förväntas ta steget upp på det centrala mittfältet samtidigt som Pekalski vilar efter sjukdom. Kojic går in på högerbackspositionen med Olsson och Kinoshita på topp.Högerbackspositionen har i min synvinkel varit en problemposition för HBK denna säsong där såväl Kojic som Westerberg (innan skadan) inte presterat på önskvärd nivå. Jag förstår varför Janne valde att chansa med Mathisen på högerflanken senast – men inte heller det gav vidare resultat. Danskens rollovana märktes och han hamnade oftast på efterkälke i såväl offensiv som defensiv spelform. Vidare såg jag Marcus Johansson, som förvisso gjorde flera bra aktioner som mittback, men också flera avgörande misstag där han bland annat förlorade flera nickdueller och visade upp klent försvarsspel vid flertalet närkamper. Som mittback föredrar jag däremot Johansson framför Berntsson men tycker ändå det är en gåta att Johansson lyckats erövra bäst betyg i HP:s mätningar.Kinoshita fick ett inhopp och lyckades pricka in målet med ett väl avvägt avslut. Personligen anser jag att HBK visade att det offensiva spelet finns, men där är också tydligt att den sista udden alternativt självförtroendet som vänder flytet inte finns.Häcken blir en tuff uppgift för Bollklubben och det finns all anledning att vara vaksam i vändningarna när Hisingslaget sätter fart framåt. Dessutom får laget tillbaka avstängda spelarna Erik Friberg och Rasmus Lindgren. På lagets hemsida beskrivs Halmstad som. Det får vi ändå ge dom.Janne har fått motta mycket kritik på sistone men för mig är han given. I senaste matchen tycker jag han visar sin taktiska förmåga när HBK, efter pausvilan, direkt presterade ett klart bättre anfallsspel än innan paus. Därutöver visade han på fingertoppskänsla i bland annat Kinoshitabytet. Janne är öppen och visar när han inte är nöjd. Han är förnuftig och professionell. Jag tror och vet att Janne är bäst man för jobbet och att frukten av detta snart kan skördas.Med detta sagt blickar vi framåt mot en ny allsvensk omgång. Framåt Klubben!