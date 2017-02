Inför: Halmstads BK - Örgryte IS

Ny match. Nya tag. I öppningsmatchen mot Vännersborg fick HBK "bara" med sig ett oavgjort. När Örgryte IS kommer på besök under lördagen, hoppas Bollklubben på tre rykande poäng.

Halmstads Bollklubb ställs under lördagen mot Örgryte IS i Svenska cupens andra gruppspelsmatch, och det utan Kosuke Kinoshita.HBK:s nyanlände japan Kosuke Kinoshita får återigen ställas utanför truppen. Anledningen är att anfallaren arbetstillstånd ännu inte är godkänt, däremot är Janne Jönssons förhoppningar att allt ska vara klart till nästa helg, då klubben möter IFK Norrköping.HBK kommer senast från en svajig insats mot Vänersborg. Bollklubben visade ett oengagemang och såg passiva ut i den första gruppspelsmatchen förra helgen. Med nöd och näppe fick ändå HBK med sig ett oavgjort 2-2, efter ett sent straffmål av Marcus Mathijsen.Under lördagen ställs Halmstad mot ännu ett västgötiskt lag – Örgryte. Under fjolåret möttes lagen tre gånger – en träningsmatch och två matcher i Superettan . Segrar i samtliga matcher då.Öis har sedan sista mötet i Superettan tappat tongivande spelare i George Mourad, Jakob Lindström och Björn Anklev. Däremot har laget förstärkt med välbekantingen Stojan Lukic och inte minst Johan Elmander. Den senare är sjuk och missar morgondagens möte på Skedalahed.HBK förväntas ställa upp med följande lag: Jesper Westerberg , Alexander Berntsson, Fredrik Liverstam , Andreas Bengtsson – Alexander Henningsson, Marcus Mathisen , Ivo Pekalski, Sead Haksabanovic – Fredrik Olsson, Nikolai Alho.