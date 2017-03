Inför HBK-Elfsborg. Fem saker jag hoppas på

Sista träningsmatchen innan allvaret. Jag har tittat i min egen spåkula och vet vilka tecken jag vill se mot Elfsborg. Det är också fem förhoppningar inför den kommande säsongen.

NIKLAS THEODORSSON

På Twitter: @niklasigbg

2017-03-25 13:49:58

Jag läser Expressens Allsvenskan -bilaga. Jag tänker att det är på ett sätt skönt med betygsättningen av HBK:s trupp. Kanske kan jag lära min femåring att räkna ut truppens totala getingar innan hon börjar nollan i höst. Fast egentligen tänker jag att det är slappt och lojt med alla dessa ettor i betyg. Betygshysterin som sägs gälla i svenska skolan har drabbat andra trupper än HBK:s. Sen tänker jag att Keita kanske skulle bli en trea och Roerslev Rasmussen en tvåa. Och att säsongen blir framgångsrik om Expressens journalister får ångra sig i flera krönikor under säsongen.Matchen mot Elfsborg kommer jag inte att kunna se, men jag vet vad jag skulle vilja se. Här är fem saker jag vill se mot Elfsborg.. Jag tror att innermittfältet är den viktigaste nyckeln till framgång i Allsvenskan. Nu har Keita kommit och han kommer säkert att bidra. Men om Redaktörens optimistiska åttondeplats ska bli verklighet måste Ivo Pekalski dominera i år. Så det önskar jag mig i födelsedagspresent. Gärna tillsammans med Keita. Två defensivt starka mittfältare är fler än noll. Tre är ännu fler, om Mathiesen går in och spelar bra. Det är ett krav för framgångar i år att innermittfältet stänger till. Jag måste erkänna att det finns några mittfält som ser väldigt starka ut. Elfsborg är ett av dem. Upp till bevis för Ivo och Aboubakar i att stänga ner Elfsborgs mittfält. Får jag en målpass eller ett mål av Asaad är lyckan nästan fullständig.. Alltså, jag ser såklart helst att målvakterna har lite att göra. Men jag vill bygga upp en tilltro till att Isak och Malkolm faktiskt håller för Allsvenskan. Jag tvivlar men hoppas. En målvakt som är bra med fötterna kan rädda några knepiga lägen och vända en långboll per säsong till anfall. Men en som dominerar luftrummet och styr upp försvaret kan vinna matcher vi borde förlorat. Samma med innerbackarna. Jag vill se innerbackar göra glidtacklingar i straffområdet, peka med tydliga händer så att någon tar en markering, trycka ner anfallare med händer på axlarna, tackla någon stenhårt en meter utanför straffområdet och ta en varning. Jag vill att det ska se enkelt ut!. Låt mig se valfri ytterback som varit uppe i anfall springa ikapp någon på kanten och glidtackla bort hans inläggsläge. Och låt mig se dem tackla en yttermittfältare så att han flyger ut över långsidan och att de sedan tittar ner på honom med den där blicken. ”På den här kanten gör det ont.”. Väldigt enkelt. Det spelar inte någon roll vem som skapar eller gör dem. Men jag vill att målchanserna ska komma för att det är meningen. Jag vill se anfallare som deltar i passningsspelet, mittfältet rulla boll snabbt i kontringar, Alho slå hörnor som blir till farligheter, innermittfältare träffa mål med långskott, Ruud Tveter träffa målet med frisparkar, Berntsson nicka på mål. Whatever. Jag vill se bra spel. Om HBK kan göra mål på många sätt kan det bli en rolig säsong.. Det är inte den här säsongen HBK ska utmana. Men om de där killarna födda 1999 utvecklas, eller till och med utvecklas rejält, då jävlar kan HBK få trevliga kommande säsonger. Därför vill jag se minst en 99:a göra en bra match varje gång HBK spelar. Gärna olika varje gång. Drömmar om framtiden är en väldigt trevlig bot mot begränsade framgångar i nuet.Om någon av dem är viktigare? Jodå. Pekalskis defensiv.Sista träningsmatchen innan allvaret. Jag har tittat i min egen spåkula och vet vilka tecken jag vill se mot Elfsborg. Det är också fem förhoppningar inför den kommande säsongen.Himlen är Blå bevakar transferrykten för Halmstads BK inför den ALLSVENSKA säsongen 2017. Häng med!Träningsmatch mot ett Superettanlag är kanske inte det bästa måttet på hur bra HBK är. Men i vårvädret fanns det ganska många glädjeämnen i den stabila 3-1-segern.Fast omvänt då.15 minuter räckte för att Halmstads BK skulle säkra segern mot Falkenberg. Haksabanovic och Ruud Tveter stod som målgörare i träningsmatchen.I shot the sheriff, but i did not shoot the depute.Har till och från lite dialog om Hamburg med Hamburgfantasten, SvenskaFans-redaktören och Bundesligaestradören Filip Wollin. Som supportrar till två lag som ”inte längre riktigt är vad de en gång var” har vi en del gemensamma beröringspunkter. Som t ex förmågan att rasa ihop som ett korthus.… kompisar och vännerBortaplan mot förra årets allsvenska trea. Plastgräs. Ovana att spela mot bättre lag. Liverstam är sjuk och borta. Jag ger HBK goda chanser att kontra till sig ett oavgjort resultat. Vi får garanterat ett svar på frågan: Håller HBK allsvensk klass?