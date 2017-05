Inför: Norrköping – Halmstad

Halmstad besöker Östgötaporten imorgon i hopp om att få med sig tre poäng tillbaka till Halland. Ytterst tveksamt sett till målproduktionen hittills. Men större mirakel har ju skett.

När Halmstad besöker Norrköping imorgon kan vi slå fast ett par saker.- Norrköping har 11 fler gjorda mål än Halmstad.- Norrköping har 5 fler vunna matcher än Halmstad.- Norrköping har 3 färre insläppta mål än Halmstad.- Norrköping har 7.3% bollinnehav mer i snitt än Halmstad.- Norrköping har skjutit 4 skott mer per match än Halmstad.… och jag skulle kunna fortsätta ett tag.Så vad talar då till HBKs fördel? Tja, vi behöver verkligen vilja se dem för att hitta dem…Halmstad har haft ett stundtals bra spel. Detta spel skulle ha räckt till vinst betydligt mer matcher än vad det räckt till i dagsläget. Problemet är att spelet är bra just stundtals, och även när det är bra, så lyckas inte den runda läderkulan trilla in i motståndarmålets nätmaskor. Våga skjuta, tufft att göra mål?! Halmstads avslutsstatistik återfinns i bottenskiktet av allsvenskan och det är bara Kalmar AIK (!) och AFC som snittar färre skott på mål än vad Halmstad gör.Antalet skott återspeglas också till viss del i antalet hörnor. Där snittar Halmstad 4 per match, medan Norrköping toppar den ligan med hela 7.6.Janne behöver gjuta in självförtroende hos manskapet. Det finns några fina avslutsfötter i truppen som behöver komma igång. Man gör det svårare än vad man behöver, och tendenserna finns fortfarande sedan Superettan där den där extra passningen gärna vill hittas men som oftast mynnar ut i ”nada”. I senaste matchen fanns mer skottvilja, låt oss rida vidare på den vågen.Halmstad ligger faktiskt på fjärdeplats sett till antalet tilldömda frisparkar vilket kan förklaras i att man faktiskt inte är helt ofarliga när man väl har boll.I Norrköping är Mitov Nilsson tillbaka i truppen, målvakten som bidrog till IFKs senaste SM-guld. Ersättaren Langer har varit stabil denna säsong och att Mitov får tillbaka sin post som förstemålvakt är långt ifrån en självklarhet.Halmstad behöver stå upp i god kollektiv press mot Norrköping för att det inte ska rinna iväg tidigt samt ta vara på de chanser man får. Gissningsvis blir det inte speciellt många. De fasta situationerna måste också tas bättre hand om. Halmstad har flera långa spelare som bör utgöra ett större hot för motståndarna än vad de hittills har gjort.It is time to shine, HBK!